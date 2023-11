"Pojavila se je bolečina v kolenu in po treh dneh …"

V hitrem tempu sodobnega življenja se včasih zlahka zgodi, da pozabimo prisluhniti svojemu telesu. Vsakodnevne obveznosti, delovni stres in osebni izzivi pogosto prevzamejo nadzor nad našim življenjem, kar lahko vodi do zanemarjanja lastnega zdravja. Vendar pa je pravočasno poslušanje in razumevanje svojega telesa ključnega pomena za ohranjanje dolgoročnega zdravja in blaginje. A to je le prvi korak. Pomembno je namreč tudi, da do zdravnika, ko ga potrebujete, pridete hitro. Z zavarovanjem Zdravstvena polica Varuha zdravja, Vzajemne, boste za specialistično obravnavo ali poseg na vrsti že v nekaj dneh.

Pravilno ravnanje ob prvih znakih zdravstvenih težav je ključnega pomena za ohranjanje zdravja in preprečevanje morebitnih resnejših zapletov. Odlašanje z obiskom zdravnika lahko negativno vpliva na vaše dolgoročno počutje, zato je še kako pomembno, da so vam zdravstvene storitve na voljo takrat, ko jih potrebujete. S pravočasnim dostopom do zdravnika lahko naredite največ za vaše dolgoročno zdravje, saj vam omogoča:

Zgodnje odkrivanje bolezni: Ko se pojavijo prvi znaki zdravstvenih težav, to pogosto pomeni, da se v telesu dogaja nekaj nenavadnega. S pravočasno postavljeno diagnozo boste lahko hitreje začeli zdravljenje, še preden bi se bolezen lahko poslabšala. S tem so večje tudi možnosti za učinkovitejše zdravljenje.

Preprečevanje zapletov: Mnoge bolezni in stanja, če se jih ne zdravi pravočasno, lahko privedejo do resnih zapletov. Pravočasna medicinska oskrba lahko pomaga preprečiti take resne zaplete.

Zmanjšanje trpljenja: Ob prvih zdravstvenih težavah lahko zdravnik predpiše zdravila ali terapijo, ki lahko ublaži simptome ter s tem izboljša splošno počutje bolnika.

Povečanje možnosti za uspešno zdravljenje: Možnosti za uspešno zdravljenje nekaterih bolezni so boljše, če se jih začne zdraviti v zgodnji fazi.

Psihološki vidik: Ob prvih zdravstvenih težavah lahko občutite tesnobo, strah in stres. Pravočasni obisk pri zdravniku vam lahko omogoča, da se boste bolje počutili ter pomirili svoj notranji nemir in morebitne skrbi glede svojega zdravja.

Foto: Vzajemna

Do zdravnika že v nekaj dneh

Zaradi vsega zgoraj naštetega je ob pojavu zdravstvenih težav smiselno poiskati zdravnika ter se z njim posvetovati o novonastalih težavah. A zdravnik, še posebej specialist, zaradi dolgih čakalnih dob bolnikom pogosto ni na voljo takrat, ko ga potrebujejo.

Z napotnico stopnje redno se na prvi ortopedski pregled čaka povprečno 162 dni. Če imate za isti pregled izdano napotnico stopnje zelo hitro, pri kateri je predvidena čakalna doba 14 dni, pa je v resnici povprečna pričakovana doba čakanja 70 dni. Na prvi dermatološki pregled boste z napotnico stopnje redno čakali kar 312 dni, v primeru zelo hitre napotnice, pa boste na pregled v povprečju še vedno čakali 130 dni.

Tako ni presenetljivo zadovoljstvo, ki ga izražajo zavarovanci Varuha zdravja, Vzajemne, ki so sklenili Zdravstveno polico in z njo prišli do zdravnika specialista že v nekaj dneh. Miran iz Kranja je tako že tretji dan po tem, ko se je pojavila bolečina v kolenu, prišel do prvega pregleda pri ortopedu, zaradi česar se je izognil dolgi čakalni dobi in se kar najhitreje vrnil h kolesarjenju in pohodništvu.

Hitro do kakovostnih zdravstvenih storitev z Zdravstveno polico

Si tudi vi želite, da bi zdravstveno storitev dobili takoj, ko jo potrebujete? Zavarovanje Zdravstvena polica vam omogoča hiter dostop do samoplačniških specialističnih storitev, operativnega posega ali drugega mnenja specialista, ko ste v dvomih. Med ključnimi prednostmi so še posvet z zdravnikom, kadarkoli ga potrebujete, pomoč na domu, kritje stroškov zdravil, zavarovalna vsota do 30 tisoč evrov in brezplačna asistenca zavarovalnice.

Foto: Vzajemna

V mrežo zdravstvenih izvajalcev Varuha zdravja je vključenih več kot 150 domačih in tujih uglednih ustanov in izvajalcev, ki zagotavljajo kakovostno zdravstveno obravnavo, urejene prostore, najsodobnejšo medicinsko opremo, visoke standarde obravnave zavarovancev ter kratko časovno dostopnost zdravstvenih storitev.

Ustvarite si zdravstveno zavarovanje po svoji meri

Zdravstveno polico lahko oblikujete po svojih potrebah in željah. Sklenete lahko zavarovanja za specialistične zdravstvene storitve, operativne posege in za otroke od dopolnjenega prvega do vključno 25. leta starosti. Vsa zavarovanja je mogoče nadgraditi z želenimi kritji.

Za podjetja na voljo tudi Kolektivna zdravstvena polica S sklenitvijo Kolektivne zdravstvene police lahko delodajalci svojim zaposlenim omogočite hitrejšo pot do zdravljenja v primeru poškodbe ali bolezni in s tem hitrejšo vrnitev v aktivno življenje. Odločite se lahko tudi za Kolektivno nezgodno zavarovanje in Kolektivno zavarovanje za težje bolezni. Z izbiro ustreznega kritja ter možnostjo prilagoditve višine zavarovalne vsote vam Kolektivna zdravstvena polica omogoča fleksibilnost pri sestavljanju zavarovanja po meri vašega podjetja in vaših zaposlenih.

Foto: Vzajemna

Kako do zdravnika, ko ga potrebujete?

Ko pri osebnem zdravniku dobite napotnico za zdravstveno storitev, preprosto pokličite v asistenčni center Varuha zdravja na telefonsko številko 080 20 60 in strokovno usposobljenim svetovalcem zaupajte potrebne podatke. V kratkem vas pokličejo nazaj in vam predstavijo najboljše možnosti za vas.

Predani zdravju, predani zavarovancem

Stopnjo zadovoljstva uporabnikov pri Varuhu zdravja redno merijo z anketiranjem. V obdobju med začetkom leta 2022 in 30. 9. 2023 sta splošni oceni zadovoljstva z asistenco zavarovancem in obravnavo pri partnerjih iz Mreže Varuha zdravja dosegli povprečni oceni 4,9 in 4,86 od 5. Na vprašanje, ali bi na podlagi izkušenj sorodniku ali prijatelju priporočili zavarovanje Zdravstvena polica, pa je z da odgovorilo 98,89 odstotka anketiranih. V anketi je sodelovalo približno osem tisoč oseb.