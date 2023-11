Občutite veliko razliko na svoji koži

Foto: Zeotex

Bodite nežni do svoje kože in izberite učinkovite naravne izdelke vrhunske kakovosti s skrbno izbranimi sestavinami. Spoznajte prednosti in koristi uporabe te kombinacije izdelkov za nego kože znamke ZEOTEX.

Foto: Zeotex Revolucijo v naravni kozmetiki prinaša nagrajena naravna krema ZEOTEX DERM, ki ne neha navduševati s svojo učinkovitostjo, naravno formulacijo in večnamensko uporabo. ZEOTEX MASK, maska za čiščenje obraza, je idealna za nego zahtevne kože, nagnjene k aknam in ogrcem, pa tudi za kožo, ki jo želite obnoviti, navlažiti in izboljšati njeno stanje.

ZEOTEX DERM, krema za nego problematične kože, spodbuja proces obnove celic kože, zagotavlja antioksidativno zaščito, spodbuja proces regeneracije, olajšuje procese obnove in čiščenja kože ter ima anti-aging učinek. Temelji na dveh naravnih sestavinah - naravnem detoksičnem mineralu zeolitu in elementarnem srebru, katerih sinergijsko delovanje prinaša vidne rezultate že po nekaj nanosih.

Ta krema deluje antimikrobno in protivnetno, kar je izjemno pomembno za občutljivo in problematično kožo. ZEOTEX DERM izboljša celotno strukturo kože, kmalu po uporabi boste opazili opazne izboljšave pri obnovi in čiščenju obraza. Krema je primerna za vse tipe kože ter je izjemno blagodejna in hranljiva. Čeprav se uporablja za trenutne težave, je odlična dopolnitev vsakodnevne nege kože kot preventivna nega.

Foto: Zeotex To kremo z inovativno naravno formulacijo lahko uporabljajo ljudje vseh starostnih skupin, saj vsebuje 98 odstotkov naravnih sestavin, brez parabenov in škodljivih konzervansov, ki lahko povzročijo draženje. Težave s kožo postajajo vse pogostejše, zlasti akne in različne kožne bolezni, kot so ekcemi, lišaji in rdečica. Krema ZEOTEX DERM s svojo nežno, vendar močno formulacijo, ki deluje proti bakterijam, virusom in glivicam, je ustvarjena za lajšanje številnih dermatoloških težav.

Foto: Zeotex Ta naravna krema je odlična pomoč pri stanjih, kot so rozacea, psoriaza, glivične okužbe nohtov, dermatitis ter številne druge težave na koži, laseh in nohtih.

ZEOTEX MASK, maska za globinsko revitalizacijo kože obraza, temelji na zeolitu, glini, aktivnem oglju in cinku. Ta maska bo temeljito očistila pore vseh nečistoč, ne da bi povzročala občutek zategovanja, obenem pa bo koži pomagala pri boju proti aknam, ogrcem in odvečnemu sebumu. Maska bo kožo razbremenila napora, stresa, toksinov in nečistoč, hkrati pa bo zagotovila globoko vlaženje in občutek lahkotnosti.

