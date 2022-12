Priznanja za vrhunsko kakovost ob boku dobrodelnosti

Oglasno sporočilo

V prazničnem času, ko je zdravje na vrhu seznama želja mnogih izmed nas, je prav, da si vzamemo trenutek in se zahvalimo tistim, ki nam pomagajo, ko gre kaj narobe – našim varuhom zdravja. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je zato svoje partnerje iz Mreže izvajalcev zdravstvenih storitev Varuha zdravja zbrala na prav posebnem dogodku v družbi podjetnika Iva Boscarola. Dogajanje so povezali tudi z dobrodelno noto, in sicer so predali prvo od letos že tradicionalnih treh zimskih donacij – namenili so jo Fundaciji Vrabček upanja.

Foto: Barbara Zajc

Izvajalci zdravstvenih storitev nam stojijo ob strani, ko smo najranljivejši. S svojim znanjem in izkušnjami nam vračajo naše največje bogastvo – zdravje. V zahvalo za opravljanje tega plemenitega poslanstva je Vzajemna pripravila poseben decembrski dogodek, na katerem so s priznanji počastili to celostno partnerstvo, ki je plod večletnega grajenja vzajemnih odnosov.

"Partnerji Mreže izvajalcev zdravstvenih storitev Varuha zdravja so ključnega pomena za zagotavljanje vrhunske zdravstvene obravnave za naše zavarovance, ki v sklopu ponudbe dodatnih zdravstvenih zavarovanj potrebujejo zdravstvene storitve. Eden glavnih atributov mreže Varuha zdravja je vrhunska kakovost izvajanja vseh storitev. Da jo lahko zagotavljamo, smo uvedli kazalnike, po katerih ocenjujemo izvajalce zdravstvenih storitev. Tistim z najvišjo oceno ob koncu leta podelimo priznanja," je ob svečani podelitvi povedal predsednik uprave Vzajemne Aleš Mikeln, MBA.

Trideset partnerjev mreže Varuha zdravja z najboljšimi rezultati v preteklem letu je postalo Partner vrhunske kakovosti 2022, še trije pa so prejeli priznanje za odlično sodelovanje. V središču poslanstva zdravstvenega osebja je pacient, ki je posamezne storitve deležen na lastni koži, zato je zadovoljstvo zavarovancev ključen del kazalnikov, po katerih se ocenjuje kakovost izvajalcev in zdravstvene storitve. Kazalniki sicer zajemajo še druge vidike, priznanje pa temelji na merljivih podatkih in predstavlja pristno potrditev za odlično opravljeno delo in uresničevanje širšega poslanstva predanosti zdravju.

Letošnji prejemniki priznanja za vrhunsko kakovost so: Althea, Aristotel, Artros Reha, Artros, Avelana, Barsos-MC, Bisturmed, Dermatologija Bartenjev, Dvorec Lanovž, Estetika Milošević, Grošelj Matos ORL, Juventina Clinic, Kirurgija Pilih, Klinika Doktor 24, MD Medicina, MDT & T, Medartis, Medifit, Mediko BMT, Morela Okulisti, Nevrologija Fabjan, Poliklinika Nobilis, Ultrazvočna ambulanta RCD, Remeda, Medicinski center Domžale, Serenus zdravje, Sportfizio, Thermana, Zdrav splet, Zdravilišče Rogaška-zdravstvo, Zdravstveni zavod Fiziatrija. Priznanje za odlično sodelovanje pa so prejeli Klinika Omnia, Arsderma-DCP, Zdravstveni center Lorena.

Foto: Barbara Zajc

V Varuhu zdravja, Vzajemni, med pomembne vrednote postavljajo kakovost storitev, zato je na dogodku o tem spregovoril eden najuspešnejših slovenskih podjetnikov Ivo Boscarol. Izpostavil je, da je prav kakovost eden izmed temeljev uspeha v podjetništvu in povedal, da lahko to preslikamo tudi na druga področja poslovanja in življenja, kot je zdravstvo.

Rdeča nit zdravstva so ljudje in prav s pomočjo sočloveku so zbrani zaokrožili srečanje z dobrodelno noto. Vzajemna je na dogodku Fundaciji Vrabček upanja predala prvo izmed tradicionalnih treh zimskih donacij, katerih skupni znesek znaša 10.000 evrov. Donacijo v višini 3.500 evrov bo Fundacija Vrabček upanja namenila oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora, in sicer za nakup sobnega dvigala za enostavnejše premeščanje pacientov.

