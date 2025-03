Omega 3: superhranilo za dolgo in zdravo življenje

Ko slišimo besedo maščobe, si pogosto predstavljamo nekaj, čemur bi se morali izogibati. Pa je res tako? Maščobe so makrohranila in del uravnotežene prehrane. Pomembno vlogo imajo pri normalnem delovanju človeškega telesa, kar pomeni, da jih telo nujno potrebuje – med drugim so pomemben in bogat vir energije, predstavljajo pa tudi topila za maščobotopne vitamine.

Po eni strani se ljudje v prehrani maščobam zelo izogibamo, po drugi s predelanimi in predpripravljenimi živili zaužijemo ogromno (škodljivih) maščob. Bolj kot KOLIKO je pomembno KATERE oz. KAKŠNE maščobe uživamo. Medtem ko preveč slabih maščob res ni koristno, obstajajo tudi take, brez katerih telo preprosto ne more! Naše srce in možgani namreč nujno potrebujejo omega 3! Dodatki s kakovostnimi maščobnimi kislinami omega 3 so zato naložba v dolgoročno zdravje in dobro počutje!

Zakaj so omega 3 tako posebne?

Ste vedeli, da so možgani sestavljeni kar iz 60 odstotkov maščob? Zato je pomembno, da dobijo dovolj goriva za svoje miselne procese. A vse maščobe niso dobre – ločijo se po obliki maščobnih kislin, ki so njihovi sestavni deli. Medtem ko so nasičene maščobne kisline in transmaščobe zdravju zelo škodljive in visok vnos teh ni priporočljiv, brez nenasičenih maščob procesi v telesu ne tečejo gladko.

Najbolj znani in najpomembnejši skupini nenasičenih maščobnih kislin sta omega 6 in omega 3. Omega 6 so v prehrani dokaj razširjene in zaužijemo jih dovolj. Nenasičene maščobne kisline omega 3 pa so v prehrani manj razširjene in zato so še toliko pomembnejše. Še posebej, ker so esencialne, kar pomeni, da jih naše telo ne more proizvajati samo. Mednje uvrščamo alfa-linolensko kislino (ALK), dokozaheksaenojsko (DHK) in eikozapentaenojsko (EPK) kislino.

Ali dobite dovolj omega 3? Verjetno ne.

DHK in EPK sta v telesu izredno pomembni, saj sodelujeta v številnih procesih. Poleg vpliva na možgane in srce imata številne druge koristi: podpirata zdravje oči, pomagata pri vzdrževanju zdravega holesterola in normalnega krvnega tlaka, dokazano vlogo imata tudi pri razvoju otrokovih možganov in vida med nosečnostjo in v prvih dveh letih življenja.*

A večina ljudi s prehrano nikakor ne zaužije priporočene količine omega 3. Ste med njimi? Sodobna prehrana vsebuje premalo rib in preveč maščobnih kislin omega 6, ki jih najdemo v rastlinskih oljih in predelani hrani. To razmerje med omega 3 in omega 6 lahko vpliva na vnetne procese v telesu. Če je neravnovesje preveliko, se poveča tveganje za različne težave. Če ne jeste mastnih rib vsaj dvakrat tedensko, je velika verjetnost, da vam primanjkuje maščobnih kislin omega 3. Dodatki so zato idealna rešitev – ampak le, če izberete prave!

Hranilo, ki nas spremlja že tisočletja

Ljudje ribe uživamo že od prazgodovine. Stari Egipčani so ribe sušili na soncu, Vikingi so prisegali na ribje olje za moč in vzdržljivost, Japonci pa že stoletja uživajo prehrano, bogato z ribami – in danes veljajo za enega najdlje živečih narodov na svetu! Če so omega 3 skozi zgodovino pomagale preživeti ljudstvom po vsem svetu, zakaj jih ne bi tudi mi vključili v svojo prehrano?

Predvsem mastne ribe, kot so losos, tuna, skuša in sardine, vsebujejo visoke koncentracije EPA in DHA – maščobnih kislin, ki so bistvene za zdravje. A pazite: uživanje velikih rib je dandanes lahko problematično. Zakaj? Ker ribe skozi prehranjevalno verigo akumulirajo težke kovine, kot sta živo srebro in svinec, pa tudi druge toksine iz onesnaženega okolja. Večje in starejše ribe imajo v svojem tkivu več teh škodljivih snovi, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje ljudi.

Ne kupujte prvega izdelka, ki ga vidite – kakovost je ključna!

Tudi prehranska dopolnila z omega 3 niso enaka! Če olje ni pravilno prečiščeno, lahko vsebuje težke kovine ali celo oksidirane maščobne kisline, ki vašemu telesu naredijo več škode kot koristi. Zato izbirajte pametno!

Kakovost ribjega olja je odvisna od več dejavnikov: od vira rib, postopka pridobivanja in načina prečiščevanja. Najbolj kakovostni izdelki uporabljajo olje iz divjih rib globokih morij, ki so naravno bogatejše z maščobami omega 3. Prav tako je pomembno, da olje vsebuje čim manj oksidiranih delcev, saj le tako ohranja svojo učinkovitost, hkrati pa ne povzroča spahovanja.

Če želite ohraniti močno srce, bistre možgane in splošno dobro počutje, so omega 3 obvezni del vaše prehrane. In če jih ne dobite dovolj s hrano, je pravi čas, da posežete po kakovostnem dodatku, kot je Valens Omega-3!

Valens Omega-3 – vrhunska kakovost, maksimalna učinkovitost!

Pri izbiri pravega izdelka z omega 3 je pomembno, da stavite na kakovost, biorazpoložljivost in čistost. Slovensko podjetje Valens vam v svojem izdelku zagotavlja vrhunske maščobne kisline iz skrbno izbranih virov, s preverjeno nizko oksidacijo in brez nepotrebnih dodatkov. Ker si vaše srce in možgani zaslužijo le najboljše!

Kapsule Valens Omega-3 Forte vsebujejo 1000 mg najbolj kakovostnega ribjega olja z zelo visoko koncentracijo EPA in DHA: ena kapsula vsebuje kar 400 mg EPK in 300 mg DHK. Zahvaljujoč naprednemu postopku prečiščevanja je olje v kapsulah izjemno stabilno, brez neprijetnega ribjega priokusa, ne povzroča spahovanja in ne vsebuje težkih kovin!

Alfa in omega za vaše srce

Kapsule Valens Omega-3 Forte so odlična izbira za vse, ki želijo podpreti svoje zdravje na najboljši mogoči način. Še posebej pa je priporočljivo uživanje v kombinaciji s koencimom Q10. V podjetju Valens vam zato ponujajo oboje: vrhunske maščobne kisline omega 3 ter najboljši koencim Q10 na svetu v izdelkih Quvital®.

www.valens.si. Ob nakupu v spletni trgovini lahko izkoristite tudi ekskluzivni desetodstotni popust s kodo SLO10, ki velja na Omega-3 in Quvital. Za več informacij o izbiri pravega prehranskega dopolnila pa povprašajte še svojega farmacevta.



Prehranska dopolnila Valens najdete v vseh lekarnah po Sloveniji in na www.valens.si. Ob nakupu v spletni trgovini lahko izkoristite tudi ekskluzivni desetodstotni popust s kodo SLO10, ki velja na Omega-3 in Quvital. Za več informacij o izbiri pravega prehranskega dopolnila pa povprašajte še svojega farmacevta.

Več:

*DHK in EPK prispevata k normalnemu delovanju srca (ob skupnem minimalnem vnosu 250 mg dnevno). DHK ima vlogo pri ohranjanju vida in delovanju možganov (ob minimalnem vnosu 250 mg dnevno). DHK in EPK prispevata k vzdrževanju normalnega krvnega tlaka (ob vnosu 3 g dnevno), normalne ravni trigliceridov v krvu (ob vnosu 2 g dnevno), DHK prispeva k razvoju vida in možganov, ploda v nosečnosti (poleg dnevnih 250 mg za nosečnico še dodatno 200 mg DHK).

*Quvital vsebuje tiamin, ki ima vlogo pri delovanju srca.

*Koda velja do konca leta 2025 in ni združljiva z drugimi promocijskimi ugodnostmi.

