Pljučni rak je ozdravljiv, le čim prej je treba prepoznati njegove simptome. Spoznajte jih v NAGRADNEM KVIZU z Boštjanom Romihom.

Foto: DRUŠTVO PLJUČNIH IN ALERGIJSKIH BOLNIKOV SLOVENIJE

Svoje poznavanje znakov pljučnega raka lahko preverite skozi nagradni spletni kviz, ki ga vodi priljubljeni Boštjan Romih, in si obenem prislužite lepe nagrade.

Pljučni rak je ozdravljiv, toda le ob pravočasni diagnozi. Pravočasna diagnoza pa se lahko postavi, če sami prepoznate prve simptome te bolezni in z njimi seznanite osebnega zdravnika. V zgodnjih stadijih bolezni se lahko močno poveča bolnikova možnost preživetja, zato je pomembno, da se ob prvih znakih oziroma simptomih čim prej odzovete in obiščete zdravnika.

Simptomi pljučnega raka so sicer nespecifični, saj se velikokrat pojavljajo tudi pri drugih boleznih. A je prav zato toliko pomembneje, da ob prvih znakih kar najhitreje obiščete zdravnika. Alarm zasveti, ko simptomi nikakor ne minejo oziroma se pogosto ponavljajo. Kateri pa so največji dejavniki tveganja? Poleg kajenja je to tudi izpostavljenost azbestu, plinu radonu, težkim kovinam in njihovim spojinam.

Nikar ne oklevajte in preverite svoje znanje o tej bolezni, pri kateri je bilo po zadnjih podatkih 80 odstotkov bolnikov diagnosticiranih v razširjenem ali razsejanem stadiju, ko so možnosti za ozdravitev manjše.

Rešite kviz, ki je preprost, poučen in hiter, saj se zaključi v le nekaj minutah. Po zaključku vas čaka žrebanje za osvojitev fantastičnih nagrad:

1 x LED-televizor Hisense

8 x kavni aparat

50 x osebna tehtnica

Ne glede na to, ali ste na računalniku ali mobilnem telefonu, vas čaka edinstvena priložnost za učenje in lepo nagrado.

Nagradni kviz poteka v sodelovanju z Društvom pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, ki je za lažje prepoznavanje simptome predstavilo na spletni strani www.izkasljaj.se, prek katere tudi spodbujajo, da se o prepoznanih znakih čim prej ʺizkašljate" oz. posvetujete pri svojem osebnem zdravniku. Več o pljučnem raku pa najdete na povezavi www.pljucni-rak.si.

