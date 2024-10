Kako preprečiti ponovitev išiasa? #intervju

Išias – beseda, ki marsikoga spravi v boleče grimase že ob sami misli na značilno intenzivno bolečino. Pa ste vedeli, da se bolečina pri išiasu pogosto začne povsem nedolžno, morda z napačnim dvigom težkega predmeta ali celo dolgotrajnim sedenjem? "Prizadene kar od 10 do 40 odstotkov populacije, " nam je v pogovoru povedal Marko Stojanovič, vodja oddelka fizioterapije v Medicofit. Čeprav še zdaleč ne prizadene le starejših, pa se je išiasu mogoče z ustreznim življenjskim slogom tudi izogniti. O pasteh išiasa, posledicah zamujene obravnave in ustrezni fizioterapiji smo se pogovarjali s strokovnjakom iz uspešne in priznane fizioterapevtske klinike Medicofit, katerih fizioterapevtski programi pred operacijo zavarujejo kar 95 odstotkov vseh pacientov z išiasom.

Na področju fizioterapije so v Slovenije že dlje težava predolge čakalne dobe, ki so pogosto tudi razlog, da posamezniki ne poiščejo pomoči pravočasno oziroma pridejo na vrsto prepozno. Med drugim to velja tudi za išias, kjer je ustrezna in pravočasna obravnava ključna, če želimo odpraviti bolečino, ki lahko ohromi številne življenjske aktivnosti, in preprečiti nadaljnje zaplete, do katerih lahko vodi ignoriranje ukleščenega išiasnega živca. V fizioterapevtski kliniki Medicofit svojim pacientom zagotavljajo strokovno in individualno prilagojen protokol terapij in specialnih vaj, ob čemer vam na obravnavo ni treba čakati. Na vrsto boste prišli takoj. Z vodjo oddelka fizioterapije v Medicofit Markom Stojanovičem smo se pogovarjali o išiasu, kako ga prepoznati, kaj so vzroki za to hudo bolečino, zakaj je pomembna takojšnja obravnava in kako je mogoče preprečiti njegovo ponovitev.

Išias se le redko pojavi pred 20. letom starosti, najpogosteje pa se pojavlja med 40. in 50. letom. Kako pogosta težava ja išias v populaciji? Kdo so tipični posamezniki, ki se soočijo s to težavo? Gre bolj za aktivne posameznike ali tiste, ki veliko sedijo?

Išias se pojavi pri približno 10–40 odstotkih populacije. Letna incidenca se opisuje med enim in petimi odstotki populacije. Pogosteje se pojavi pri neaktivni populaciji, ponovitve pa so pogostejše pri aktivni populaciji.

Foto: Medicofit

Se lahko išias pri posamezniku tudi ponovi? Kako pogosto pride do tega? Kaj so razlogi za ponavljajoči se išias?

Išias se lahko ponovi, verjetnost ponovitve se ocenjuje med 23 in 70 odstotki. Najpogosteje se ponovi, če razlog za nastanek ni bil ustrezno saniran, temveč se je sanirala samo simptomatika išiasa.

Če je to razlog za ponavljajoči se išias, kateri pa so še drugi vzroki za njegov nastanek?

Pri išiasu gre za nabor simptomov, ki zajema predvsem bolečino, ki seva po nogi in je povezana z nevrološkimi simptomi, kot so parestezije in motnje motorike. Do išiasa lahko pride zaradi več razlogov – najpogostejši razlog je kompresija živčne korenine hernije diska, lahko pa do išiasa privedejo tudi težave s sakroiliakalnim sklepom, globoki glutealni sindrom in ishiofemoralna utesnitev.

Opišite, kateri so torej na primer tisti gibi, ki bodo ob nepravilnem izvajanju na dolgi rok vodili do išiasa. Ali izstopa kakšna konkretna aktivnost, ki je pogosto povezana z nastankom išiasa?

Posameznih gibov zanesljivo ne moremo identificirati kot problematičnih za razvoj išiasa. V primerih, ko imamo prisotno simptomatsko hernijo diskusa, so po navadi problematični fleksijski gibi ledvene hrbtenice, saj pri njih pride do večjega draženja živčne korenine. Kot glavni dejavnik tveganja za nastanek išiasa velja izpostaviti predvsem sedeč in neaktiven življenjski slog.

Foto: Medicofit

Do išiasa lahko privede tudi nepravilno izvajanje športnih aktivnosti, posameznih vadb, ki se jih morda nekdo loti prav z namenom odprave bolečine v križu. Kaj bi svetovali posameznikom s takimi težavami? Kako naj se lotijo vadbe oziroma rekreacije, da stanja ne poslabšajo?

Ko opazimo, da se ob izvajanju določenega tipa vadbe začnejo pojavljati bolečine ali drugi simptomi išiasa, je treba vadbo prilagoditi. Če imamo prisotne kakršnekoli simptome išiasa, je priporočljivo, da pred začetkom izvajanja vadbe opravimo pregled pri fizioterapevtu, ki bo nato na osnovi ugotovitev podal ustrezne predloge in prilagoditve vadbe.

Lahko k nastanku išiasa pripomorejo tudi določene zdravstvene predispozicije? Katere so to?

Kot izrazit dejavnik tveganja za nastanek išiasa se v literaturi izpostavljajo sladkorna bolezen, kajenje in debelost.

Kako bolečino, ki nastane ob išiasu, ločimo od drugih bolečin v ledvenem predelu hrbta? Kako prepoznamo išias? Kateri simptomi so značilni zanj?

Išias opisuje bolečine, ki se širijo po poteku ishiatičnega živca. Poleg bolečine so pogoste tudi parestezije (mravljinčenje), v hujših primerih tudi motorične motnje mišic, ki jih inervira ishiatični živec. Ishiatične bolečine so navadno ostre in električne narave. Potekajo v relativno dobro zamejenem pasu od ledvenega dela (lahko tudi od zadnjice) do stopala. Če so bolečine prisotne bolj difuzno razpršeno, ne gre za išias.

Foto: Shutterstock

Če išias ni ustrezno diagnosticiran in obravnavan, se lahko razvije v hujšo obliko utesnitve išiasnega živca. Kakšne težave se lahko takrat pojavijo?

V primeru hujših utesnitev, ki trajajo dalj časa, lahko pride do nepopravljivih okvar živca, ki se kažejo kot trajna izguba senzorike ali motorike. V praksi se hujše okvare lahko kažejo tudi kot t. i. padajoče stopalo.

Kdaj se je priporočljivo odločiti za obisk diagnostične terapije? S kakšnimi simptomi se posamezniki najpogosteje obrnejo po pomoč na vašo kliniko Medicofit?

Za obisk diagnostične terapije se je priporočljivo odločiti ob kakršnihkoli simptomih, ki nakazujejo na išias, ter v primeru bolečin v ledvenem delu, ki trajajo več kot teden dni ali pa so tako intenzivne, da onemogočajo normalno delovanje v vsakodnevnem življenju. Na nas se najpogosteje obračajo pacienti, ki imajo bolečine v ledvenem delu, ki izžarevajo v enega ali oba spodnja uda. Pogosto nas obiščejo tudi pacienti, ki imajo prisotne znake hujših okvar živca.

Verjetno bi lahko rekli, da je trajanje okrevanja odvisno od progresivnosti išiasa. Kako dolgo navadno traja pot do popolne odprave bolečine in drugih simptomov?

Trajanje sanacije išiasa je odvisno predvsem od vzroka za nastanek in trajanja utesnitve živca. V primeru mehkotkivnih utesnitev globoke glutealne muskulature je sanacija hitrejša – približno od 10 do 15 tednov –, v primeru resnejših patoloških stanj, kot je diskus hernija, pa lahko sanacija traja tudi 20 tednov in več.

Foto: Medicofit Kako poteka terapija v vaši kliniki? Kakšen je vaš pristop k odpravi simptomatike?

Terapija je v zgodnji fazi usmerjena predvsem v lajšanje bolečine in v prilagoditev vsakodnevnih aktivnosti do te mere, da ne povzročajo poslabšanja simptomov. Nato se obravnavi dodajo specialne vaje, s katerimi izboljšamo pomičnost živca in povečamo njegovo odpornost na natezne sile. Skozi celotno rehabilitacijo pa izvajamo tudi terapijo, usmerjeno v odpravljanje osnovnega vzroka za nastanek išiasa.

Zakaj je potrebna tudi kineziološka faza zdravljenja išiasa?

Kineziološka faza je ključnega pomena pri sanaciji vseh patoloških stanj, ki lahko povzročijo simptomatiko išiasa. Le z ustrezno izvedbo kineziološkega zdravljenja lahko zagotovimo, da je osnovno patološko stanje res bilo kakovostno sanirano, in s tem maksimalno zmanjšano tveganje za ponovitev težave. V kineziološki fazi pri pacientih odpravimo vse mišične in gibalne deficite, ki so pripeljali do osnovnega patološkega stanja, in s tem maksimalno zmanjšamo verjetnost za ponovitev.

Nam lahko predstavite kakšen konkreten primer poteka obravnave pacienta v vaši kliniki?

Pacientka, poimenujmo jo Maja, je kliniko Medicofit obiskala zaradi hudih bolečin v križu, ki so sevale v levi nogi vse do stopala. Opravlja pretežno sedeče delo, saj je računovodkinja, vseeno pa v prostem času redno hodi v hribe ter rekreativno igra tenis in golf.

Dva meseca pred obiskom naše klinike je začutila močno bolečino v ledveni hrbtenici. Občutek nam je opisala, kot da bi jo "nekaj usekalo". Od tega trenutka pa do dneva obiska naše klinike je bolečina napredovala, širil se je pekoč občutek po zadnji strani noge vse do gležnja.

Foto: Medicofit

Na dan pregleda je bila bolečina najhujša v zadnjici. Ta topa bolečina ji je omejevala prepogibanje naprej, sedenje pa je tipično še poslabšalo simptome, medtem ko se je pacientka zjutraj počutila dobro. Obiskala nas je zaradi hitrega napredovanja bolečine in zaradi dolge čakalne dobe, saj je prvi termin prek napotnice dobila šele čez šest mesecev.

Na diagnostični terapiji smo ugotovili značilno lumboishialgijo z začetnimi znaki pareze levostransko ter omejeno fleksijo hrbtenice z intenzivno bolečino, centralizirano na področju hrbtenice L4-L5. Za pacientko smo pripravili specializirano desettedensko fizioterapijo z napredno tehnologijo za zmanjšanje nevropatske bolečine v spodnjih okončinah in nadaljnjo manualno obravnavo za zmanjšanje prenesene mišične bolečine.

S terapijo PERISO smo že v treh fizioterapijah dobro zmanjšali bolečino v nogi, po osmih terapijah je bila dosežena popolna anatomska centralizacija bolečine brez sevanja v noge. Pacientka je po deseti terapiji začela kinezioterapijo za povrnitev polne fleksije hrbtenice in moči globokih stabilizatorjev, po 20 terapijah je pacientka imela povrnjeno polno integriteto hrbtenice, brez bolečinskih reakcij. Kljub nevarnosti za operativno zdravljenje smo Maji zagotovili uspešno zdravljenje s specialno fizioterapijo za išias.

Kdaj pa je operacija neizogibna? S kakšnim pristopom je mogoče odpraviti bolečino in druge z išiasom povezane težave, ne da bi potrebovali operacijo?

Operacija je neizogibna v primerih, kadar je prisoten izrazit nevrološki izpad senzorike ali motorike, ki se ne izboljša v obdobju od štirih do osmih tednov. Prav tako je operacijo priporočljivo izvesti v primeru izrazito hudih bolečin, ki se kljub kakovostni konservativni obravnavi v roku šestih tednov ne izboljšajo. Vsekakor pa je prva izbira zdravljenja simptomov išiasa vedno kakovostna fizioterapevtska obravnava.

Foto: Medicofit

Na vaši spletni strani piše, da kar 95 odstotkov vaših bolnikov ne potrebuje operativnega posega na hrbtenici. To je izjemen rezultat. Kaj je posebnost vaših terapij, da beležite takšen uspeh?

Posebnost naše fizioterapevtske obravnave je najprej kakovostna začetna ocena, s katero kar se da natančno identificiramo razlog za nastanek išiasa. Le s takšno kakovostno oceno lahko saniramo prav vzrok in ne le blažimo simptomov išiasa. Poleg tega izvajamo vedno kombinirano fizioterapevtsko obravnavo, ki obsega najmodernejšo instrumentalno fizioterapijo, manualno terapijo in kinezioterapijo. Takšna kombinacija nam omogoča doseganje nadpovprečnih rezultatov.

Kaj lahko pacient pričakuje po koncu fizioterapije za išias? Ali je pričakovanje popolne odprave bolečine pretirano?

Če pacient pravočasno pride na fizioterapevtsko obravnavo, lahko v večini primerov pričakuje popolno odpravo bolečine in preostalih simptomov. Izjema tukaj so stanja, pri katerih je že v zelo kratkem času prišlo do izrazitih pritiskov na živec, zaradi katerih je živec lahko že trajno poškodovan.

Kakšen življenjski slog svetujete svojim pacientom, da se težave ne bi ponovile?

V splošnem je ključno, da pacienti živijo zdrav življenjski slog z dosti gibanja. Če so pacienti prekomerno težki, je priporočljiva izguba prekomerne telesne mase. Prav tako je v primeru kajenja priporočljivo prenehanje le-tega. Z vidika telesne aktivnosti svetujemo kombinacijo redne vadbe za moč muskulature trupa in spodnjih udov v kombinaciji z redno kardiovaskularno vadbo zmerne intenzivnosti.

Imate kakšen nasvet za preventivno ravnanje, s katerim lahko preprečimo razvoj išiasa?

Najboljša preventiva je živeti zdravo življenje z dosti gibanja in čim manj sedenja. V primeru prisotnosti dejavnikov tveganja je priporočljiv preventivni obisk fizioterapevta in vključitev v voden program telesne dejavnosti.