Naj vam zaprtje ne uniči dopusta!

Oglasno sporočilo

Nagradno vprašanje: kaj imajo skupnega rajske mediteranske plaže, šarmantne gorske vasice, živahne milijonske metropole in edinstveni naravni parki? Naj vam pomagamo! Na vseh teh krajih se vam lahko pridruži izjemno neljub sopotnik: počitniško zaprtje. Po nekaterih podatkih se s to nadlogo sreča skoraj polovica dopustnikov in četudi gre v večini primerov za nenevarno motnjo, so njeni učinki najmanj neprijetni, medtem ko nam jo upočasnjena prebava lahko tudi pošteno zagode in skazi oddih, ki smo ga čakali vse leto. Zakaj potovanje upočasnjuje črevesje in kako tej prebavni motnji preprečimo, da se vtihotapi na naš sanjski dopust?