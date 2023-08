Poletna nega las: sijoči in lepi lasje tudi po dopustu

Poletne počitnice prinašajo obilo sončnih žarkov, osvežujočega morja in svežega zraka, ki blagodejno vplivajo na posameznika. Visoke temperature, morska sol in nežen, a vztrajen vetrič, pa imajo lahko tudi negativen vpliv na naše lase. Da bi brezskrbno uživali še v zadnjih dnevih poletja, je pomembno, da že v času dopustovanja in tudi po njem poskrbimo za ustrezno nego las, ki pomaga ohranjati sijoče in zdrave tudi po tem, ko se dopust že konča.

Uporabite balzam za lase, ki se ne izpere

Po vrnitvi s plavanja je prvi korak ustrezna nega pri umivanju. Po tem, ko lase umijete s šamponom, uporabite balzam, ki se ne izpere in bo vaše lase globinsko nahranil ter pomagal preprečiti cepljenje konic. Pri izbiri bodite pozorni na izdelke, ki vsebujejo proteine in ceramide, ki gladijo povrhnjico las.

Foto: Getty Images

Suhi šampon za hitro osvežitev pričeske

Ko se se vam mudi, je suhi šampon vaš zaveznik. Hitro bo vpil odvečno olje in lasem dodal volumen, kar je odlična rešitev, kadar nimate časa za temeljito umivanje las.

Kokosovo olje za preprečevanje cepljenja las

Vsi, ki prisegate na naravno nego las, posezite po kokosovem olju. Deluje podobno kot balzam za lase, ki se ne izpere, gladi povrhnjico las in zmanjšuje njihovo lomljenje. Nekaj kapljic kokosovega olja nanesite na roke, ga enakomerno porazdelite in vmasirajte v lasišče. Najboljše rezultate dosežete na sveže umitih laseh, saj se olje lažje vpije.

Foto: Shutterstock

Izogibanje negi las z likalnikom

Poleti čim manj posegajte po vročih postopkih sušenja in oblikovanja las. Lasje, ki so že tako dnevno izpostavljeni soncu, visoki temperaturi, slani in klorirani vodi, so bolj nagnjeni k temu, da se hitreje poškodujejo, če jih tretirate z vročimi pripomočki.

Globinska nega z doma pripravljeno masko za lase

Če so vaši lasje potrebni dodatne nege, poskusite z domačo masko iz banane in mandljevega olja. Zmečkana banana in nekaj kapljic mandljevega olja bosta lase nahranila in jih naredila bolj gladke. Masko nanesite na lase in pustite delovati 20 minut, nato pa jo temeljito izperite.