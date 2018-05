Takšen trening v naravi priporoča Nataša Gorenc #video

Dnevi so vse lepši, toplejši in daljši, s tem pa spodbujajo k vadbi na prostem. Tam lahko izvajamo vrsto vaj, od teka do skupinskih športov, pa tudi vaje z lastno težo in za moč.

Če vam obisk telovadnice in fitnesa v tem času ne diši, lahko navdih za gibanje na prostem najdete tudi pri osebni trenerki Nataši Gorenc, ki je trenutno tudi trenerka in motivatorka tekmovalcev druge sezone šova The Biggest Loser Slovenija. "Zdaj je vreme kot nalašč za treninge v naravi. Pomembno je, da najdemo prostor, kjer nas nihče ne moti, takšnih skritih kotičkov pa imate v svoji okolici zagotovo kar nekaj. Tako obenem poskrbimo za telo in tudi za prepotrebno sprostitev od vsakdanjega vrveža."

Trenerka svetuje, da se teh vaj lotite zjutraj, pred 10. uro, ko sonce še ni premočno, ali pa pozno popoldne, ko se sonce začne spuščati.

Natašine vaje za trup

Nataša je kar sredi polja pokazala, kakšne vaje lahko izvajate na krasen sončni dan:

Tokrat je posnela vaje, ki skrbijo za močno in trdno jedro, izvajate pa jih lahko kjerkoli.



Tokrat je posnela vaje, ki skrbijo za močno in trdno jedro, izvajate pa jih lahko kjerkoli.

Dodatni Natašini nasveti

"Če iz omenjenega posnetka za začetek izberete le eno ali dve vaji in ju vključite v svoj dnevni ritual vadbe, boste poskrbeli za bolj zdravo držo telesa," razlaga Nataša in dodaja:

"Prav tako upoštevajte postopnost - na začetku vaje izvajamo na kolenih. Pri vaji most pazimo, da nam ledveni del hrbtenice ne pade prenizko oziroma da z zadnjico nismo previsoko v strešici. Pri stranskih stabilizacijskih vajah imamo v osnovnem položaju boke dvignjene in pazimo, da nam ne padejo prenizko. Za stabilizacijske vaje si vzemite od 10 do 15 minut na dan."

Ob tem Nataša spodbuja še k preostalim krepilnim vajam. Priporoča kardiovaje in vaje za gibljivost. "Prav tako naj bodo gibi ozaveščeni. Ne pozabite na pravilno dihanje. Zunaj se boste lažje sprostili in zadihali s polnimi pljuči."

Pomembno v vseh življenjskih obdobjih je, da poskrbimo za močan in funkcionalen trup. Trup je center telesa, zato je nujno poskrbeti za močne mišice hrbta, trebuha in medeničnega dna. Vaje z lastno težo lahko izvajamo kjerkoli in kadarkoli! Ne potrebujemo veliko prostora, zato izgovorov ni.

