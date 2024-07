Pediatri pozivajo bodoče starše k obisku Šole za starše

Danes se bomo v naši epizodi pogovarjali s priznano pediatrinjo Evo Miler Mojškerc o pomembnosti izobraževanja bodočih staršev in kako v poplavi napačnih ter zavajajočih informacij izbrati prave. Pediatrinja Eva je s svojo dolgoletno prakso in strokovnostjo nepogrešljiv del slovenske spletne Šole za starše že od samega začetka. Ob njej v Šoli za starše predava še 17 drugih zdravnikov. Skupaj bova obravnavali nekaj ključnih tem, ki so pomembne za vsakega bodočega starša, še posebej v dobi, ko je na spletu ogromno informacij, med katerimi je težko ločiti med verodostojnimi in napačnimi.

Pediatrinja Eva Miler Mojškerc, dr. med. spec. ped., je priznana pediatrinja, ki jo navdihujejo iskrenost, neposrednost in živahnost otrok. Svoje sočutje izraža tako do malih pacientov kot do njihovih staršev, kar je razvidno iz njenega vsakdanjega dela na Oddelku za pediatrijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, v porodnišnici ter specialistični gastroenterološki ambulanti v bolnišnici in na NYD kliniki v Ljubljani.

Njena strast do skrivnostnega sveta črevesa se je začela že v študentskih letih, zdaj pa v specialistični pediatrični gastroenterološki ambulanti uspešno diagnosticira in zdravi akutne in kronične bolezni prebavil, intolerance ter preobčutljivosti. Poseben poudarek daje ustrezni prehrani otrok in endoskopiji zgornjih prebavil.

Eva Miler Mojškerc se nenehno izobražuje in aktivno sodeluje v več pediatričnih sekcijah, s ciljem izboljšanja standardov oskrbe in zdravljenja slovenskih otrok. Prav tako se vključuje v projekte e-zdravja in številne preventivne programe za otroke. Njeno delo prispeva k temu, da lahko starši s pomočjo kakovostnih spletnih vsebin svojim otrokom omogočijo zdravo in varno odraščanje.

Zakaj je izobraževanje bodočih staršev tako pomembno?

Izobraževanje pred rojstvom otroka je ključno za pripravo na prihod novega družinskega člana. Bodoči starši se soočajo z množico vprašanj in skrbi, zato je pomembno, da dobijo preverjene in strokovne informacije.

S tem pridobijo dragoceno znanje o nosečnosti, porodu in zgodnjem starševstvu, kar zmanjšuje občutke negotovosti in strahu. Naučijo se osnovne nege novorojenčka, prepoznajo znake začetka poroda in se pripravijo na različne situacije. Strokovno izobraževanje poudarja tudi pomembnost podpore med partnerjema, kar izboljšuje družinsko dinamiko. Očetje so bolje pripravljeni na svojo vlogo pri porodu in zgodnjem starševstvu.

Izobraževanje pomaga staršem oblikovati realna pričakovanja in jih opremi z orodji za prilagajanje različnim situacijam. Tako so bolje pripravljeni na izzive in radosti, ki jih prinaša starševstvo.

Ali lahko zaupam informacijam na spletu?

Na spletu je veliko različnih informacij o nosečnosti, porodu in starševstvu. Žal pa niso vse informacije točne ali koristne. Mnogi starši se znajdejo v stiski zaradi nasprotujočih si nasvetov in napačnih informacij, ki lahko privedejo do napačnih odločitev. Zato je ključnega pomena, da starši zaupajo preverjenim virom in strokovnjakom, ki imajo potrebna znanja in izkušnje.

Pomembno je tudi vedeti, da so določene osebne izkušnje staršev, ki so imeli stresno izkušnjo poroda, velikokrat napihnjene na spletu. Pogosto gre za jezne mamice, ki delijo svoje izkušnje, in takšne zgodbe so največkrat deljene. Ne smemo jih jemati preveč resno, ker gre za subjektivno mnenje. Velikokrat so to nosečnice oziroma mamice, ki se niso izobraževale in zato niso vedele, kaj lahko pričakujejo. Prav zaradi tega je izobraževanje bodočih staršev tako pomembno, saj pomaga oblikovati realna pričakovanja in zmanjšuje občutek negotovosti ter strahu.

“Zdravstvena stroka si že leta prizadeva, da bi naredila več glede ozaveščanja o zdravju preko spleta. Ko sem spoznala Danajo Oblak, ustanoviteljico Šole za starše, pa sem videla, da ona - na lastne stroške - to dela sama. V zadnjem desetletju je naredila ogromno dobrega za nosečnice in mlade starše, preko svojega izobraževalnega medija Nosečka . Infromacije na mediju so strokovne, ker Danaja sodeluje z več kot 40 zdravniki in strokovnjaki. Njen novi projekt Šola za starše pa je res odličen. Naša Šola za starše vsebuje res ogromno strokovnega znanja ne samo s področja poroda in skrbi za dojenčka, temveč tudi s področij psihologije, poporodnega obdobja za mamico in tudi veliko znanja, prilagojenega samo za bodoče očete, ki so ponavadi izpuščeni iz izobraževanja, pa tako zelo so pomembni pri zgodnjem starševstvu. Danaja s svojim delom uresničuje željo zdravstvene stroke in to zelo dobro!” Eva Miler Mojškerc, dr. med. spec. ped.

Kako prepoznam prave informacije?

Splet je poln napačnih, zavajajočih in celo škodljivih informacij. Bodoči starši lahko prepoznajo verodostojne informacije na spletu tako, da preverijo, kdo stoji za objavljenimi vsebinami. Če gre za strokovnjake z ustrezno izobrazbo in izkušnjami, kot so pediatri, ginekologi in drugi zdravstveni delavci, so informacije verjetno zanesljive. Prav tako je pomembno preveriti, ali so informacije podprte z znanstvenimi dokazi in ali prihajajo iz zaupanja vrednih virov.

Ko iščete informacije na spletu, je priporočljivo preveriti naslednje:

Avtorstvo : Preverite, kdo je avtor članka ali vsebine. Če gre za zdravnika, specialističnega zdravstvenega delavca ali strokovnjaka s področja zdravstva, je večja verjetnost, da so informacije zanesljive. Strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami in ustrezno izobrazbo zagotavljajo kakovostne informacije.

: Preverite, kdo je avtor članka ali vsebine. Če gre za zdravnika, specialističnega zdravstvenega delavca ali strokovnjaka s področja zdravstva, je večja verjetnost, da so informacije zanesljive. Strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami in ustrezno izobrazbo zagotavljajo kakovostne informacije. Vir : Preglejte, na kateri spletni strani so objavljene informacije. Zaupanja vredni viri, kot so zdravstvene ustanove, univerze in priznane zdravstvene organizacije, so običajno bolj zanesljivi. Če informacije prihajajo s strani, ki je znana po objavljanju preverjenih in znanstveno podprtih vsebin, so te informacije verjetno verodostojne.

: Preglejte, na kateri spletni strani so objavljene informacije. Zaupanja vredni viri, kot so zdravstvene ustanove, univerze in priznane zdravstvene organizacije, so običajno bolj zanesljivi. Če informacije prihajajo s strani, ki je znana po objavljanju preverjenih in znanstveno podprtih vsebin, so te informacije verjetno verodostojne. Podprto z dokazi: Preverite, ali so informacije podprte z znanstvenimi dokazi, študijami ali raziskavami. Kakovostni članki bodo pogosto navajali vire ali povezave na študije, ki podpirajo trditve. To je znak, da so informacije temeljito raziskane in preverjene.

Z upoštevanjem teh smernic lahko bodoči starši lažje prepoznajo verodostojne informacije in se izognejo napačnim nasvetom, ki bi lahko škodovali njihovi nosečnosti in zdravju njihovega otroka.

Šola za starše sedaj na voljo tudi na spletu – brezplačno!

Obiskovanje Šole za starše, bodisi klasične bodisi spletne, prinaša številne prednosti. Bodoči starši dobijo celovite informacije, ki so prilagojene njihovim potrebam. V spletni Šoli za starše predavajo strokovnjaki z različnih področij, kar zagotavlja, da so vsebine kakovostne in temeljito obdelane.

Spletna Šola za starše ponuja celovito in brezplačno izobraževanje za bodoče starše, ki je dostopno kjerkoli in kadarkoli. Program vključuje preverjene in strokovne vsebine, ki jih pripravljajo priznani slovenski zdravniki in strokovnjaki.

Spletna platforma pokriva vse ključne teme, kot so priprava na porod, nega novorojenčka, dojenje in čustvena priprava na starševstvo. Poleg tega so na voljo tudi posebna predavanja za očete in praktični nasveti za spoprijemanje z nepredvidljivimi situacijami.

Spletna Šola za starše je na voljo 24/7, vse dni v letu, ogledate si jo pa lahko preko telefona, računalnika ali tablice. Šola za starše je od aprila 2024 tudi brezplačna za ogled.

Izobraževanje bodočih staršev je izjemnega pomena za pripravo na prihod novega družinskega člana. V dobi, ko je na spletu veliko napačnih informacij, je ključno, da starši zaupajo preverjenim virom in strokovnjakom. Naša Šola za starše ponuja kakovostno in strokovno izobraževanje, ki je prilagojeno potrebam sodobnih staršev. Zaupajte le strokovnim vsebinam in bodite pri tem zelo izbirčni!

