Petra dva meseca po zmanjšanju prsi: Žarim, ker nimam več tako velikih dojk #video

Minila sta dobra dva meseca, odkar je šla Petra Pintarič pod nož kirurginje Nine Suvorov Gregorič in ji dovolila, da ji z operacijo zmanjšanja dojk spremeni življenje. Zdaj Petra končno živi tako, kot bi morala že prej.

Že prvi pogled na Petro Pintarič, tekmovalko tretje sezona šova The Biggest Loser Slovenija (TBLS), pokaže, kako zelo so prsi vplivale na njen videz. Prehod s košarice G na košarico C je več kot očiten, Petra pa se dobra dva meseca po operaciji počuti odlično.

"Lažje sedim, diham, noge mi več ne zatekajo ... Rama me malo še boli, a ne več toliko. Tudi hrbtenica - zravnam se precej lažje." Tudi vnetij pod dojkami, ki so se prej redno pojavljala, nima več. Vse našteto jo je namreč pestilo pred operacijo, ko zaradi prevelikih dojk ni mogla opravljati običajnih opravil, kaj šele normalno telovaditi.

Zdaj je se je vse spremenilo na bolje in Petra je kirurginji Nini Suvorov Gregorič povedala, da je sprejela najboljšo odločitev v življenju.

Prve štiri dni po operaciji sem se spraševala, zakaj sem šla v to, zdaj pa vem, da sem se odločila pravilno. Res ste naredili pravo spremembo v mojem življenju.

Tako so bile videti Petrine prsi pred operacijo in po njej:

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Kirurginja: To je običajna reakcija pacientk

Dr. Suvorov Gregoričeva je pričakovala Petrine besede in da jo bodo prve dni po operaciji prevzemale takšne misli. To je povsem običajno, pravi. "To, kar opisujete, je običajna reakcija pacientk. Prve dni, ko se počutiš ves povožen, ko si še pod vplivom anestezije in bolečin, marsikdo ni več natančno prepričan, ali se je odločil prav. A ko je to okrevanje končano, lahko dejansko opazite, kakšne so razlike in prednosti po tej operaciji."

Ob tem je ponovno poudarila, da je bila operacija za Petro res potrebna, saj je imela za tako mlado dekle zelo spuščene dojke in s tem povezane težave v vsakdanjem življenju.

Petra, to operacijo ste si zares zaslužili, prepričana sem, da bo vaše življenje zdaj veliko lažje.

Petra in dr. Suvorov Gregoričeva primerjata fotografiji pred in po. Foto: Jan Lukanović

Končna podoba bo vidna leto dni po operaciji

Petri so med operacijo sredi aprila odstranili več kot 1,5 kilograma tkiva: odvečno kožo, odvečno tkivo in maščobo dojk, dvignili prsne bradavice in kolobarje, zmanjšali velikost kolobarjev ter dvignili dojke, da so bolj mladostno napete.

A dva meseca po posegu stanje še ni povsem dokončno, razlaga kirurginja. "Čeprav je Petrino počutje že povsem normalno in oblika dojk že skoraj prava, pa so brazgotine precej pordele in izrazite. Za njihov končni videz in svetlejšo, skoraj kožno barvo mora miniti leto dni od operacije, saj toliko traja zorenje brazgotin in šele takrat bo videz prsi dokončen."

Se pa že zdaj lahko lepo vidi, kako prsi vplivajo na postavo ženske, dodaja. "Ko vas zdaj pogledam, se mi na prvi pogled zdi, kot da ste dodatno izgubili precej kilogramov. Velike dojke namreč prispevajo k temu, da oseba deluje težja, kot dejansko je. S tem, ko smo zmanjšali oprsje in ga naredili bolj harmoničnega z vašo postavo, takoj delujete bolj vitki."

"Vsi so mi rekli, da žarim," je potrdila Petra. "Žarim pa zato, ker sem pridobila samozavest, saj nimam več tako velikih dojk."

Zdaj, ko je najhujše za njo, bi ta poseg priporočila vsem dekletom in ženskam, ki imajo enake težave, dr. Suvorov Gregoričeva pa dodaja, da tukaj ne gre za ošabnost: "To je težava, ki oteži in zagreni življenje številnim ženskam."

Odvečne kilograme bo zdaj izgubljala veliko lažje

Petra si je redukcijsko mamoplastiko oziroma operacijo zmanjšanja prsi želela že nekaj let. Prevelike dojke so ji namreč povzročale številne zdravstvene težave: imela je bolečine v hrbtenici, vnetje ramenskega sklepa, zaradi pretežkega zgornjega dela so ji otekale noge, pod dojkami je imela stalna vnetja, koža je bila na tem mestu suha, rdeča. Zaradi naštetega je bila "idealna" kandidatka za redukcijsko mamoplastiko.

Ker ni mogla normalno telovaditi, so se ji odvečni kilogrami kopičili hitreje, zato se je v želji, da se nekaj spremeni, prijavila v šov TBLS. A težave so se ponavljale tudi tam in trenerka Nataša Gorenc je zaskrbljeno povedala, da Petro pri doseganju cilja najbolj ovirajo dojke.

Petra je imela zaradi prevelikih prsi velike zdravstvene težave, zato je bila operacija zanjo praktično nujna. Foto: Jan Lukanović

Zdaj je videti povsem drugače. Foto: Jan Lukanović

To je potrdila tudi kirurginja Nina Suvorov Gregorič, ki je po pregledu poudarila, da je operacija za Petro praktično nujna. "Že z vidika normalnega funkcioniranja, gibanja, fizične aktivnosti, higiene in pa, kar je najpomembnejše, tudi zdravstvenega stanja," je povedala ter dodala, da so ji prevelike in zelo spuščene prsi praktično onemogočale kakršnokoli fizično aktivnost.

Zdaj, ko je okrevanje končano in je od operacije minilo šest tednov, bo Petra lahko lažje telovadila in izgubila dodatnih od sedem do osem kilogramov, ki jo še ločijo od njene idealne teže. Kirurginja meni, da ji bo to uspelo brez težav, saj so jo prav prevelike prsi ovirale pri hujšanju.

Petra je do novih prsi prišla s pomočjo komentatorske oddaje Od težaka do junaka, v kateri je med gostovanjem razkrila, da si močno želi operacijo zmanjšanja dojk.

Preberite tudi: