Oglasili so se starši umrle 17-letnice in razkrili vzrok smrti #video

Potem ko je vest o smrti 17-letne Noe Pothoven, ki si je zaradi hude posttravmatske motnje želela umreti s pomočjo evtanazije, zaokrožila po tujih medijih, sprva ni bilo jasno, kaj se je pravzaprav zgodilo. Zdaj so se oglasili njeni starši, ki so razkrili, da vzrok smrti njune hčerke ni bila evtanazija.

Noa Pothoven Foto: Facebook

Midva, starša Noe Pothoven, sva močno užaloščena zaradi smrti svoje hčerke. Noa je zavračala hrano in pijačo. Rada bi poudarila, da je bil to vzrok njene smrti. V najini prisotnosti je umrla preteklo nedeljo. Vse prijazno prosiva, da spoštujete najino zasebnost, da lahko družina žaluje.

Takšno pisno izjavo so Nojini starši dali za nizozemski De Gelderlander.

Kaj se je na koncu zares zgodilo, sta želela njena oče in mama pojasniti zato, ker so nekateri tuji mediji sprva pisali, da je 17-letna Noa umrla s pomočjo evtanazije. Mlada Nizozemka, ki je bila v preteklosti žrtev več posilstev in se je posledično spopadala s hudo obliko posttravmatske motnje, depresijo in anoreksijo, si je namreč prizadevala za to, da bi ji pristojni organi dovolili končati svoje življenje z evtanazijo, ki je na Nizozemskem uzakonjena že od leta 2001. Več o njeni tragični zgodbi, o kateri je leta 2018 izdala tudi avtobiografijo, si preberite TUKAJ.

Ko je v svojem zadnjem zapisu na Instagramu namignila, da se njena pot bliža koncu in da bo njenega neznosnega trpljenja konec enkrat v prihodnjih desetih dneh, so številni tuji mediji sklepali, da bo nazadnje vendarle umrla z medicinsko pomočjo. A na koncu ni bilo tako, saj se je po potrditvah očeta in mame Noa izstradala do smrti.

Na Nizozemskem je evtanazija uzakonjena od leta 2001. Foto: Getty Images

Izjavi dala tudi minister za zdravje in klinika za evtanazijo

Oglasil se je tudi nizozemski minister za zdravje Hugo de Jonge. V izjavi za javnost je povedal: "Vsi smo globoko prizadeti ob smrti 17-letne Noe in iskreno sočustvujemo z njeno družini in prijatelji. Govorili smo z njeno družino, ki nam je v nasprotju z medijskim poročanjem potrdila, da v njenem primeru ni šlo za evtanazijo. Družina zdaj potrebuje čas, da žaluje za Noo."

Dodal je, da bo zaradi zelo posebnega primera in številnih vprašanj, ki jih je ta vzbudil, tako na Nizozemskem kot zunaj njenih meja primer Nojine smrti vendarle pod drobnogled vzel inšpektorat za zdravje in zdravstveno nego mladih.

Glede na odmevnost Nojine smrti in številne špekulacije v zvezi z njo so pisno izjavo dali tudi na kliniki De Levenseindekliniek, ki v skladu z nizozemskimi zakoni ljudem pomaga umreti z medicinsko pomočjo.

Zapisali so, da zaradi varovanja zasebnosti ne morejo komentirati vzroka dekličine smrti, so se pa oprli na uradno izjavo njenih domačih z besedami: "Da bi preprečili netočna poročanja o njeni smrti, se tudi mi nanašamo na uradno izjavo njenih bližnjih, ki se glasi, da Noa Pothoven ni umrla s pomočjo evtanazije, temveč je nehala jesti in piti."

Evtanazija odpira številna vprašanja tudi pri nas. Med tistimi, ki si prizadevajo, da bi bila nekoč smrt z medicinsko pomočjo legalizirana, je tudi upokojena učiteljica in ravnateljica Alenka Čurin Janžekovič. Več o njeni zgodbi in razmišljanjih v videoprispevku spodaj:

