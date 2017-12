Novoletna zaobljuba: Kako postati minimalist

Namesto klasičnih zaobljub o izgubi kilogramov, o odpovedi sladkorju in napovedi vojne kruhu si za leto 2018 zapovejte, da se boste v življenju znebili navlake in postali minimalist. Na vseh področjih.

Obkrožite se z manj stvarmi, a tistimi tako posebnimi, da vam bodo zapolnile življenje. Foto: Thinkstock

Leto 2017 je bilo leto prepoznavanja vsega, kar vas osrečuje, in odstranjevanja tistega, kar vas ne. Tako pri uživanju doma, kar je postalo bolj moderno kot iti ven, kot tudi v urejanju garderobe in osebnega sloga.

FOMO oz. strah pred tem, da bi kaj zamudili, izginja

In ta mantra se nadaljuje v leto 2018: manj je več. Vrnitev k osnovam naj bo novo vodilo, kar naj bi v praksi pomenilo, da se obkrožite samo s stvarmi, ki vas osrečujejo in jih imate radi v svojem življenju, znebite pa se tistih, za katere ne veste, zakaj jih sploh imate, kaj vam pomenijo in se ob njih počutite nelagodno.

Omaro napolnite z barvami, ki se med seboj odlično dopolnjujejo. Foto: Thinkstock

Kako postati minimalist v garderobi

Rešitev boste našli v mini garderobi, ki narekuje malo kosov z veliko kombinacijami. Da bi dosegli to, prepoznajte svoje barve in se omejite le na te. Če ne veste, kje začeti, se držite kar osnov: črne, bele, mornarsko modre, sive in morda še bež barve. Kombiniranje bo tako zelo preprosto.

Preden se odpravite po nakupih, najprej porabite vso hrano, ki jo že imate doma. Foto: Thinkstock

Kako postati minimalist v kuhinji:

Hrano nakupujte le za nekaj dni vnaprej in ne kopičite. V trgovino se odpravite šele, ko ste izčrpali vse vire in možnosti za pripravo naslednjega obroka. V kolikor boste vedno imeli pri roki, jajca, meso, olivno olje, nekaj mesa ter sadja in zelenjave, lahko pripravite dober obrok.

Pakiranje bo bistveno olajšal seznam stvari, ki jih potrebujete vedno in povsod. Foto: Thinkstock

Kako postati minimalist pri pakiranju

Sestavite si univerzalni seznam stvari za potovanje, ki jih vedno potrebujete, a jih zlahka pozabite. Nanj vključite polnilnik za telefon, zobno ščetko, kremo za obraz ... Ključne stvari, ki ostajajo iste ne glede na sezono. Nato pa se enkrat za vselej naučite pakirati pametno.

Za vsako "neobvezno" obveznost, ki jo imate, se vprašajte, če se je res veselite, v nasprotnem primeru jo izpustite. Foto: Thinkstock

Kako postati minimalist pri obveznostih

Poskušajte se odvaditi slabe vesti pri odpovedi druženj, ki vas ne zanimajo in v vas ne vzbujajo prijetnih občutkov. Dobro vodilo pri tem naj bo: kako se počutite, ko pomislite na naslednji družabni dogodek na svojem urniku? Se ga veselite, ga komaj pričakujete, za vas pomeni breme in tuhtate, kako bi se mu izognili? To vam bo dalo odgovor.

Preden nekomu rečete da, se prepričajte, da niste sebi rekli ne. In ko končno rečete ne, se znebite slabe vesti, saj ste zase naredili nekaj dobrega. Pri odpovedi pa uporabite kratke in nevtralne odgovore brez nepotrebnega pojasnjevanja: "Žal mi je, ne utegnem. Imam druge obveznosti."

Naučite se poslušati svoj notranji glas. Foto: Thinkstock

Postati minimalist ni lahko in to ne postanete čez noč, a če se boste vsaj za nekaj malenkosti v svojem vsakdanu vprašali "Mi tole, kar počnem/kupujem/načrtujem, prinaša veselje" in si boste nanj odgovorili iskreno ter svoj odgovor upoštevali z dejanji, boste zase in za svojo dobrobit naredili veliko.