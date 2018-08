Kozarec alkohola na dan pomeni tveganje za zdravje

Tudi kozarec vina ali piva na dan predstavlja tveganje za zdravje, so ugotovili v obsežni globalni študiji o pogostosti pitja in vplivu alkohola na zdravje ljudi. Zaradi alkohola je sicer leta 2016 na svetu umrlo 2,8 milijona ljudi.

Ena alkoholna pijača na dan pri ljudeh, starih med 15 in 95 let, poveča tveganje za zdravstvene težave, povezane z alkoholom, za pol odstotka. Gre za težave, kot so rak, srčno-žilne bolezni ali poškodbe v prometni nesreči.

Alkohol sedmi v vrsti pri vzrokih za smrt

Med 100 tisoč ljudmi, ki ne pijejo alkohola, jih je imelo v enem letu 914 težave, ki so sicer povezane za alkoholom. Pri ljudeh, ki spijejo eno alkoholno pijačo na dan, se to število poveča za štiri. V skupini ljudi, ki spijejo dve alkoholni pijači na dan, je število tistih s težavami za 63 večje. Število pa se poveča za 338 pri ljudeh, ki spijejo pet pijač na dan, kaže raziskava, v katero je bilo vključenih 195 držav.

Alkohol je bil leta 2016 sedmi najpogostejši vzrok za prezgodnjo smrt. Pri ženskah je delež smrti zaradi alkohola znašal 2,2 odstotka, pri moških pa 6,8.

V starostni skupini med 15 in 49 pa je alkohol najpogostejši vzrok za smrt, odgovoren je za približno desetino smrti. Najpogostejši vzroki smrti, povezani z alkoholom, so bili tuberkuloza, poškodbe v prometnih nesrečah in samopoškodovanje, najpogosteje samomor.

Na prvem mestu med ženskami so Ukrajinke

"Tveganje, ki ga za zdravje pomeni alkohol, je ogromno," je povedala Emmanuela Gakidou z univerze v Washingtonu, ki je sodelovala v raziskavi. "Mit, po katerem sta dve alkoholni pijači na dan dobri za vas, ni nič več kot mit," je poudarila. Dodala je, da samo "nič alkohola" lahko zmanjša globalno tveganje za bolezni.

Po podatkih raziskave so med moškimi največ alkohola leta 2016 spili Romuni, in sicer 8,2 enote alkohola na dan, sledijo pa Portugalci in Luksemburžani s 7,3 enote. Med ženskami so na prvem mestu Ukrajinke s 4,2 enote, sledijo Andorke in Luksemburžanke s 3,4 enote alkohola.

Ena enota vsebuje 10 gramov čistega alkohola, kar je enako decilitru vina z 12 odstotki alkohola, 2,5 decilitra piva s petimi odstotki ali 0,3 decilitra žgane pijače s 40 odstotki alkohola.

Povprečen Slovenec, starejši od 15 let, je leta 2016 spil 10,5 litra čistega alkohola. To je liter manj kot leto pred tem, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje.