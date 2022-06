Poroko sem imela čez dva tedna, pa se nisem mogla spraviti v poročno obleko, ker sem imela 12 kilogramov preveč. Vse je viselo na nitki ...

Oglasno sporočilo

Ana je zdaj že srečno poročena, vendar je bilo blizu temu, da poroke ne bi bilo. Izkazalo se je, da se je zredila za 12 kilogramov in ni mogla zlesti v čudovito obleko, narejeno po meri. Vsaka nevesta ve, da je to tragedija.

12 kilogramov preveč je napovedovalo tragedijo

Ne vem, kako in kdaj sem se zredila za 12 kilogramov. Mogoče sem jedla preveč, morda je bil to stres pred poroko. Trenutno res ne morem najti razloga. Preprosto je bilo treba pred poroko narediti toliko stvari. Jedla sem karkoli in kadarkoli. Nisem skrbela zase, nisem se dovolj naspala. Poleg tega sem se prehladila in jedla neke neprijetne tablete. Imela sem občutek, da imam po njih večji apetit.

Nenadoma sem opazila, da so se kavbojke, ki so bile vedno nekoliko preohlapne, komaj zapenjale. Ampak mislila sem, da so se po pranju skrčile. No, včasih se to zgodi s hlačami. Ko pa mi je ob vstopu v avtobus počila zadrga, sem vedela, da je nekaj narobe. Še isti dan zvečer sem se odločila, da bom pomerila svojo poročno obleko.

Bila je oprijeta, prilagojena obleka, ki naj bi poudarila mojo postavo. Ampak nisem je mogla zapeti! Narejena je bila po meri in me stala nekaj mojih plač. Ni se je dalo več spremeniti. Kot prvo ni ostalo dovolj časa, kot drugo pa tam ni bilo česa razširiti. Stekla sem v kopalnico in skočila na tehtnico. Rezultat je bil neizprosen: 12 kilogramov več.

Hotela sem odpovedati poroko

Strašno sem jokala. Tisto noč sploh nisem spala. Kako naj bo nevesta brez obleke? Ali naj bi na lastni poroki nosila trenirko? Zjutraj sem poklicala zaročenca in mu rekla, da morava odpovedati poroko. Zasmejal se je in rekel, da se je zadrga najbrž zataknila. A sem vedela, da ni kriva zadrga.

Poklicala sem prijateljico, ki je pokazala več razumevanja. Navsezadnje je dekle, zato ve, da je poročna obleka za nevesto zelo pomembna. Za mnoge od nas je poroka eden najpomembnejših dni v življenju. Želimo biti princeske. Zaslepiti goste s svojo lepoto in lepimi oblačili. Jaz pa niti te grozne zadrge nisem mogla zapeti.

Prijateljici sem rekla, da mi v dveh tednih ne bo uspelo shujšati 12 kilogramov. Tudi če ne bi jedla ničesar in telovadila kot nora, narave ne bi mogla ogoljufati. Takrat je rekla, da bo prišla čez eno uro in da bova našli rešitev. Dvomila sem, ampak v redu …

Samo dve kapsuli …

Ko se je na vratih pojavila moja prijateljica, sem se ji vsa objokana vrgla v objem.

Poroke ne bo! Osamljena bom in debela, sem jokala v njena ramena. Močno me je objela ter mi zašepetala na uho, da bom čez dva tedna lepa, vitka in oblekla svojo obleko.

Nato mi je dala škatlo in mi rekla, naj vzamem te kapsule dvakrat na dan po zajtrku in kosilu. Samo to in nič drugega. Vprašala sem, ali naj nič ne jem in telovadim. Pogledala me je, kot da sem z Marsa, in se zasmejala.

Verjetno se šališ, se je še naprej smejala, jej, kar hočeš. Če želiš telovaditi, lahko, vendar ti ni treba. Pojej kapsulo, poplakni z vodo in to je to.

Niti malo nisem verjela v to. To mora biti neki čudež ali kaj podobnega. Toda bila sem stisnjena v kot. Mogoče se to komu zdi smešno, ampak zame je bila to resnična TRAGEDIJA. Hotela sem se poročiti s fantom, ki ga ljubim. To poroko sva skupaj načrtovala dve leti. Premagala sva številne ovire. To naj bi bil najin pravljični dan.

V dveh tednih sem shujšala 12 kilogramov

Čeprav se mi je zdelo res neverjetno, je delovalo. Po prvem dnevu sem imela en kilogram manj. Ampak začela sem se prepričevati, da je to voda in da se še ne morem veseliti.

Vendar pa nisem nehala jemati kapsul. Prebrala sem sestavo: brez kemikalij, samo zdrave sestavine, vitamini. Tudi če ne bom shujšala, mi vsaj ne bodo škodile, sem si mislila, ko sem jih vsak dan jedla.

Po enem tednu sem imela sedem kilogramov manj. To ni več moglo biti naključje, voda ali kaj drugega. Jaz sem preprosto hitro hujšala. Poleg tega sem se počutila, kot da imam 100 odstotkov več energije. Bila sem nasmejana in vesela. Kot da bi mi vsak kilogram manj dal več življenjske radosti. Neverjetno!

Dokler končno ni prišel moj poročni dan. Z rahlo tremo sem oblekla obleko. Pri tem mi je pomagala moja prijateljica. Brez težav sem zdrsnila v belo blago, ampak prišel je čas, da zapnem zadrgo.

Prijateljica me je vprašala, ali sem pripravljena. Prikimala sem. Čutila sem, da se zadrga premika vedno višje. Zaprla sem oči in stisnila pesti. Zdelo se je, da traja celo večnost, čeprav je morda deset sekund.

Idealna je, je zakričala moja prijateljica in me objela. Videti si kot lepa in vitka princesa, se mi je nasmehnila, jaz pa sem poskušala zadržati solze, da ne bi uničila ličil.

To je tako preprosto in za vsakogar

Zdaj vem, da lahko ta formula celo reši življenja. Prebrala sem o ljudeh, ki jim je uspelo zahvaljujoč tem kapsulam izgubiti celo več kot 100 kilogramov. Zame je bilo 12 kilogramov dovolj. Poleg tega je bilo to bliskovito, preprosto in prijetno.

Sploh se mi ni bilo treba truditi. Na telefonu sem si nastavila opomnik, naj vzamem te kapsule po zajtrku in kosilu. Sicer sem jedla kot ponavadi. Nisem telovadila, ker sploh nisem imela časa za to, pa sem vseeno v samo dveh tednih izgubila 12 kilogramov. Vsak jih lahko.

