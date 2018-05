To je pilates malo drugače #video

Pilates že dolgo niso samo žoge in elastike ter vadba brez pravega potenja. Tisti "resni" pilates že nekaj let predstavljajo naprave, ki delujejo na upor lastne teže in postavljajo unikatne izzive. Krepijo mišice, izboljšujejo gibljivost in raztezajo telo, zato je ta vadba morda najboljša za odpravljanje bolečin in mišičnih problematik.

Ste že preizkusili, kaj zmore vaše telo na pilates napravi? Foto: Peti element

Ljudje telo nemalokrat jemljemo za samoumevnega; da nam bo služil ne glede na vse, kar damo vanj in kako ravnamo z njim. Bolečine so prvi pokazatelj, da nekaj ne delamo prav, in velika večina se šele takrat loti raziskovanja, katera vrsta gibanja bi jim pomagala.

Ni pa samo bolečina tista, ki sproži alarm. Ljudje danes trpimo zaradi prevelikega sedenja, nenehne statične drže, ki povzroča zakrnelost in z leti vse slabšo gibljivost. Ko se končno zavemo tega, je to prelomna točka.

Ali boste našli ravnovesje in se začeli aktivno ukvarjati s telesom in kljubovati degenerativnim spremembam, ali pa boste pustili gravitaciji, da širi pritiske na sklepe zaradi nesimetrij, kar sčasoma spreminja vaše telo do te mere, da bolečina postane redni spremljevalec,

nam je pojasnila Špela Jakša iz studia Peti element.

Špela Jakša pomaga veliko posameznikom, ki jih pestijo bolečine zaradi statičnega vsakdanjika. Foto: Ana Kovač

[video: 65806 / ]

Statičen vsakdanjik je velika težava

Pretirano sedenje in slaba telesna drža sta največja težava današnjega časa, za kar je kriv statičen vsakdanjik, ta pa s seboj prinaša ogromno sprememb v telesu, ki negativno vplivajo na mišice, vezivno tkivo, živčevje in sklepe. To vodi v sklop telesnih disfunkcij, ki se na začetku kažejo kot neugodje, občutek zakrčenosti, napetosti in nestabilnosti, opozarja Špela.

Če prve simptome ignoriramo, se zaradi neprestanih statičnih dražljajev začne pojavljati bolečina, ki kaže na slabšo prekrvavljenost, skrajšavo struktur, zmanjšano cirkulacijo, porušeno biomehaniko, zmanjšano moč in posledično slabšo podporo.

Ne samo sedenje, tudi statična pokončna drža povzroča težave. "Ne gre za to, kako vzravnano sedimo, raziskave so pokazale, da celo dolgotrajna statična pokončna drža povečuje napetosti v telesu. To pomeni, da pravilna drža pomeni imeti ozaveščenost, kako biti v kakršnemkoli položaju, ki deluje nasprotno od gravitacije, in pomeni, da se znamo gibati tako, da ne povzročamo preveč napetosti v kateremkoli delu telesa."

Več ko sedimo, več se moramo gibati, priporočljivo je vsak dan. Da v tem nismo dobri, nas opozori okorelost.

Treba je najti ravnovesje in se začeti aktivno ukvarjati s telesom. Foto: Peti element

"Ne gre za to, kako vzravnano sedimo, raziskave so pokazale, da celo dolgotrajna statična pokončna drža povečuje napetosti v telesu." Foto: Peti element

Bolečine čuti 80 odstotkov ljudi

Špela se z ozaveščanjem ljudi o pomembnosti gibljivosti ukvarja od leta 2004, pri čemer ji pomagajo naprave pilates, ki so pri nas še vedno precej nepoznane. Pilates namreč niso le žoge, elastike in obroči, temveč ogrodje, ki s pomočjo vzmeti, palic in ročajev pomaga pri doseganju večjih amplitud gibanja, boljši regeneraciji in uspešnem odpravljanju bolečin.

"80 odstotkov strank ima bolečine; skoraj 50 odstotkov od teh prihaja z bolečino v hrbtenici, približno 20 odstotkov jih ima težave s spodnjimi gibali (kolk, koleno, gleženj) in deset odstotkov ljudi ima težave z zgornjimi gibali (rama, komolec, zapestje)," pravi Špela.

Njene stranke imajo poleg tega tudi težave s skeletno-mišičnim sistemom, degenerativnimi spremembami, revmatološkimi obolenji, osteoporozo, inkontinenco ... Preostalih 20 odstotkov jih skrbi za preventivo in vadi za ohranjanje dobrega počutja, oblike telesa in forme.

Vadba se lahko začne s sprostitvijo mišic z masažo, nato pa mišice krepimo z vajami na napravah in s pripomočki. Foto: Ana Kovač

[video: 65807 / ]

Vaje, prilagojene posamezniku, in ne posamezniki, prilagojeni vaji

Inštruktorica ob tem razlaga, da je ključnega pomena, da so vaje prilagojene posamezniku in ne obratno. "Ni vsaka vaja za vsakogar, zato naprave uporabljamo zgolj kot orodje in vaje prilagajamo strankam glede na zmožnosti in potrebe."

Cilj je namreč spodbujanje aktivnosti tistih predelov v telesu, ki so zaradi slabe telesne drže postali zanemarjeni, hkrati z ustvarjanjem pravilnih dihalnih in gibalnih vzorcev.

Maja Kozlevčar Živec tudi iz zdravstvenega vidika priporoča pilates kot vadbo, ki odpravlja bolečine in jih blaži. Foto: Ana Kovač

Preprečuje poškodbe in onemogoča napredek bolezni

Naštete učinke pilatesa na telo in njegovo zmožnost zmanjševanja bolečin potrjuje Maja Kozlevčar Živec, dr. med., spec. fiz. in reh. med., ki tudi sama prakticira to vadbo. "Pilates poskrbi, da s prizadetim delom telesa delujemo optimalno. Tako preprečujemo druge poškodbe in napredek bolezni."

[video: 65808 / ]

Zdravnica ob tem še pojasnjuje, da je bolečina na kratek rok povsem običajen mehanizem za zaščito poškodovanega področja. A če bolečina vztraja in začne negativno vplivati na kakovost življenja, je čas za ukrep.

Pilatesa se bodo v današnji oddaji lotili tudi tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija, ki jim bo ta vadba dala drugačen izziv, kot so ga vajeni. Na uri pilatesa se jim bo pridružila tudi posebna slavna gostja - katera, preverite nocoj ob 21.05 na Planet TV.

Save

Save