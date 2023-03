Recept: skutina pita

Sestavine:

500 g nepasirane skute

4 jajca

2 navadna jogurta

1 kisla smetana

sol

listnato testo

olje

mleko

Postopek:

Skuto, jajca, jogurt, smetano in malo soli v posodi ročno zmešamo. Naoljimo pekač, nanj položimo prvo plast testa in nanjo naložimo pripravljeno maso. Tako zlagamo do konca, dokler ne porabimo vse mase. Zadnja plast je testo, na katero polijemo nekaj mleka in olja. Pečemo od 40 do 45 min na 200 stopinjah Celzija, da je vrhnja plast lepo rumeno zapečena.

