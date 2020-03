Deveta umetna oploditev para se je končala tragično #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lance Bass in Michael Turchin se že več let trudita za otroka.

Lance Bass in Michael Turchin se že več let trudita za otroka. Foto: Getty Images

Že dolga leta se Lance Bass in njegov mož Michael Turchin trudita s pomočjo nadomestne mame spočeti otroka. Za njima je že devet umetnih oploditev. In v zadnjem poskusu je zares dobro kazalo, je povedal v izpovedi za portal Entertainment Tonight, saj je umetna oploditev z darovanim jajčecem končno uspela. Še več, prve preiskave so pokazale, da pričakujeta sina. A kmalu za tem je sledila žalostna vest.

"V osmem tednu nosečnosti sva ga izgubila, kar je sicer pogosto zlasti pri umetnih oploditvah. Tega sploh nisem vedel, ko sva prestajala vse to, a sva na najini poti spoznala toliko krasnih parov, ki imajo podobno zgodbo kot midva. Tako da ti da misel na to, da nisi sam in da tudi drugi prestajajo podobno, novih moči," je povedal 40-letni pevec.

Spontani splav je bil še toliko bolj boleč, ker si je Lance že začel zamišljati, kakšen bo njun sin in kakšno življenje jih kot družino čaka. "Sicer se trudiš, da si ne bi v teh prvih rizičnih tednih, ko je res velika možnost, da gre kaj narobe, vzbujal preveč upov, a vseeno imaš te misli nekje zadaj v glavi. Nekako že razmišljaš o tem, kakšno življenje otroka čaka. Zlasti če že veš tudi za otrokov spol. Razmišljaš, kakšen bo, s kom se bo nekoč poročil in takšne reči," je še dodal. "Težko je bilo preboleti. Vse tiste sanje, ki sem jih že imel, se zdaj ne bodo uresničile. A vse se zgodi z razlogom in ko se nekaj mora zgoditi, se zgodi."

Lance in mož sta se odločila že za deseti poskus umetne oploditve. Foto: Getty Images

A nad željo po naraščaju nikakor ne misli obupati. Z možem bosta šla še desetič v postopek umetne oploditve. "V deveto ni uspelo, zato zdaj poskušava še desetič in upajmo, da bo tokrat uspešno. Poskušam se ne preveč obremenjevati. Seveda bi v popolnem svetu imel svoje otroke, a če mi to ni usojeno, mi ni usojeno." Če se bo tako na koncu izkazalo, da ne bosta mogla imeti bioloških otrok, bosta razmislila o posvojitvi.