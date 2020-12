Neverjeten rekord: dojenčica iz 27 let starega zamrznjenega zarodka

Iz Amerika prihaja neverjetna zgodba. Tina in Ben Gibson sta se s pomočjo umetne oploditve razveselila deklice, ki se je razvila iz 27 let zamrznjenega zarodka. In kar naredi vse skupaj še bolj neverjetno: tudi njena starejša sestra je nastala iz zamrznjenega oplojenega jajčeca, ki je bilo hranjeno 24 let.

Zgodba zakoncev Gibson je pravi čudež, kajti po več letih spopadanja z neplodnostjo sta danes starša dvema čudovitima deklicama, ki sta biološki sestri, a hkrati nista biološka otroka Tine in Bena Gibson. Deklici sta bili namreč v laboratoriju s pomočjo izvenmaternične oploditve spočeti davnega leta 1992 – le 18 mesecev za tem, ko je bila rojena Tina – in zamrznjena zarodka sta nato čakala na prave starše, da ju 'posvojijo', poroča portal NY Post.

V Ameriki je namreč tako, da lahko pari, ki zanosijo s pomočjo umetne oploditve, zarodke, ki jih sami ne bodo več potrebovali in jih ne želijo zavreči, donirajo drugim parom, ki se spopadajo z neplodnostjo in lastnih zarodkov tudi z medicinsko pomočjo ne morejo ustvariti. Ti zarodki gredo nato naprej v neke vrste posvojitev, podobno kot že rojeni otroci, ki se jim biološki starši odpovedo.

K tej možnosti sta se zatekla tudi Tina in Ben, prvič leta 2017, ko so Tini v maternico vstavili takrat 24 let zamrznjen zarodek, ki se je lepo ugnezdil in iz katerega se je razvila zdrava in krepka deklica, ki sta jo poimenovala Emma Wren. Tri leta kasneje sta se znova odločila poskusiti srečo, tokrat s kar 27 let zamrznjenim zarodkom in tudi tokrat je umetna oploditev uspela.

Deklico, ki se je rodila konec oktobra, sta poimenovala Molly Everette. Dojenčica je absolutna rekorderka, saj velja za živorojenega otroka, ki se je razvil iz najdlje zamrznjenega zarodka kadarkoli doslej. "Težko je zares dojeti to. Za nas je Molly naš mali čudež," je za NY Post povedala Tina.

A ko sta prvič slišala za medicinsko ustanovo National Embryo Donation Center nedaleč stran od njunega doma v Tennesseeju, ki pomaga neplodnim parom do starševstva s pomočjo posvojitve zarodkov, nista bila naklonjena zamisli. Za to možnost so jima ravno v času, ko sta razmišljala o klasični posvojitvi, povedali Tinini starši.

"Takrat sva si mislila: 'To je noro. Hvala lepa, naju ne zanima.' Potem pa sva vse bolj razmišljala o tem in na koncu nisva mogla več odmisliti tega," se spominja Tina. Ko pa sta obiskala ustanovo ter se pozanimala o celotnem postopku, so se vsi dvomi razblinili.

Neverjetno zgodbo o tem, kako sta prišli na svet, bosta deklicama povedala, ko bosta dovolj stari, sta še povedala za USA Today. Že zdaj je pri njih doma posvojitev zarodka nekaj normalnega v pogovorih, pravita. Ker pa bi rada veliko družino, bosta v naslednjih letih razmislila še o klasični posvojitvi.

Emma in Molly sta namreč edina biološko sorodna zarodka, ki sta ju imela na voljo. Novi posvojeni zarodek bi tako bil od drugega para, zato se v tretje za to možnost ne bosta več odločila. "Večno bova hvaležna za svoji deklici," še dodata za konec.