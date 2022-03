Nova metoda za hitro in učinkovito hujšanje

Oglasno sporočilo

Pred nami so toplejši dnevi in večina nas razmišlja o dieti, zato vam predstavljamo nekaj povsem novega in učinkovitega za izgubo odvečnih kilogramov. Liposukcijska dieta ni klasična dieta, temveč tretma za hujšanje s pomočjo rastlinskih vlaken in aminokislin, ki vam omogoča hitro izgubo odvečnih kilogramov. V samo 14 dneh lahko izgubite od sedem do deset odstotkov svoje začetne telesne mase.

Ta način hujšanja je uspešen pri zmanjševanju nakopičene maščobe, saj deluje po načelu "prisiliti telo, da se hrani z lastnimi maščobnimi zalogami". Klinično je dokazana izguba 9,2 odstotka odvečne maščobe v samo 14 dneh. Protokol hujšanja temelji na sredozemski prehrani in pripomočkih za hujšanje, da ne čutite lakote. Rastlinska vlakna dobesedno napolnijo želodec, telo pa je oskrbljeno z vsem, kar potrebuje, tako da ni občutka lakote ali izgube energije. Prvi rezultati so vidni po 48 urah. Ta novi farmakološki način hujšanja je zdrav in varen ter daje hitre rezultate.

Kaj je liposukcijska "dieta"?

Ta farmakološka metoda hujšanja je klinično preizkušena in prehransko popolna, ker v samo 14 dneh prinaša izgubo več kot devetih odstotkov maščobnih rezerv oziroma zmanjšanje telesne teže za od sedem do deset odstotkov. Metodo je pred desetimi leti zasnoval nutricionist, do zdaj pa je imela več kot sto tisoč uporabnikov.

Klinično so jo preizkusili v Moskvi, s pomočjo te revolucionarne metode pa je shujšala celo nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović. Prav tako so se z rezultati pohvalili številne hollywoodske zvezde in naši zvezdniki. Tretma deluje po načelu "prisiliti telo, da se hrani z lastnimi maščobnimi zalogami". Za aktivacijo presnove maščob so odgovorne aminokisline in hranila, ki zadostijo vsem potrebam organizma, ter rastlinska vlakna, ki vas z "nabrekanjem" v želodcu napolnijo, tako da se počutite popolnoma nahranjeni. Vsi ti pripomočki za hujšanje so združeni v edinstven in preprost protokol, ki ga lahko izvajate doma ob opravljanju vsakodnevnih opravil, saj med tretmajem, ki traja 14 dni, ne boste izgubljali energije za delo ali bili živčni in šibki.

Kako naj začnem tretma?

Zaradi preproste uporabe lahko začnete takoj.

Vse, kar potrebujete, je klic v podjetje International Health v Ljubljani na številko 070 922 722, da boste opravili svetovalni razgovor, saj tretma ni namenjen nosečnicam, doječim materam, sladkornim bolnikom ali osebam z bolnimi ledvicami, jetri ipd. Tako boste med razgovorom dobili oceno, ali je to za vas primerna metoda.

Strokovni svetovalci vas bodo seznanili z vsemi podrobnostmi programa in na vaš domači naslov poslali celoten protokol v slovenskem jeziku s pripomočki za hujšanje (aminokisline in rastlinska vlakna), proizvedenimi v Nemčiji po najvišjih farmacevtskih standardih.





Več informacij najdete tudi na www.lipodiet.eu ali na telefonski številki 070 922 722. International Health vam bo na voljo ves čas programa, saj tretma traja mesec dni. Prva faza vključuje pripomočke za hujšanje v kombinaciji z mediteransko dieto in v teh 14 dneh boste izgubili od sedem do deset odstotkov začetne telesne teže.

Naročnik oglasnega sporočila je International Health.