Navade, ki preprečujejo odvečne gubice

Poletje je čas sončnih dni, brezskrbnih trenutkov na plaži in plavanja v ravno prav hladni vodi. Vendar pa prav ta sezona, ki jo vsi tako z veseljem pričakujemo, lahko pusti svoj pečat na naši koži. Sonce, veter in sol lahko puščajo sledi v obliki gubic, če ne poskrbimo za ustrezno nego. Vendar pa ni razloga za skrb, saj obstajajo preproste in učinkovite navade ter nasveti, s katerimi lahko ohranite mladosten videz kože, ne glede na to, koliko poletnih dni ste preživeli na soncu.

Zeotex Derm in Zeotex Mask Foto: Zeotex

Mladosten videz kože ni rezerviran le za tiste srečne posameznike, ki se jim genetsko nasmiha večna mladost. Resnica je, da lahko z ustrezno nego in zdravimi življenjskimi navadami vsak ohranja prožno in sijočo kožo, ki se brani pred odvečnimi gubicami. V tem članku smo poiskali nekaj ključnih navad, ki vam bodo pomagale pri ohranjanju mladostnega videza kože. Svoji koži pa lahko zasluženo okrevanje od poletne vročine, morja in soli zagotovite s kvalitetno nego, ki jo omogočajo revolucionarni izdelki za nego obraza –Zeotex Derm in Zeotex Mask.

Foto: Shutterstock

Redna hidracija: navlažena koža je srečna koža

Eden najpreprostejših načinov, kako ohraniti mladosten videz, je redna hidracija. Koža potrebuje zadostno količino vode, da ostane prožna in se izogne suhosti ter drobnim gubicam. Zatorej čez dan vsekakor pijte dovolj vode. Poleg tega lahko uporabite kakovostno vlažilno kremo, da ohranite naravno vlažnost kože.

Foto: Zeotex Zeotex Derm: Obnovi in vlaženju kože je namenjena inovativna formula v kremi Zeotex Derm, ki vaši koži po izpostavljenosti poletnim ekstremom zagotavlja številne koristi. Ta napreden izdelek uporablja moč naravnega minerala zeolita za globinsko čiščenje kože nečistoč, toksinov in odvečne maščobe, ki se je nabrala poleti. Njegova edinstvena sposobnost vpijanja naredi vašo kožo svežo in zračno. Zeotex Derm deluje tudi kot spodbujevalec hidracije, saj kožo oskrbi z vitalnimi hranili in vlago, ki ji primanjkuje po sončnih dneh. Zahvaljujoč Zeotex Dermu bo vaša koža dobila sijoč in zdrav videz, ki bo pritegnil pozornost.

Zeotex Derm poleg minerala zeolita vsebuje tudi naravne sestavine mikrosrebra. Zeotex Derm je primerne za vse, ne glede na tipe kože, tudi za posameznike z občutljivo kožo ali drugimi težavami s kožo, kot so: akne, ekcem, rozacea, suha koža, razdražljiva koža, glivične okužbe, staranje kože in sončne opekline.

Zaščita pred soncem: sonce je zaveznik, a žal tudi sovražnik

Izpostavljenost soncu je eden od glavnih krivcev za prezgodnje staranje kože. Sončni žarki povzročajo gubanje in številne poškodbe, kot so na primer pigmentne lise. Uporabite sončno kremo z visokim zaščitnim faktorjem vsakič, ko greste ven, četudi je oblačno oziroma boste na prostem krajši čas. Še boljša navada je nošenje klobuka in zaščitnih oblačil, s katerimi se pred soncem zaščitite mehansko.

Na nastanek gub lahko vpliva tudi količina spanja Foto: Shutterstock Spanje je ključen dejavnik pri skrbi za zdravo in mladostno kožo brez gub. Med spanjem se koža obnavlja in popravlja. Med globokim spancem se proizvaja kolagen, ki ohranja kožo prožno in čvrsto. Pomanjkanje spanja pa vodi v povečano proizvodnjo stresnih hormonov, kar lahko povzroči vnetje kože in izgubo kolagena. Posledica tega je prezgodnje gubanje kože, pojavljanje drobnih gubic in izguba sijaja. Zato je pomembno, da se držite zdravih spalnih navad, da koža ostane mladostna in brez gubic kar najdlje.

Negujte kožo s kakovostnimi izdelki

Redna nega kože je nujna za ohranjanje mladostnega videza. Uporabljajte blage čistilce, ki očistijo kožo brez draženja. Poleg izdelkov za zaščito kože pred soncem uporabljajte kvalitetno vlažilno kremo, kot je Zeotex Derm. Ne pozabite na nego vratu in dekolteja, saj se tudi na teh predelih kože hitro pojavijo gubice.

Maska Zeotex: ne pozabite na globinsko razstrupljanje in pomlajevanje. Vaša koža si zasluži razkošno nego in maska Zeotex je točno to. Po poletnih izzivih je ta maska nujna za globoko razstrupljanje. Vsebuje revolucionarno zeolitno glino, ki deluje kot magnet za onesnaževalce, odvečno maščobo in nečistoče ter očisti vašo kožo do jedra. Poleg tega Zeotex Mask spodbuja naravno celično obnovo, s čimer pomaga zmanjšati drobne gubice ter povrne čvrstost in mladosten videz.

Foto: Zeotex Maska Zeotex je primerna za vse tipe kože, zaradi česar je odlična izbira za vsakogar, ki želi izboljšati zdravje in videz kože. Maska zagotavlja učinek liftinga, ki pomaga zmanjšati pojavnost gubic. Prav tako spodbuja regeneracijo kože, njeno elastičnost in čvrstost. Ponaša se s številnimi prednostmi, kot so:

čiščenje por: pomaga odmašiti pore in odstraniti nečistoče,

detoksifikacija: ta maska je popoln pristop za globinsko čiščenje vaše kože,

zaščita pred okoljskimi dejavniki: maska Zeotex pomaga zaščititi vašo kožo pred okoljskimi stresorji, kot so onesnaževanje in UV-žarki,

regeneracija kože: maska Zeotex je bogata z vitamini, minerali in antioksidanti, ki lahko pomagajo spodbuditi rast zdravih kožnih celic in regeneracijo,

hidracija: maska Zeotex koži zagotavlja vlago, ki jo potrebuje, da izgleda in se počuti najbolje.

Si to, kar ješ

Ta misel o zdravi prehrani velja tudi za kožo. Prehrana ima neposreden vpliv na zdravje in videz kože. Priporočljiva je hrana, bogata z antioksidanti, kot sta sadje in zelenjava, ter hranila, ki podpirajo proizvodnjo kolagena, kot so ribe in oreščki. Izogibajte se prekomernemu uživanju sladkorja in predelane hrane, saj ta prispeva k vnetjem in pospeši staranje kože.

Foto: Shutterstock

Podobno kot kajenje tudi prekomerno uživanje alkohola škoduje tako zdravju kot tudi koži. Omejite ali opustite te navade ter s tem zaščitite svojo kožo.

Naučite se spoprijemati s stresom

Tudi stres vpliva na kožo, saj povzroči sproščanje stresnih hormonov, kot je kortizol, ki lahko pospešijo razgradnjo kolagena, beljakovine, odgovorne za čvrstost in elastičnost kože, podobno kot pri pomanjkanju spanja. To lahko vodi v izgubo tonusa ter pojav drobnih gubic.

Poleg tega lahko stres povzroči celo vnetje kože. Pogosto je stres tudi v ozadju številnih slabih navad, kot je grizenje nohtov ali praskanje kože, ki lahko povzroči še večjo škodo na že tako poškodovani koži. Sprostitvene tehnike, redna telesna aktivnost in zdrava prehrana lahko pomagajo zmanjšati stres ter ohraniti kožo čvrsto, prožno in brez prezgodnjih gubic.

Kako do Zeotex Derm in maske Zeotex? Foto: Zeotex Zeotex Derm in maska Zeotex sta na voljo na policah DM prodajaln po vsej Sloveniji ter tudi na njihovi uradni spletni strani – zeotex.eu. Njihovi izdelki so testirani in razviti tako, da ustrezajo različnim tipom kože in vam nudijo izkušnjo, ki vas bo navdušila. Naj vaša koža po poletju poživi s kremo Zeotex Derm in masko Zeotex. Osvežite kožo in ji povrnite zdrav in sijoč videz z nežno nego, ki si jo zasluži. Za več informacij ali naročilo obiščite na zeotex.eu ali se oglasite v najbližji prodajalni DM v Sloveniji. Vaša koža vam bo hvaležna!

Z ohranjanjem zdravih navad lahko vsakdo ohrani mladosten videz kože. Rezultati se ne bodo pokazali čez noč, vendar pa boste s časom opazili izboljšave in vaša koža vam bo hvaležna. Zagotovite si sijoč in mladosten videz, ki vas bo navdušil.