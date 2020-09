Kolagen NE DELUJE! Razen če …

Oglasno sporočilo

Že poznate čudežno beljakovino, ki lahko reši marsikatero težavo in nad katero so navdušeni vsi: nutricionisti, dermatologi, gastroenterologi? Preverite, kateri kolagen vas zagotovo ne bo razočaral!

Slovo od mladosti ali večno mladi?

Ali se še spomnite brezskrbnih dni svoje mladosti? V šoli je bilo treba brati pesmi slovenskih klasikov, ki so objokovale mladost, vam pa ni bilo jasno, o kakšnem slovesu govorijo?

Prepričan sem, da zdaj že poznate občutek, da gladka, mehka, nežna mladostna koža, napeta lička in bujni lasje niso večni. Z leti se v glavi sicer "nabira" modrost, in vaše srce je polno izkušenj, a kaj, ko je del človekove narave tudi hrepenenje po tem, da bi bili večno mladi. Sanje ali resničnost?

Dobra novica je, da vodnjak mladosti obstaja – in zanj vam ni treba iti daleč.

In kje se skriva rešitev?

Zagotovo veste, da srebrna paličica ali zlata ribica ne bosta izpolnili vaših želja po sijoči koži, gostih laseh in trdnih nohtih. Vaš videz in dobro počutje sta močno odvisna od snovi, o kateri bova spregovorila v nadaljevanju.

Pomembno dejstvo pa je, da v največji meri prav vi odločate o tem, kakšen vpliv ima ta "čudežni element" na vaše telo.

To je beljakovina, s katero vas seznanjajo praktično na vsakem koraku. Ta izredno pomemben gradnik, ki med drugim sestavlja kožo, mišice in kosti, tvori človeški organizem. Kljub temu pa obstaja težava.

Opozarjamo vas, da se lahko ujamete v past prevar.

In to samo zato, ker vam je prikrita ena ključnih informacij. Preden vam jo razkrijem, pa začniva na začetku in spoznajva kolagen, izjemno pomembno beljakovino, ki v svetu lepote in zdravja zaseda prvo mesto.

Katera so ključna dejstva o kolagenu?

Kolagen je edinstven gradnik vsakega telesa. Odloča o:

sijaju in napetosti kože ,

, gostoti las ,

, zdravju sklepov ,

, moči imunskega sistema ,

, trdoti nohtov,

prepustnosti črevesne stene.

Ta izredno pomemben gradnik, ki med drugim sestavlja vašo kožo, mišice in kosti, tvori vaš organizem. Fantastično, se strinjate?

Ne, kolagen ni čudežni prah iz stekleničke, ampak temeljna sestavina vašega telesa.

Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu.

Kolagen najdemo povsod: v kosteh, sklepih, vezivnih tkivih, laseh, nohtih, zobeh.

Kolagen predstavlja kar 30 % vseh telesnih beljakovin, tudi tistih v mišicah in notranjih organih.

Žal pa vse te dobre lastnosti lastnega kolagena ne rešijo vaše glavne težave. Zaenkrat reciva, da ima kolagen omejen rok trajanja. Žal, žal, nič ni večno.

Zakaj se začenjajo pojavljati znaki staranja?

Opozoriti vas moram na precej neprijetno dejstvo. Gre za težavo, ki nastopi po 25. letu starosti. To je čas, ko telo počasi začne izgubljati potencial za tvorbo svežega kolagena.

Nagel upad proizvodnje kolagena zaznamo že po 20. letu starosti, proces pa se še pospeši po 30. in 40. letu. Tako bo koža pri 80 letih proizvajala kar 75 % manj kolagena kot pri 20 letih. Žal pa to še ni vse: ne samo, da se proizvodnja kolagena z leti manjša, kolagen koža tudi izgublja.

To telo privede do tega, da potrebe organizma presežejo razpoložljive zaloge. Kaj se zgodi?

Tisto, česar se najbolj bojite.

Ker vam začne primanjkovati kolagena, na svojem telesu začnete opažati spremembe. In to tiste, za katere menite, da predstavljajo prve znake staranja. Govoriva o:

vse izrazitejših gubah,

bolj povešenih licih,

ohlapni koži,

redkejših laseh,

krhkih nohtih,

bolečih sklepih.

Ali lahko proces staranja upočasnite?

Res je, mladost še ni izgubljena! Česar se večina ne zaveda, je dejstvo, ki to, na videz nerešljivo situacijo, popolnoma spremeni. Kolagenski primanjkljaj, ki je razlog za neprijetne spremembe telesa, lahko močno zmanjšate.

To so dokazale številne raziskave in potrdile dvoje dejstev:

Proces staranja lahko močno upočasnite. Obstaja način, da si povrnete mladostni videz.

Je pa res, da samo pod pogojem, če se izognete usodni napaki.

Primanjkljaj kolagena, ključnega gradnika vaše kože, las, nohtov, mišic, sklepov, lahko izničite tako, da svojemu telesu priskočite na pomoč. Naj vas spomnim, da govorimo o beljakovini, kar pomeni, da lahko dejansko odločate o tem, koliko kolagena je v vašem telesu.

To pa zato, ker lahko dodatne količine kolagena v svoje telo vnesete v kar dveh različnih oblikah. In sicer kot:

naravni kolagen, ki je v nekaterih živilih,

kolagen v hidrolizirani obliki.

Zakaj naravni kolagen ni učinkovita rešitev?

Naravni kolagen lahko vnesete v telo z uživanjem goveje ali kostne juhe in želatine. Želatina je v bistvu kuhana oblika kolagena. Nastajanje naravnega kolagena v svojem telesu pa lahko spodbudite z uživanjem živil, kot so temno zelena listnata zelenjava, suhe slive, kivi, pomaranče, ananas in drugo sadje, ki vsebuje veliko vitamina C.

Kje je težava?

Kolagen je v teh živilih v minimalnih količinah. Četudi bi kostno juho pili vsak dan, so to še vedno premajhne količine, da bi zaužiti naravni kolagen lahko učinkovito vplival na večje spremembe.

Dodatna težava pa je, da ima naravni kolagen zelo slabo absorpcijo.

Izgubo in uničenje kolagena lahko upočasnite tudi z zdravim načinom življenja, predvsem z zdravo prehrano. Pazite, da se izogibate "škodljivcem", ki črpajo kolagen iz telesa. Ti so:

predelani sladkorji,

kofein,

alkohol,

kajenje,

stres,

UV-žarki,

pomanjkanje vitamina C,

pomanjkanje antioksidantov,

pomanjkanje spanca.

Ali je vsak kolagen enako učinkovit?

Razkril vam bom podatek, ki je ključnega pomena za vaš mladostni videz in dobro počutje: edina učinkovita rešitev v boju proti staranju je kolagen v hidrolizirani obliki.

Kolagen v hidrolizirani obliki je s pomočjo encimskega postopka razgrajen na manjše delce. Zato se, za razliko od naravnega kolagena, ki je v nekaterih živilih, lahko pohvali s kar 5-krat boljšo absorpcijo.

Zadeva, ki dokazano deluje! Ta podatek, ki neposredno vpliva na učinkovitost, je kolagen v hidrolizirani obliki v trenutku izstrelil med zvezde.

Hkrati pa je povzročil hudo razočaranje.

Na lepem se je namreč pojavilo ogromno različnih "rešitev". Kreme, napitki, tablete, vse to z dodatkom hidroliziranega kolagena. Izdelki, ki so veljali za edinstvene v "anti-aging" industriji, so obljubljali ogromno: sijočo in napeto kožo, gostejše lase, močne nohte, zdrave sklepe …

No, kmalu pa je sledil hladen tuš. Razočaranja uporabnikov, da zadeva ne deluje!

Katera vrsta kolagena vas zagotovo ne bo razočarala?

Številni posamezniki, ki so pričakovali super rezultate, so bili močno razočarani. Pa veste, zakaj?

Ker so bili kot kupci prevarani.

Večina proizvajalcev je namreč zamolčala, da ima poleg oblike ključno vlogo tudi raznolikost. Ker so na prvo mesto postavili lasten interes, niso razkrili podatka, da obstaja kar 28 različnih tipov kolagena. Za mladosten videz so bistvenega pomena štirje tipi:

kolagen tipa I,

kolagen tipa III,

kolagen tipa V,

kolagen tipa X.

Šokantno pa je, da vsaj 95 % vseh izdelkov z dodanim kolagenom ne ustreza tem zahtevam.

V najboljšem primeru s svojo formulacijo pokrijejo maksimalno dva tipa kolagena, kar je daleč od optimalnega. In logično je, da tovrstni izdelki ne prinesejo obljubljenega rezultata. Učinka ni. Najhuje pa je, da zato trpi sicer fantastična rešitev.

Zato je bila sprejeta odločitev, da stvari "vzamemo v svoje roke" in vam zagotovimo najboljšo rešitev.

Dejstvo je, da hidroliziran kolagen deluje! Zagotavljamo vam, da se lahko z njegovo uporabo razveselite:

napete kože ,

, gostejših las ,

, močnejših nohtov ,

, zdravih sklepov,

močnega imunskega sistema.

Pomembno je samo to, da zaupate preverjeni in celostni rešitvi.

Zakaj je Golden Tree Premum Collagen Complex nekaj posebnega?

Gre za rešitev, ki je rezultat domačega znanja in izkušenj. Zaradi svoje kompleksne formulacije zadosti potrebam po vseh štirih ključnih tipih kolagena in poskrbi, da v najkrajšem času opazite rezultate, ki si jih tako močno želite.

Med drugim tudi zato, ker visokokakovostni kolagenski kompleks velja za 100 % naravno rešitev, poleg različnih tipov kolagena, pa vsebuje tudi:

hialuronsko kislino ,

, siliko ,

, vitamin C,

MSM.

Vse z namenom, da v najkrajšem času premagate nevarni kolagenski primanjkljaj. Čas je, da svoj videz in počutje zaupate preverjeni rešitvi, ki dokazano deluje, in se tudi vi razveselite vrhunskih rezultatov.

Ta fantastična rešitev se imenuje Golden Tree Premium Collagen Complex. Je slovenski izdelek, narejen po najvišjih evropskih standardih. Kolagenski kompleks je mešanica vseh štirih tipov kolagena in ne vsebuje GSO, težkih kovin ali drugih toksinov. Proizvaja ga vrhunsko podjetje, ki skrbi za napredno proizvodnjo hrane in prehranskih dodatkov v sterilnem okolju. Podjetje je lastnik mednarodno priznanega EKO certifikata. Ne pozabite, da je izdelek varen in ne predstavlja tveganja. Za razliko od vseh ostalih izdelkov na tržišču sem vam pripravljen povrniti celotno kupnino, če Golden Tree Premium Collagen Complex ne prinese obljubljenih rezultatov. Če vas v 60 dneh ne navduši, nam preprosto vrnite prazno embalažo, mi pa vam povrnemo celotno kupnino – do zadnjega centa. Pošteno?

Naročnik oglasne vsebine je Popolna postava.