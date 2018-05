Nekateri ljudje s prekomerno težo kot razlog za svoje odvečne kilograme navajajo zdravstvene težave. Kdaj je to legitimen razlog in prava ovira do fit postave ter kdaj gre zgolj za izgovor?

Tudi, če imate zdravstvene težave, lahko najdete ustrezno vadbo zase. Še najbolj varna bo pod nadzorom osebnega trenerja. Foto: Thinkstock

Zdravstvena obolenja, ki lahko privedejo do prekomerne telesne teže, so številna in različna, razlaga asist. Maja Mikša, dr. med, specialistka medicine športa, iz ZVD Center za medicino športa: "Okvare gibal, degenerativne spremembe ali poškodbe, ki nam onemogočajo gibanje in smo zaradi njih prisiljeni mirovati."

A tudi v primeru poškodbe je treba najti način, kako ohranjati zdravje, pravi zdravnica. Prilagoditi prehrano in gibanje.

Prilagoditi morate prehrano oz. vnos energije, ker je poraba te manjša. Pri obolenjih gibal je treba prilagoditi telesno aktivnost ter izvajati vrsto telovadbe, ki jo posameznik zmore, ni boleča in ne bo privedla do še večje okvare.

Pilates je denimo ena od vadb, ki zelo pomaga ljudem po poškodbi in tudi z lajšanjem bolečin. Foto: Thinkstock

Težave s ščitnico so ovira, ki se jo da premagati

Nagnjenost k povečani telesni teži je lahko posledica tudi genetskih motenj, še nadaljuje Mikša, pri čemer med hormonskimi stanji, ki so povezana s povečano telesno težo, izpostavlja zmanjšano delovanje ščitnice (hipotiroza), sindrom policističnih ovarijev (neravnovesje, ki vključuje spolne hormone) in neravnovesje hormona kortizola (Cushingov sindrom).

"Ščitnica je endokrina žleza, ki vpliva na našo presnovo oz. metabolizem. Zmanjšano delovanje ščitnice direktno vpliva na pridbivanje telesne teže, ker upočasnjuje metabolizem, porabo energije. Posredno povzroča tudi motnje razpoloženja, privede do utrujenosti, občutka, da nimamo energije, kar vse zmanjša motivacijo in ukvarjanje z redno telesno aktivnostjo."

Da bi lahko normalno živeli, se gibali in ohranjali zdravo telo, je pomembno prepoznati hormonsko neravnovesje in ga ustrezno zdraviti.

Mikša meni, da se lahko ljudje, ki tovrstno obolenje imajo in se zdravijo, seveda ukvarjajo s telesno vadbo in lahko shujšajo.

