Triki, s katerimi boste podaljšali zagorelo poletno polt

Poletje se bliža koncu, tudi dopustovanje ob vodi ali hribih se počasi izteka. S poletnih počitnic pogosto prihajamo lepo zagoreli in marsikdo bi želel svojo poletno polt malce podaljšati. To je mogoče z nekaj preprostimi triki pri negi kože.

Ključna je hidracija

Foto: Shutterstock

Poskrbite, da boste dnevno popili dovolj vode ali nesladkanega čaja. Če ste dovolj hidrirani, se to odraža tudi na vaši koži. Poleg tega si lahko takrat, ko je res vroče, malo vode popršite tudi po obrazu. Medtem ko ste zdoma, s seboj nosite razpršilko z vodo, ki vas bo osvežila, če bo potrebno.

Izogibajte se drgnjenju kože

Foto: Shutterstock

Po prhanju ne drgnite kože, temveč jo nežno osušite s brisačo. Izogibajte se tudi agresivnim milom in pilingom, ki lahko odstranijo zgornjo plast kože in skrajšajo trajanje zagorele polti.

Razvajanje s kremami

Foto: Shutterstock

Po prhanju si privoščite negovalno kremo, ki bo koži povrnila sijaj in mehkobo. Uporaba negovalne kreme pomaga pri obnovi celic in ohranjanju gladke kože. Po prhanju tudi pomiri občutljivo kožo in jo zaščiti pred izgubo vlage.

Kakovostne negovalne kreme vsebujejo hranila, kot so vitamini, antioksidanti in esencialne maščobne kisline, ki prispevajo k zdravju in lepšemu videzu kože ter pomagajo izboljšati njeno teksturo.

Betakaroten za lepšo polt

Foto: Thinkstock

Pomembno vlogo pri negi kože igra tudi prehrana. Če je pred vami še kakšen krajši dopust, že danes v prehrano vključite hrano, bogato z betakarotenom, na primer korenje, paradižnik, marelice in melone. To bo pripomoglo k dolgotrajnejši in bolj enakomerni porjavelosti kože.

Vse ima svoje meje

Ne pozabite pa, da je prekomerno sončenje lahko škodljivo za kožo, zato se pred vsakokratnim izpostavljanjem sončnim žarkom ustrezno zaščitite. Čeprav je poletje pri koncu, ima sonce še dovolj moči in vas še vedno lahko opeče.

Če pa je dopust že za vami in ste tudi že izgubili nekaj poletne barve, se spomnite, da je zdrava in negovana koža veliko bolj privlačna od luskaste ali poškodovane od sonca.