Kako si lahko pomagamo ob občutku utrujenosti in pomanjkanju energije

Zdi se nam, da naš vsakdan postaja vedno zahtevnejši in napornejši. Pa je to res, ali nam samo primanjkuje energije za izzive sodobnosti? Pomanjkanje energije pogosto enačimo s staranjem in to je lahko res, vendar ni treba, da se s tem sprijaznimo.

Utrujenost in pomanjkanje energije sta pogosta spremljevalca sodobnega načina življenja. Stres, pomanjkanje spanja in nezdrava prehrana lahko prispevajo k občutku izčrpanosti. Obstajajo številni načini, kako si lahko pomagamo ter izboljšamo svojo energijo in splošno počutje.

Nasveti za dvig energije in premagovanje utrujenosti

Uravnotežena prehrana : Poskrbite za redne obroke, bogate z vitamini in minerali. Vključite več svežega sadja, zelenjave, polnozrnatih živil in beljakovin. Na primer, zajtrk z ovseno kašo, oreščki in jagodičevjem vam bo dal energijo za začetek dneva.

: Poskrbite za redne obroke, bogate z vitamini in minerali. Vključite več svežega sadja, zelenjave, polnozrnatih živil in beljakovin. Na primer, zajtrk z ovseno kašo, oreščki in jagodičevjem vam bo dal energijo za začetek dneva. Redna telesna aktivnost : Gibanje spodbuja prekrvavitev in povečuje raven energije. Poskusite z vsakodnevno hojo, jogo ali drugimi oblikami vadbe. Tudi kratek sprehod po kosilu lahko naredi čudeže za vašo energijo.

: Gibanje spodbuja prekrvavitev in povečuje raven energije. Poskusite z vsakodnevno hojo, jogo ali drugimi oblikami vadbe. Tudi kratek sprehod po kosilu lahko naredi čudeže za vašo energijo. Dovolj spanja : Kakovosten spanec je ključnega pomena za regeneracijo telesa. Prizadevajte si za vsaj od sedem do osem ur spanja na noč. Ustvarite si prijeten spalni ritual, kot je branje knjige ali poslušanje pomirjujoče glasbe pred spanjem.

: Kakovosten spanec je ključnega pomena za regeneracijo telesa. Prizadevajte si za vsaj od sedem do osem ur spanja na noč. Ustvarite si prijeten spalni ritual, kot je branje knjige ali poslušanje pomirjujoče glasbe pred spanjem. Hidracija : Pijte dovolj vode čez dan, saj dehidracija lahko povzroči utrujenost. Ste vedeli, da že blaga dehidracija lahko zmanjša vašo koncentracijo in energijo?

: Pijte dovolj vode čez dan, saj dehidracija lahko povzroči utrujenost. Ste vedeli, da že blaga dehidracija lahko zmanjša vašo koncentracijo in energijo? Obvladovanje stresa: Tehnike sproščanja, kot so meditacija, globoko dihanje in sprostitvene vaje, lahko pomagajo zmanjšati stres in povečati energijo. Poskusite z nekaj minutami globokega dihanja vsak dan in opazili boste razliko.

Slovenci pa smo na tem področju še v posebni prednosti – na voljo imamo namreč izdelke z dokazano najboljšim koencimom Q10 na svetu.

Koencim Q10 najdemo v vsaki celici

Koencim Q10, poznan tudi kot ubikinon, je telesu lastna snov, ki je v prav vsaki celici človeškega telesa. Največ ga je v zelo aktivnih organih, predvsem v srcu, ledvicah in jetrih, ki za delovanje porabljajo največ energije. Telo naravno proizvaja koencim Q10 vse življenje, vendar s staranjem njegova proizvodnja upada. Zaradi pomembne vloge v telesu mu pravijo tudi koencim mladosti.

Neustrezna prehrana, stres, okužbe, pomanjkanje vitaminov ali mineralov, razna zdravila in škodljive razvade povzročajo nezadostno tvorbo koencima v telesu. Čeprav je koencim Q10 v nizkih količinah prisoten v nekaterih živilih, kot so meso, ribe in oreščki, telesu lahko pomagamo tudi s prehranskimi dopolnili. Ključnega pomena je izbira kakovostnih dopolnil z visoko biorazpoložljivostjo, kot so izdelki Quvital, ki so bili razviti in izdelani v Sloveniji in vsebujejo najboljši koencim Q10 na svetu!

Prednosti najboljšega koencima Q10 na svetu

Koencim Q10 je v osnovi maščobotopna snov, zato se večina Q10, ki ga običajno vsebujejo prehranska dopolnila, preprosto odplakne iz telesa. Težavo s slabo absorpcijo so rešili slovenski znanstveniki, ki so že pred leti razvili posebno obliko koencima Q10, ki omogoča bistveno boljšo absorpcijo v telesu. Izdelki Quvital® tako vsebujejo vodotopno obliko koencima Q10 (Q10Vital®), ki je klinično dokazano ena najboljših oblik v svetovnem merilu. Ima štirikrat večjo biorazpoložljivost v primerjavi z običajnimi oblikami, kar pomeni, da telo učinkoviteje absorbira in uporablja koencim Q10.

Pomen znanstvenih dokazov

Ko vlagamo v svoje zdravje, je pomembno, da izbiramo preverjene, kakovostne izdelke. Če prehransko dopolnilo vsebuje slabo biorazpoložljive oblike sestavin, telo ne bo moglo ustrezno izkoristiti teh sestavin, kar pomeni, da učinka ne bo. Zato se odločajmo premišljeno in izberimo izdelke, ki prinašajo dejanske rezultate!

Za učinkovito podporo zdravju srca in za več energije Slovenci lahko izberemo izdelke vrhunske kakovosti, ki so bili razviti in izdelani doma. Quvital® vsebuje tudi tiamin, ki ima vlogo pri delovanju srca in prispeva k sproščanju energije, ter riboflavin, ki prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Različne oblike za vse potrebe

Izdelki Quvital® so na voljo v različnih oblikah, kot so sirup, kapsule in ustno pršilo, kar omogoča prilagoditev glede na individualne potrebe in preference. Ne glede na to, katero obliko izberete, lahko z zaupanjem računate na visoko kakovost in učinkovitost.

Izdelki Quvital® – zaupanja vredna izbira že skoraj 20 let

Izdelki Quvital® so že skoraj dve desetletji na voljo v vseh slovenskih lekarnah, kar potrjuje njihovo kakovost in visoko stopnjo zaupanja s strani farmacevtov. Lekarne imajo izjemno stroga merila pri izbiri izdelkov, ki jih uvrstijo v svojo ponudbo, zato je prisotnost izdelkov Quvital® v lekarnah dokaz njihove učinkovitosti in varnosti.

Ne le, da so farmacevti izdelke Quvital® sprejeli med svoje priporočene izbire – gre tudi za najbolje prodajane izdelke s koencimom Q10 v slovenskih lekarnah. To pomeni, da so prva izbira mnogih, ki iščejo preverjeno rešitev za podporo svoji energiji in vitalnosti*.

Preizkusite tudi vi! Za vse, ki želite izkusiti razliko, smo pripravili posebno ponudbo – ob uporabi kode SLOQ10 lahko izkoristite ekskluziven desetodstotni popust na izdelke Quvital®. Sicer pa se lahko o izdelkih Quvital® pozanimate tudi pri svojem farmacevtu in preverite, zakaj so prva izbira v lekarnah!

*Podatki E-pharma Market: YTD Feb 2025

*Koda velja do konca leta 2025.