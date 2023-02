Naspani lažje dosegamo zastavljene cilje

Ni lepšega občutka, kot je ta, ko se v sveže jutro prebudimo dobro naspani. Polni energije, pripravljeni na nov dan. Če smo dobro spali, se je naše telo uspešno spočilo in regeneriralo, zato bomo lažje dosegli cilje, ki so pred nami. Zato naj bo na vašem seznamu dnevnih obveznosti tudi dober spanec – in mi vam ga z nekaj nasveti pomagamo zagotoviti.

Ko razmišljamo o doseganju zastavljenih ciljev, najpogosteje pomislimo na dobro pripravljenost. Znanje. Morda samozavest. Pa tudi čas. Le malokrat je odgovor kakovosten spanec, četudi bi ta odgovor moral biti na prvem mestu. Brez dobrega spanca namreč ni spočitih, prečiščenih možganov in "svežih, bistrih misli", kot radi rečemo, ni koncentracije, pa tudi ne miru in sproščenosti. Torej ni "goriva", ki je temelj za našo samozavest.

Dober spanec je temelj mentalnega zdravja Če je vaš spalni ritem razmeroma urejen in vam uspe slediti svoji večerni rutini ter spanju nameniti vsaj sedem ur na noč, potem verjetno že po nekaj nemirnih nočeh, ko si svoje "doze" spanja ne morete privoščiti, opazite velike spremembe svojih sposobnosti oziroma stanja svojega telesa in duha. Poslabša se sposobnost koncentracije, postanemo razdražljivi, nerazpoloženi, občutljivi. Nagaja nam spomin, vse skupaj pa nas tako "vrže iz našega ritma", da izgubljamo svoj vsakodnevni fokus, posledično pa tudi samozavest.

Kaj se torej v primeru pomanjkanja spanja dogaja z našim telesom?

Ni redne regeneracije telesa, strupi se začnejo kopičiti. Med spanjem se namreč celice in njihov dedni material obnavljajo. Telo, vključno z možgani, se čisti, izločajo se strupi. Če je to onemogočeno, nas zjutraj prebudi glavobol ali pa pomanjkanje spanja negativno vpliva na našo psihofizično zmogljivost.

Med spanjem se namreč celice in njihov dedni material obnavljajo. Telo, vključno z možgani, se čisti, izločajo se strupi. Če je to onemogočeno, nas zjutraj prebudi glavobol ali pa pomanjkanje spanja negativno vpliva na našo psihofizično zmogljivost.

Ne pride do rasti celic, zato otroci, ki ponoči malo spijo, v rasti počasi napredujejo. Le med spanjem se namreč izloča humani rastni hormon.

Sproži se vrsta procesov, ki lahko negativno vplivajo na naše zdravje. Najbolj izrazite so težave z uravnavanjem glukoze in telesne teže, težave z zdravjem srca in ožilja (možnost kapi in povišanega tlaka), poveča se verjetnost za razvoj obolenja določenih vrst raka, porušeno ravnovesje med stanjem telesa in duha pa lahko povzroči še številne druge zdravstvene težave.

Najbolj izrazite so težave z uravnavanjem glukoze in telesne teže, težave z zdravjem srca in ožilja (možnost kapi in povišanega tlaka), poveča se verjetnost za razvoj obolenja določenih vrst raka, porušeno ravnovesje med stanjem telesa in duha pa lahko povzroči še številne druge zdravstvene težave. In da ne bomo navajali zgolj negativnih plati, obrnimo pozornost k prednostim, ki nam jih prinese dober, kakovosten spanec, predvsem tistim, ki nato vplivajo na naš vsakdan. Dobra volja in odlično razpoloženje? Potrjeno. Več energije skozi ves dan? Potrjeno. Manj razdražljivosti in jeze? Potrjeno. Večja možnost koncentracije? Potrjeno. Potrjeno v vsakodnevni praksi vseh nas.

Do dobrega spanca na način SMART

Zdaj ko vemo, da je kakovosten spanec nujen za doseganje naših ciljev, pa poglejmo še, kako ga lahko zagotovimo. Trije dejavniki so tisti, ki bistveno vplivajo na naš kakovosten spanec: okolje, ležišče in vzglavnik. Med okolje lahko uvrstimo tudi proces priprave na spanec, svoj obred (meditacijo, kopel in podobno), ki poskrbi, da dnevne skrbi pustimo ob strani in se mirnih misli prepustimo spanju v mirnem, prijetnem okolju. Okolje nam torej zagotavlja pripravo na spanec in ustrezno atmosfero, samo ležišče in vzglavnik pa poskrbita, da bo lega našega telesa ustrezna in bomo dosegli sproščanje mišic in popolno neobremenjenost telesa.

ustreznih ležiščih ste verjetno že veliko slišali, o vzglavnikih pa beseda ne teče tako pogosto, zato tem tu namenjamo posebno pozornost. Če jih namreč izberemo na način SMART, lahko bistveno pripomoremo h kakovostnemu spancu. Zato je znamka Dormeo® svojo dosedanjo ponudbo vzglavnikov nadgradila z revolucionarnim vzglavnikom Air+ Smart , ki vrhunsko tehnologijo Octaspring® vnaša tudi v vzglavnike.

Stabilna, mehka, zračna in vašemu telesu prilagojena oblika

Pri vzglavniku moramo zares slediti le enemu cilju: da izberemo takega, ki nam glavo podpre tako, da hrbtenica ostane v naravnem ravnem položaju, vrat poravnan in glava ne "pade" nekam dol, globoko, zunaj svojega naravnega položaja. Vzglavnik mora zato zagotavljati dobro oporo; pri svojem sedanjem vzglavniku boste to hitro preverili tako, da se vprašate, ali v spalnem položaju roko položite pod vzglavnik oziroma glavo. Če je odgovor da, je vaš vzglavnik popolnoma neprimeren. Dober, kakovosten vzglavnik dodatne podpore roke ne potrebuje, saj sam zagotavlja vso ustrezno stabilnost, pa tudi prilagodljivost vaši telesni zgradbi in konstrukciji.

Foto: Studio Moderna Vzglavnik Air+ Smart ima vse to in tudi veliko več. Poleg tehnologije Octaspring® so tu namreč še številne druge, ki zagotavljajo mehkobo, zračnost, higieničnost, suho spalno okolje in še marsikaj drugega. In da ne pozabimo njegove dvojne narave – na eni strani je namreč anatomski (penaste vzmeti Octaspring®), na drugi pa klasični (vrhunsko polnilo), tako da ga lahko obračate po svoji izbiri in potrebi.

Pa kaj bi govorili, podrobneje ga spoznajte in izberite način SMART na poti do dobrega kakovostnega spanca!

Za nasvet lahko povprašate tudi svetovalce v prodajalnah Dormeo® po vsej Sloveniji. Dobrodošli!