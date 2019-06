Najlepše poletne mojstrovine

Na plaži z mivko in peskom nam nikoli ne bo dolgčas. Ustvarjanje fantazijskih palač iz peska je pravzaprav ena od najbolj priljubljenih aktivnosti, ko se sproščamo z otroki na soncu.

Potrebujemo presenetljivo malo pripomočkov: pesek, vodo ter nekaj lopatk za kopanje in različna vedra ter cedila za oblikovanje skulptur. Čeprav je videti otroško preprosto, pa gradnja peščenih gradov ni mačji kašelj. Cele ure lahko kopljemo, teptamo in utrjujemo, pa bo naš končni izdelek še vedno daleč od želenega videza.

Kako se lotiti poletnega gradbenega podviga?

Potrebovali bomo veliko vode. Na peščeni plaži bomo to najlažje naredili s kopanjem "gradbene jame", kamor bo voda stalno pritekala. Vedeti moramo, da ne gradimo obrambnega grajskega jarka, ampak vodnjak oziroma izvir vode. Ko voda začne pronicati na plano, prenehajmo kopati.

Preizkušen recept za res kakovosten peščeni beton se glasi: en del vode in del peska. Vse skupaj dobro premešamo in material je pripravljen.

Če je pesek presuh, bo namreč projekt propadel. Zato svoj gradbeni material dobro namočimo in pustimo, da se odteče.

Z rokami namesto z vedrom

Peščeno maso bomo težko odstranili iz vedra, ne da bi se vse skupaj porušilo. Izkušeni mojstri peščenih gradov zato ne ustvarjajo s plastičnimi vedri oziroma modelčki brez možnosti odcejanja, ampak moker pesek kar z rokami nalagajo na skulpturo in sproti teptajo, da počasi nastanejo posamezne "gradbene" faze.

Ta metoda zahteva nekaj potrpljenja, saj moramo gradbeni material ves čas utrjevati, da se zrnca peska držijo skupaj.

Pesek, ki smo ga izkopali za jamo, naložimo na kup tik ob jami in ga oblikujemo v ploščato ovalno obliko, ki nam bo služila kot temelj za grad in drenaža za odvečno vodo.

Na osnovo začnimo nalagati kupčke mokrega peska, ki ga sproti oblikujemo v stolpiče, oboke, zidove, tunele in mostove. Sprostimo domišljijo in okrasimo našo umetnino s školjkami, kamenčki in raznimi vejicami. Vse, kar najdemo na plaži, nam lahko pride prav.

Pesek, voda in vročina: idealni pogoji za težave

Kombinacija peska, vode in poletne vročine pomenijo tveganje za akutne črevesne okužbe, v plitvinah in pesku je koncentracija mikrobov največja. Koncentracija mikrobov v vodi je odvisna od hitrosti toka vode in sedimenta, temperature, sončnega sevanja, slanosti in kakovosti vode, pri bazenih pa od vzdrževanja.

Otroci se zelo radi igrajo v pesku, zato so mikrobom izpostavljeni večkrat in dalj časa kot odrasli, še posebej, če pesek pride neposredno v usta.

Potrudimo se, da bodo naše počitnice minile brez akutnih prebavnih težav.

Dokazano je, da uživanje izdelkov z mlečnokislinskimi bakterijami lahko skrajša trajanje akutne driske in hkrati pripomore k hitrejši normalizaciji črevesne flore.

Mlečnokislinske bakterije v prebavilih tekmujejo z bakterijami, ki škodijo zdravju, razgrajujejo sestavine hrane, spodbujajo delovanje prebavil in pomagajo pri krepitvi naravne odpornosti.

Simptomi akutne črevesne okužbe:

v 24 urah trikrat ali večkrat odvajamo neformirano blato,

blato je sluzavo ali krvavo,

siljenje na bruhanje in/ali bruhanje,

slabo počutje,

trebušni krči, povišana temperatura,

krči v zadnjiku.

Simptomi akutne črevesne okužbe se lahko pojavijo kmalu po okužbi, pri nekaterih pa tudi šele sedmi dan po počitnicah.

Ob pojavu driske je nadomeščanje tekočine prvi in najpomembnejši ukrep pri driski in bruhanju. Tekočino in elektrolite lahko nadomestimo z uživanjem slanih krekerjev, čiste juhe, sadnih sokov in sladkih pijač brez kofeina. Trajanje driske lahko skrajšamo tudi z izdelki z mlečnokislinskimi bakterijami.

Kako se lahko izognemo težavam:

- redno si umivamo roke,

- preverimo kakovost kopalnih voda, še posebej se moramo izogibati območjem s čezmernim razraščanjem planktonskih alg in cianobakterij. To so modro-zelene alge, ki jih vidimo kot pojav cvetenja.

- Po kopanju se vedno natančno oprhajmo, da odstranimo vse alge in drugo umazanijo.

- Neprijetnim težavam v poletnem času se lahko izognemo ali pa jih omilimo z jemanjem izdelkov z mlečnokislinskimi bakterijami.

Izdelki, ki vsebujejo mlečnokislinsko bakterijo Lactobacillus rhamnosus GG ali kulturo Saccharomyces boulardii, učinkovito preprečujejo nastanek akutne črevesne okužbe.

. Okrepijo črevesno sluznico in pospešijo njeno obnovo.

in pospešijo njeno obnovo. Ugodno vplivajo na imunski sistem.

