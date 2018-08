Nov mejnik v uživanju vode na svetu

Foto: Thinkstock in Dana

Skrb za okolje ni samo muha enodnevnica, ampak je postala trajna naravnanost kupcev in podjetij, ki v svoje strategije vedno bolj vključujejo tudi ta vidik poslovanja. Okoljska ozaveščenost je postala izjemno pomembna vrednota.

Kako lahko sami pripomoremo k čistejšemu okolju?

Preden nekaj kupimo, premislimo še enkrat, ali to res potrebujemo. Doma preverimo, ali lahko to stvar pripravimo sami.

V trgovino se odpravimo z natančno izdelanim seznamom stvari. Ne dovolimo si, da nas premamijo ponudbe, ki jih ne potrebujemo.

Kupujmo izdelke, ki niso narejeni v izkoriščevalskih razmerah in ne škodujejo okolju. Na izdelkih poiščimo oznake, ki nakazujejo visok etični standard proizvajalca in kakovost sestavin.

Stvari, ki jih imamo doma in jih ne potrebujemo več, prodajmo ali podarimo.

Prizadevajmo si za čim manj odpadne embalaže, ki jo dosledno ločujmo. Tudi druge odpadke odlagajmo v za to namenjene zabojnike. Iz odpadne embalaže lahko izdelamo veliko uporabnih predmetov.

Zmanjšujmo porabo energije in vode.

Vsaj enkrat na teden se odpravimo v naravo občudovat vse lepote, ki nam jih ponuja na vsakem koraku. Tako bomo začutili odgovornost do svojega planeta. Na izletu bodimo spoštljivi do narave.

Podjetja sledijo zahtevam potrošnikov

Potrošniki z vedno večjim zavedanjem o varovanju okolja pripomorejo k temu, da proizvajalci iščejo vedno nove, okolju prijazne rešitve.

Izrazi svoj odnos do okolja s pravo izbiro

Tudi izbira pijače pove nekaj o tem, kdo smo, kakšen je naš življenjski slog in kakšen odnos imamo do okolja. Zeleno je moderno, zato z vsako svojo odločitvijo svetu sporočamo, kako skrbimo zase in za naravo. Odločitev, da bomo pili vodo, je en korak. Odločitev, da bomo pili vodo v embalaži Tetra Pak®, pa je drug, še pomembnejši korak.

Kartonska embalaža, kamor spada tudi embalaža Tetra Pak, je odlična odločitev, če želimo zmanjšati uporabo plastičnih materialov, ne da bi bili prikrajšani za vse prednosti plastične embalaže.

Embalaža Tetra Pak odstopa od običajne in predstavlja korak naprej v čist, sodobnejši dizajn.

Prava embalaža: korak naprej v čist, sodobnejši dizajn

Embalaža Tetra Pak odstopa od običajne in predstavlja korak naprej v čist, sodobnejši dizajn. Kar 2/3 embalaže Tetra Pak je iz kartona, zaradi česar se količina plastike v embalaži minimizira.

Les, ki se uporablja za izdelavo kartona, je prejel certifikat Sveta za nadzor gozdov z oznako Forest Stewardship Council™, ki zagotavlja, da uporabljen les prihaja iz dobro upravljanih gozdov in drugih obnovljivih virov.

Vsi materiali se ob koncu življenjske dobe lahko reciklirajo ter tako pomagajo zmanjšati uporabo surovih materialov. Iz reciklirane embalaže Tetra Pak pridobivajo papirna vlakna, aluminij in plastiko.

Idealen sopotnik za nepozabno poletno avanturo

Človeško telo potrebuje povprečno vsaj dva litra vode na dan.

Embalaža Tetra Pak je lahka in prijazna do okolja, odlično ohranja temperaturo, predvsem pa jo je mogoče reciklirati. Ker je okolju prijazna, predstavlja nov mejnik v uživanju vode.

Med kupci, ki jim ni vseeno, kakšno vodo pijejo, je voda Dana zelo priljubljena. Zdaj bo svojo priljubljenost še bolj utrdila, saj si je nadela novo, privlačno podobo, s katero se nam je takoj prikupila.

Če vas z nakupovalne police nagovori kovinsko moder visok Tetra Pak, bodite prepričani, da ste našli idealnega sopotnika za nepozabno poletno avanturo.

Tetra Pak in Dana sta namreč združila svoje znanje in potrošnikom ponudila prvo vodo na svetu v embalaži Tetra Prisma® Aseptic v velikosti 750 ml.

Blagodejne lastnosti vode Dana Naravna mineralna voda Dana je prva slovenska voda, katere kakovost redno preverjajo z biološkimi testi, ki zagotavljajo varnost za zdravje (testi Allium). Polni se iz izvira Dana na Mirni. Naravna mineralna voda Dana je prva slovenska voda s stalnimi biološkimi preizkusi zdravstvene varnosti. (testi Allium). Polni se iz izvira Dana na Mirni. - ne vsebuje ogljikovega dioksida, - relativno visoka vsebnost kalcija in magnezija, - spada med nizkomineralizirane vode, - ima povprečno pH-vrednost 7,5. Z novo embalažo Tetra Pak je dobro zaščitena pred zunanjimi vplivi, saj je visoke temperature ne segrejejo tako hitro, zato je odlična za vroče poletne dni.

Mi že vemo, katera voda bo postala naša stalna spremljevalka, ko potrebujemo osvežitev na poti, izletu, pikniku ali na delu. Z njeno bleščečo modro embalažo bomo izstopali na vsakem koraku in poskrbeli za nepozabne trenutke, pa še s svojo obliko se odlično prilega v roko.

Voda Dana v embalaži Tetra Pak je za vse, ki so telesno aktivni, vedno v koraku s časom in vedno na poti.

Naravna mineralna voda Dana v embalaži Tetra Pak je na voljo v prodajalnah, drogerijah in na bencinskih črpalkah.