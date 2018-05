Ste res pretekli toliko, kot kaže vaša ura?

Britanski neodvisni portal za potrošnike Which?, ki je znan po svojih testih, je tokrat preveril delovanje kar 85 merilcev.

Ugotovili so, da nekateri podatki zelo odstopajo od dejanskih razdalj, ki jih preteče tekač s takšno napravo, in prikazujejo celo za 32 odstotkov manj ali več od resnične razdalje.

Pri vsaki od 85 naprav so testirali natančnost štetja korakov, merjenje razdalje glede na korake, srčni utrip in porabljene kalorije. Preverjali so jih tako v laboratoriju kot v naravi, med vsakodnevnimi aktivnostmi, kot so gospodinjska opravila, pa tudi pri hoji v stanovanju in v naravi.

Test britanskega Which? je pokazal, da se na razdaljo, ki nam jo prikazuje naša ura, ne moremo vedno zanašati. Dobra rešitev je, da razdaljo, ki jo želite preteči, prej preverite na zemljevidih.

Kateri so bili na testu najboljši in kateri najslabši

V povprečju so se za najnatančnejše pri merjenju razdalje izkazali modeli znamk Garmin in Huawei, a izbira znanega proizvajalca ni zagotovilo za natančnost, saj so ugotovili različno natančnost modelov tudi znotraj znamke.

Tri najbolj natančne ure na testu Ime ure Odstotek

odstopanja Kaj bi ura pokazala

po 42,2 km? Ocena natančnosti meritev

glede na št. korakov (1-5) Apple Watch Series 1 1 % 42,7 5 Huawei Watch 2 Sport 1 % 42,7 5 Garmin Vivoactive HR -2 % 41,4 5

Dve najmanj natančni uri na testu Ime ure Odstotek

odstopanja Kaj bi ura pokazala

po 42,2 km? Ocena natančnosti meritev

glede na št. korakov (1-5) Misfit Ray -32 % 28,7 1 Garmin Forerunner 35 -32 % 28,7 1

Če bi trenirali s katero od najmanj natančnih ur, bi lahko bili v težavah, saj bi morali, da bi ura prikazala pretečeno maratonsko razdaljo, preteči 13,5 kilometra več, kot bi bilo treba.

Ure niso nenatančne zgolj pri merjenju razdalje, ena od njih je namreč tudi pri številu porabljenih kalorij prikazovala 30 odstotkov več porabljenih kalorij, kot bi jih porabili v resnici.

Ultramaratonec si razdaljo prej izmeri z zemljevidi

Ultramaratonec Ambrož Jakop svojo uro z vgrajenim GPS pri treningu uporablja prav za merjenje pretečene razdalje, merilca za srčni utrip pa ne, saj pravi, da se nikoli ni navadil nanj in se glede srčnega utripa zanaša na svoj občutek.

Ultramaratonec Ambrož Jakop težav z natančnostjo ure nima niti pri zelo dolgih tekih. Foto: Bor Slana "Uro uporabljam pri vsakem teku, da vem, na katerem kilometru sem in da spremljam svoj tempo. Po mojih izkušnjah je vedno pokazala zelo točno in ne odstopa od začrtane razdalje. Vedno si pa prej po Googlovih zemljevidih izmerim krog, ki ga kasneje odtečem, zato vem, kako dolg je. Kdaj so kakšno razdaljo izmerili tudi drugi s kolesom in tudi tako lahko primerjam rezultat. Je pa res, da na krožnih dirkah ura praviloma pokaže napačno razdaljo in mislim, da ni tekača, ki bi mu kazala prav. Manjši ko je krog, bolj zmede uro," pravi Jakop, ki je pretekel tudi že Ultrabalaton, dolg 221 kilometrov.

Zakaj so lahko merilci nenatančni?

Natančno merjenje razdalje je zelo pomembno za vse, ki trenirajo za maratonski tek. Ure merijo pretečeno razdaljo na dva načina:

Koraki: Merilci, ki nimajo vgrajenega GPS-sistema oziroma ne uporabljajo GPS-sistema, ki je vgrajen v pametnem telefonu, razdaljo preračunavajo glede na število korakov, ki ste jih pretekli. Običajno razdaljo računajo glede na ocenjeno dolžino koraka, ki jo nato pomnožijo s številom udarcev noge ob tla, a nekateri merilci ne omogočajo nastavitve dolžine lastnega koraka, kar zelo vpliva na natančnost.

GPS: Modeli z vgrajenim GPS-sistemom lahko razdaljo merijo ves čas, tudi če svojega pametnega telefona nimate pri sebi. Tisti z vgrajenim GPS so se izkazali za najnatančnejše, a je bil med njimi tudi model, ki je prikazoval 20 odstotkov daljšo razdaljo. Nekateri modeli uporabljajo GPS-senzor vašega pametnega telefona.

"Ura lahko deluje z ameriškim satelitskim sistemom GPS, ki dela po vsem svetu, ali ruskim Glonass, ki dela po Evropi in je natančnejši od GPS. Nizkocenovne ure imajo slabši sprejemnik, ure višjega cenovnega razreda boljšega in že tu se lahko pojavijo odstopanja," pravi Marko Mrak, kondicijski trener in eden najbolj strokovno podkovanih trenerjev pri nas.

"Ur, ki določajo razdaljo s števcem korakov, se v vrhunskem športu sploh ne uporablja. Je pa ta možnost lahko dobra v kombinaciji z GPS-sistemom," pravi Mrak.

"Pri teku za veselje in za zdravje ura ni potrebna, ker se ravnaš po občutku. Če pa želiš v teku napredovati in izboljševati svoje rezultate, je ura za treninge nepogrešljiva," pravi Mrak. Foto: Vid Ponikvar

Po mnenju Mraka je športna ura pri treningu nepogrešljiva, pa naj gre za vrhunske športnike ali rekreativce. Kot pravi, pri treningu ženske črnogorske rokometne reprezentance ure dekletom razdelijo čez poletje, jim določijo programe in treninge z njimi naredijo same. Na ta način lahko tudi na daljavo spremljajo njihove treninge.

Ura rekreativnemu tekaču daje dobre povratne informacije. Pomembno je, pri kakšnem pulzu teče v določenem ritmu. Prav iz ritma izhajajo boljši programi teka, pojasnjuje Mrak.

"Če tečeš le za veselje, za zdravje, se vsekakor da teči tudi brez ure. Če želiš v teku napredovati in izboljševati svoje rezultate, pa je ura za treninge nepogrešljiva," dodaja Mrak.

Katero uro sploh kupiti?

Če je bila pred okoli 15 ali 20 leti ura prestiž, jo ima danes res lahko že skoraj vsak, pravi Mrak. Meni, da je pred nakupom dobro preveriti, kako se je ura odrezala na različnih testih. Tudi sam je že kupil popolnoma novo uro, ki je šele po dveh kasnejših posodobitvah postala resnično dobra.

"Če veliko treniraš, se obrestuje odšteti od sto do tristo evrov več, kot si nameraval. In ura naj bo od proizvajalca, ki se zares ukvarja le s tem," pravi Mrak. To namreč pomeni, da ima za seboj celotno podporo, športnike, institucije, kar je zagotovilo za kakovost in to, da bo podpora zagotovo trajala dlje časa.

A dobra oprema pri teku ni na prvem mestu

Tudi teči se je treba naučiti. Najprej je pomembna dobra tehnika teka in če želiš od sebe kaj več, določeno razdaljo preteči bolje ali lažje, je ključno to, da se naučiš pravilno teči. Šele kasneje se lahko začnemo spogledovati z rezultati, urami in tako naprej, pravi Mrak.

"Dobra oprema in dobra ura nista na prvem mestu, na prvem mestu naj bo dobra tehnika teka in zatem vse drugo," dodaja Mrak.

Telo je treba najprej razbremeniti teže z vajami in športom, ki je do sklepov prijaznejši, kot je na primer kolesarjenje, šele nato se lahko lotimo teka, svetuje tudi trener Marko Mrak. Foto: Thinkstock

Hujšanje z novo uro in tekom? Raje premislite.

Ura in tek z njo pa nista ravno najboljši način za vse, ki se v teh mesecih odločijo za hujšanje.

"Vedeti je treba, da vsak korak pomeni 3,4-kratnik telesne teže, ki ga narediš pri teku. In če imaš sto kilogramov, zakaj bi vsako koleno pri teku obremenjeval s 340 kilogrami pri vsakem koraku, saj je optimalno število od 80 do 90 korakov na eno nogo na minuto. Jaz bi raje svetoval kolo. Najprej je treba s kolesom in vajami razbremeniti sklepe. Zakaj bi si delali škodo," pravi Mrak.

Prav tako ni vedno najboljše preteči največ, da sebi dokažeš, da zmoreš. "Bolje je preteči deset kilometrov zares optimalno in to kasneje stopnjevati. Če smo zdravi, zakaj bi sam sebi povzročal škodo, trpljenje in stres, kaj ni tega v življenju že tako preveč? Poglejmo na stvari z malo drugačne perspektive in pazimo na svoje telo," svetuje Mrak.