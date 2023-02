Za vsako mamo je njen dojenček popoln, a žal njegova koža morda ni. Sploh v prvih mesecih je nagnjena k draženju, zato je otrok lahko pogosteje razdražen. Veliko novorojenčkov trpi zaradi srbečih kožnih obolenj, vključno z atopičnim detmatitisom in splošnim draženjem občutljive kože. To vpliva tako na počutje dojenčka kot mame.

Foto: Thinkstock

V trenutku, ko se otrok rodi, zdravniki spremljajo dojenčkove vitalne funkcije in fizično zdravje. Ko otrok raste, starši ves svoj trud vložijo v to, da mu zagotovijo za zdravje ugodne življenjske pogoje – varen dom, zdravo prehrano, ljubeče odnose, prosto igro … Ker zdravje vpliva na splošno dobro počutje otroka, vsak starš torej naredi vse, kar zmore, da bi bil otrok zdrav.

Žal se vedno več staršev že zelo zgodaj spopada z atopičnim dermatitisom, ki povzroča zbadanje kože, srbenje ali celo bolečino.

Foto: Shutterstock

Izpuščaji na koži so v prvem letu življenja zelo pogosti

Veliko novorojenčkov trpi zaradi srbečih izpuščajev in splošnega draženja občutljive kože. Pri tem pa ni nič bolj frustrirajoče, kot je razdražen dojenček, ki ne zna drugače izraziti svojega nelagodja. Zato je še kako pomembno, da starši poznajo preproste korake, ki pomirjajo ta občutek nelagodja, ki ga suha koža in atopijski dermatitis povzročata otroku. S tem bodo dnevi in noči veliko mirnejši za vso družino.

Nežna otroška koža potrebuje prav takšno nego – nežno. Dojenčka umivajte v mlačni vodi, ne uporabljajte odišavljenih mil, osušite ga s tapkanjem, uporabljajte izdelke, ki so zasnovani posebej za dojenčke. Dojenček ne potrebuje vsakodnevnega kopanja, dovolj je, da ga z vlažno krpo umijete po celem telesu, posebej se posvetite pregibom in gubicam. Po potrebi uporabite nežne zaščitne kreme, ki varujejo njegovo kožo pred izsušitvijo.

Foto: L'Oréal ADRIA Takšne so razvili pri La Roche-Posay in so bile preizkušene v porodnišnicah, zato so varne za novorojenčke že od prvih dni življenja. Njihov izdelek Lipikar Baume AP+M je posebej primeren za dojenčke in vse, ki imajo kožne težave. Posebnost Lipikar Baume AP+M je, da takoj pomiri suho in k atopičnemu dermatitisu nagnjeno kožo. Nova ekskluzivna tehnologija AP+M (Aqua Posae + Microresyl), ki uravnava mikrobiom, omejuje razmnoževanje in odpornost stafilokokov, ki sodelujejo pri razvoju dermatitisa. Vsakodnevni nanos ublaži stopnje hude izsušenosti in srbečice ter preprečuje ponavljajoče poslabšanje stanja. LIPIKAR Baume AP+M in druge izdelke blagovne znamke La Roche-Posay, ki so namenjene negi suhe in k atopičnemu dermatitisu nagnjene kože, kupite v najbližji lekarni ali pa odgovorite na nagradno vprašanje in z malo sreče vam podarimo paket izdelkov.





Foto: Shutterstock

Pomembno je, da otroku, ki ga draži srbeča koža, pogosto strižete nohte. Čeprav so majhni in tanki, so lahko zelo ostri in z njimi lahko dodatno poškodujejo svojo nežno kožo.

K skrbi za dojenčkovo kožo spada tudi izbira tkanin, iz katerih so otroška oblačila in posteljnina. Izbirajte bombažne izdelke, ki dihajo in so za kožo nasploh prijetnejši.

Srbeči izpuščaji vplivajo na otrokovo razpoloženje

Atopični dermatitis je dedno stanje. Koža ne proizvaja dovolj hidrolipidnih snovi, da bi se zaščitila, zaradi česar je ranljiva in odprta za napade alergenov in dražečih snovi. Zaradi tega koža izgublja vodo, postane suha in srbeča, pogosto na licih, bradi in sklepih. Pri večini otrok se na srečo atopični dermatitis izboljša do šole, v nekaterih primerih pa lahko vztraja tudi v odraslo dobo.

Foto: Shutterstock

Starši otrok, ki imajo izrazito suho ali atopični dermatitis, dobro vedo, kako velik vpliv ima občutek srbenja, nelagodja in morda celo bolečin na otrokovo počutje. Draži jih srbenje, jokajo, se vznemirjajo in "brez razloga" spreminjajo razpoloženje. Dokazano je celo, da suha, srbeča in k atopičnemu dermatitisu nagnjena koža povzroča težave s spanjem pri 90 odstotkih otrok z atopičnim dermatitisom. Pomanjkanje spanja lahko vpliva na vsakdanje življenje otroka.

Suh srbeči izpuščaj lahko vpliva na različne stopnje spanja:

Otroci običajno zadremajo v 30 minutah, medtem ko otroci z atopično kožo porabijo dvakrat več časa.

Otroci z normalno kožo se povprečno zbudijo enkrat na noč, medtem ko ta številka pri otrocih z atopičnim dermatitisom naraste na od tri- do štirikrat.

Otroci v 20 minutah ponovno zaspijo, medtem ko se ta čas pri otrocih, ki trpijo za atopičnim dermatitisom, podaljša.

Da otroku omogočite boljši spanec, poskrbite, da je spalnica prezračena in ne pretopla, poskrbite za ustrezno vlažnost prostorov, z otrokovih oblačil odstranite vse našitke, ki bi njegovo kožo lahko ponoči dražili. Nekateri starši otrokovo pižamico celo obrnejo navzven, da preprečijo, da bi šivi praskali občutljivo otroško kožo.

Pri umivanju otrok s kožo, nagnjeno k atopičnemu dermatitisu, izberite izdelke brez mila, kot je Syndet AP+ ali čistilno olje Lipikar. Syndet AP+ ali "milo brez mila" pomaga povrniti udobje in dobro počutje otrok s suho kožo. Čistilno olje je bilo razvito posebej za občutljivo in zelo suho do atopično kožo. Dovolj je nežno za uporabo na najbolj občutljivih predelih telesa, primerno je za čiščenje lasišč dojenčkov in ne draži oči. Njegova globoko hidratantna formula znatno zmanjša suhost kože. Lipikar čistilno olje vsebuje čistila, izbrana za optimalno toleranco. Kožo globoko hidrira, pomaga obnoviti udobje in zmanjša draženje ter ščiti kožo pred izsušitvijo. Po umivanju uporabite Lipikar Baume AP+M. S takšno večerno nego boste otroku pred spanjem zagotovili popolno podporo pri negi njegove občutljive kože. Izdelki Lipikar za kožo, nagnjeno k atopičnemu dermatitisu, takoj pomirijo razdraženo in srbečo kožo ter pomagajo zmanjšati močno suhost že od prhanja.

Foto: Getty Images

Kozmetika, ki premika meje na področju občutljive kože

Podjetje La Roche-Posay je vodilno v znanosti o mikrobiomu kože in razvili so novo učinkovino, Aqua Posae, nežen sev, ki uspeva v termalni vodi. S številnimi študijami so prišli do spoznanj o mikrobiomu in ugotovili, da obstaja neviden ekosistem živih bakterij na naši koži. Ravnovesje med temi različnimi organizmi ima ključno vlogo za zdravje vsakega posameznika. Tako so uvideli neposredno povezavo: če je mikrobiomski ekosistem v ravnovesju, je koža bolj zdrava. V stanju neravnovesja se težave stopnjujejo. Rezultati, ki so jih dobili, so prekosili njihova pričakovanja: mikrobiom se je obnovil in ohranil v ravnotežju.

La Roche-Posay, ki ga priporoča že 90 tisoč dermatologov, je razvil kozmetične izdelke, posebej zasnovane za dojenčke, nagnjene k atopičnemu dermatitisu, da vzporedno z zdravljenjem, ki ga je predpisal zdravnik, skrbijo za kožo vašega otroka.