Priprave na poletje: Letos ne dajte priložnosti alergiji na sonce!

Sonce je končno postalo močnejše in zdaj gotovo čakate na zaslužene počitnice. Ne glede na to, ali se odpravljate na morje, v gore ali na vrt, se zaščitite pred alergijo na sonce in na vso moč uživajte v poletju!

Foto: Shutterstock

Kaj je alergija na sonce?

Alergija na sonce ali sončni ekcem prizadene približno enega od petih ljudi in je ena najpogostejših reakcij na sonce. Gre za vnetje kože, ki najpogosteje prizadene ženske med 20. in 40. letom starosti ali otroke in se običajno pojavi od nekaj minut do nekaj ur po izpostavljenosti soncu. Spremljajo ga neprijetno srbenje, pordela koža, izpuščaj, mozolji ali mehurji na soncu izpostavljenih predelih, kot so roke, obraz, dekolte, ramena in noge.

Tako se lahko pojavi kadarkoli v življenju po pretirani izpostavljenosti soncu, k temu pa lahko prispevajo tudi drugi dejavniki.

Kozmetični izdelki: n anašanje nekaterih sestavin na kožo, večinoma pred izpostavljanjem soncu, lahko hitro povzroči alergijo na sonce. To so na primer parfumi, repelenti, losjoni za telo in razkužila.

anašanje nekaterih sestavin na kožo, večinoma pred izpostavljanjem soncu, lahko hitro povzroči alergijo na sonce. To so na primer parfumi, repelenti, losjoni za telo in razkužila. Dednost: če ima kdo od vaših sorodnikov alergijo na sonce, jo lahko imate tudi vi.

če ima kdo od vaših sorodnikov alergijo na sonce, jo lahko imate tudi vi. Jemanje zdravil: ob jemanju nekaterih zdravil se je priporočljivo izogibati soncu. Te informacije so vedno na voljo v navodilu za uporabo.

ob jemanju nekaterih zdravil se je priporočljivo izogibati soncu. Te informacije so vedno na voljo v navodilu za uporabo. Kožne težave: če že imate nekatere druge težave s kožo, se lahko sčasoma pojavi tudi alergija na sonce.

Foto: Getty Images

Kako se zaščititi pred alergijo na sonce

Najboljši in najlažji način za preprečevanje alergije na sonce je uporaba kakovostne sončne kreme z visokim zaščitnim faktorjem. Priljubljene znamke, kot so Eucerin, Bioderma, Avène, La Roche-Posay in številne druge, so razvile specializirane kreme za zaščito kože pred alergijami na sonce, ki vam bodo dobesedno pazile hrbet.

Katero kremo za sončenje izbrati?

Stavite na kremo z zaščitnim faktorjem SPF 30 ali več, ki hkrati ščiti pred sevanji UVA in UVB (t. i. širokospektralna zaščita pred soncem). Krema za sončenje proti alergiji na sonce se mora zlahka vpijati, biti nelepljiva, vodoodporna in po možnosti popolnoma brez dišav, da po nepotrebnem ne draži občutljive kože. Primerne so tudi dodane sestavine, kot so vitamin E in antioksidanti, ki aktivno nevtralizirajo proste radikale.

Foto: Shutterstock

Več nasvetov proti alergiji na sonce Med 11. in 15. uro se izogibajte sončenju.

Izpostavljenost soncu postopoma podaljšujte in kožo po zimi navadite na sonce, saj se bo tako bolje prilagodila.

Z dodatki, kot so betakaroten, cink in kalcij, pomagajte koži, da se bolje pripravi na intenzivno izpostavljanje soncu.

Vedno imejte pri sebi kakovostno kremo za sončenje in jo ponovno nanesite vsaki dve uri ali po kopanju.

Zaščitite kožo pred soncem z ustreznimi oblačili in nosite sončna očala z UV-faktorjem.

Pijte dovolj vode, da bo vaša koža ustrezno navlažena in bolj odporna proti vsem zunanjim vplivom.

Za počitnice spakirajte tanko bombažno majico z dolgimi rokavi, ki jo lahko ob prvih znakih alergije oblečete tudi za kopanje.

Ne dovolite, da vas sonce izda! Opremite sebe in vso družino z ustreznimi kremami za sončenje z visokim faktorjem, vitamini za zaščito pred soncem in kozmetiko za nego po sončenju, kar vam bo pomagalo takoj pomiriti kožo po izpostavljenosti soncu, alergije pa vam ne bodo pokvarile letošnjih počitnic.