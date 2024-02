NAGLAVNE UŠI: KOLIKO KRVI NAM SPIJEJO?

Da preživijo, morajo redno sesati kri iz lasišča svojega gostitelja. To počnejo s pomočjo ustnega dela, ki je posebej prilagojen za prebadanje kože in sesanje krvi.

Vsaka uš na lasišču lahko spije približno 0,0003 mililitra krvi na obrok, a kri sesajo večkrat na dan.

Preprečite ušem, da vaše lasišče, spremenijo v gostišče!

Najlepši trenutek dneva je, ko se naš malček vrne iz vrtca ali šole in nas že na vratih pozdravi z: "Mami, veš, kaj smo danes počeli?" in nam s širokim nasmeškom nadobudno pripoveduje novice iz sveta, polnega iger in dogodivščin. Žal pa se po koncu počitnic odvija popolnoma drugačna zgodba in je novica, ki jo otroci prinesejo domov, vse prej kot dobra: UŠI! Tako se glavne dogodivščine z igrišča preselijo na otroška lasišča, spremljajo pa jih le solze, neznosno srbenje in včasih tudi škarje!

Se tudi vi kar prestrašite ob misli na uši? Bi vas pomirilo, če bi vedeli, da lahko prenos uši preprečite enostavno in celo na naraven, otroku prijazen način? Berite naprej.

Srbenje lasišča na vratu in za ušesi je najpogostejši simptom. Foto: Mind trade d.o.o.

Pozor: uši se vedno vrnejo po počitnicah!

Medtem ko vzhodni del Slovenije že veselo pričakuje zimske počitnice, so se za zahodni del ravnokar končale, in kolikor so se otroci veselili odmora in uživali na počitnicah, toliko se razveselijo tudi vrnitve, saj to pomeni ponovno srečanje z njihovimi vrstniki, sošolci in prijatelji. A med objemi dobrodošlice in veselo igro naših malčkov bodo veselje za druženje izkoristile tudi uši, za katere je ponoven in tesen stik otrok le idealna priložnost za širjenje.

Uši ne skačejo ali letijo, ampak se zelo hitro premikajo po lasišču; ob tesnem in neposrednem stiku, sploh z glavo ali lasmi (npr. med objemanjem ali igranjem), pa se hitro prenesejo še na drugo osebo. Foto: Mind trade d.o.o.

"Pa tako lepe počitnice smo imeli …"

Trije najpogostejši vzroki za vrnitev uši:

1. Prijatelji za vedno

Naši malčki so svoj prosti čas preživeli v novi okolici, kjer so spoznali tudi nove prijatelje – naj bo to na družabnih dogodkih, morju, taborih ali kampih –, s povečano interakcijo med otroki in menjavo okolja pa se poveča tudi priložnost za nove, nepovabljene goste: uši priložnost izkoristijo in se zaradi obsežnega druženja razširijo hitreje.

2. Igre brez meja

Med počitnicami naši otroci večino časa namenijo igri in druženju, zato se pozornost s higiene in čistoče kaj hitro preusmeri k navdušenju novih spoznanj in iger. Nov pojav uši se tako lahko hitro odloži na stranski tir, saj simptomov otroci ne omenijo pravočasno.

3. Svet je igrišče

Otroci med počitnicami pogosto delijo osebne predmete – vse od kap, brisač in igrač, ki pa jih uši ne uporabljajo za igro, temveč za svojo odskočno desko na novo lasišče.

Brez skrbi, poznamo rešitev!

Tudi za otroke, za katere so se počitnice šele začele!

Če vas skrbi otrokovo zdravje in tudi dolg seznam opravil, ki pogosto spremlja pojav uši, se morate nemudoma zaščititi in ukrepati preventivno, saj nas uši poleg novih krajev lahko presenetijo tudi na najljubših lokacijah, kjer počitnikujemo že vrsto let!

Z ustreznimi, preventivnimi ukrepi lahko spet sproščeno pospremite svoje otroke nazaj v šolo ali vrtec in se uspešno izognete morebitni slabi novici ob njihovi vrnitvi domov.

Kako hitro prepoznati uši?

Naglavne uši so žuželke, velike kot sezamovo seme (2–3 mm), so sivkasto-bele barve in imajo šest nog, s katerimi se zelo dobro oprimejo las. Živijo na lasišču in se hranijo s človeško krvjo, njihovo bivanje na glavi in ugrizi pa povzročajo srbečico, izpuščaje in rane ali celo okužbo kože.

Ko se uši razmnožijo, ležejo in prilepijo svoja jajčeca na naše lase – ta jajčeca in njihove lupine pa imenujemo gnide, ki so običajno rumeno-rjave ali rahlo sive barve. Nekatere gnide se lahko zlijejo tudi z barvo las, zaradi česar jih je težko opaziti in jih je preprosto zamenjati za prhljaj.

Uši so eden izmed izzivov, s katerimi se je srečal že skoraj vsak starš in predstavljajo utrujajoč in izčrpen seznam opravil, ki mu kar ni konca: pregledovanje lasišča,

razčesavanje in

odstranjevanje gnid To pa je samo začetek posega, ki ga je nujno podkrepiti še s pranjem posteljnine, oblačil in igrač, saj se uši lahko prenesejo tudi prek njih.

Pranje igrač z milom in vodo, čiščenje s sterilnim robčkom ali celo zamrzovanje igrač za nekaj ur lahko ubije uši. Foto: Mind trade d.o.o.

Preprečite vstop nepovabljenim gostom na svoje lasišče!

Uši lahko otroku povzročijo številna zdravstvena nelagodja, neobravnavan pojav pa lahko predstavlja tudi tveganje za okužbe ran, zato je pomembno, da ob pojavu uši ukrepamo takoj. Najbolj svetovana in zaželena so preventivna ravnanja, kjer lahko uspešno zajezimo pojav uši, ki se v težko kontroliranih obsegih širijo že vse pogosteje.

S pravočasnim in preventivnim ravnanjem lahko svoji družini zagotovite brezskrbne počitnice, otroku pa sproščeno igro brez novih, neželenih sopotnikov tudi ob prihodu nazaj v šolo ali vrtec.

Srečne družine: že več kot tisoč staršev zaupa našim rešitvam – za počitnice brez uši!

Zaupa nam že več kot tisoč zadovoljnih staršev, ki naše izdelke uporabljajo preventivno in počitnikujejo brez skrbi, brez uši!

Foto: Mind trade d.o.o. Foto: Mind trade d.o.o.

Naročnik oglasnega sporočila je MIND TRADE, D.O.O.