Kako doseči želeno postavo in jo ohraniti celo poletje?

Kljub temu, da v maj nismo zakorakali v kratkih rokavih, se obdobje teh nezadržno bliža. Bolj ali manj že pogledujemo proti dopustu in skoku v morje. Ob vsem tem pa se nekateri še zadnji trenutek trudijo poiskati najučinkovitejše in najenostavnejše načine za dosego želene postave, ki jim bo v ponos celo poletje. Vendar pa je to naloga, ki ni enostavna. Številne ponudbe prehranskih dopolnil, strogih diet in prezahtevnih treningov lahko povzročijo zmedo glede tega, kaj bo dejansko prineslo želene rezultate. Na podlagi izkušenj pa vemo, da tisto, kar se zdi preveč dobro, da bi bilo resnično, po navadi tudi je.

Foto: Getty Images

Celostni pristop k preoblikovanju telesa je ključnega pomena za dosego uspeha in dolgoročnih rezultatov. Vendar pa je začetek tega procesa odvisen od strokovne ocene telesne pripravljenosti. Šele s to lahko določimo ustrezno vadbo, intenzivnost in časovni okvir, v katerem lahko realno dosežemo svoje cilje.

Kaj vključuje celostni pristop?

Ko gre za naše zdravje in dobro počutje, bližnjic ni. S strokovnim pristopom pa lahko bistveno skrajšamo pot do želenih rezultatov. Pomembno je, da se osredotočimo na celotno telo in ne le na posamezne vidike, kot so izguba teže ali pridobivanje mišične mase. Celostni pristop vključuje uravnoteženo prehrano, telesno vadbo, ki ustreza našim ciljem in sposobnostim, redno telesno aktivnost ter skrb za duševno in čustveno počutje.

V Središču Vitalis bodo poskrbeli za celostno in individualizirano obravnavo tako rekreativnih kot profesionalnih športnikov. Ekipa strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami vas bo vodila pri varnem in zdravem gibanju. Njihov pristop se začne s poglobljeno diagnostiko, s katero ocenijo vašo fizično pripravljenost. Stremijo k temu, da vsakemu omogočijo ustrezen trening, dobro počutje in razvajanje, s skrbjo za visoko kakovost celotne storitve.

Foto: Središče Vitalis

Diagnostika

Poleg ocene telesne pripravljenosti je pomembno tudi izvajanje ustrezne predhodne diagnostike za uspešen pristop k preoblikovanju telesa. V športno-izobraževalnem centru Vitalis, ki ima bogate izkušnje in je dolgoletni član olimpijskega komiteja, se zanašajo na preverjene in varne pristope, ki zagotavljajo rezultate tako vrhunskim športnikom kot rekreativcem, brez tveganja za poškodbe.

Metoda tenziomiografije (TMG) je diagnostično orodje, ki ga uporabljajo za ugotavljanje kontraktilnih lastnosti mišic in spremljanje njihovih sprememb skozi čas. Rezultati meritev s TMG omogočajo opis funkcionalnega stanja mišic. Spremljanje parametrov kontraktilnih lastnosti mišic omogoča načrtovanje treningov za moč in aktivacijo mišic v različnih fazah športne priprave. Diagnostika TMG je koristna za nadgradnjo treninga, uporabljajo pa jo tudi za preprečevanje poškodb in rehabilitacijo po poškodbi.

Foto: Središče Vitalis

Metoda merjenja telesne sestave z uporabo orodja TANITA MC-980 MA jim omogoča merjenje električne prevodnosti tkiv in natančno določanje več kot 20 parametrov telesne sestave ter dejanske starosti telesa. Z izmerjenimi podatki lahko natančno spremljajo napredek in prilagajajo intenzivnost vadbe glede na posameznikove cilje.

Foto: Središče Vitalis

Pristop z uporabo orodja Desmotec je namenjen diagnostiki in vadbi spodnjih okončin za izboljšanje telesne pripravljenosti in uspešno rehabilitacijo poškodb. Ta naprava omogoča oceno ravnotežja, stabilnosti, koordinacije in moči spodnjih okončin, kar je ključno pri preoblikovanju telesa in ciljno usmerjeni vadbi za krepitev mišic ter izboljšanje funkcionalnosti.

Foto: Središče Vitalis

Skupinske vadbe

Skupinske vadbe so odlična izbira za tiste, ki iščejo motivacijo, raznolikost, strokovno vodenje in socialni vidik pri vadbi. Omogočajo pridobivanje znanja in izkušenj s področja pravilnega izvajanja treningov, kar lahko koristi tako rekreativnim športnikom kot tudi tistim, ki si želijo izboljšati fizično pripravljenost. Raznolikost vadbenih programov omogoča izbiro in prilagoditev treningov lastnim željam in potrebam.

Foto: Središče Vitalis

Strokovno vodenje in svetovanje trenerjev Središča Vitalis pri tem nudi celostno podporo. Ponujajo veliko izbiro vodenih vadb, med katerimi bo zagotovo vsak našel primerno zase.

Prehrana

Ustrezna prehrana je izjemno pomembna, ko želimo preoblikovati svoje telo ali izboljšati svojo fizično pripravljenost. Prehransko svetovanje ima zato ključno vlogo pri tem procesu, saj omogoča pravilno izbiro hrane in njeno ustrezno prilagajanje vadbi in ciljem.

Strokovna ekipa Središča Vitalis svetuje pri izbiri prehrane pred treningom, med njim in po njem v različnih vadbenih obdobjih. Za bolj specifična vprašanja in potrebe sodelujejo tudi s priznanim strokovnjakom na področju prehrane.

Foto: Shutterstock

Prehransko svetovanje v Središču Vitalis se osredotoča na različna področja, vključno s prehrano športnika, uravnavanjem telesne mase, prehrano skozi različna življenjska obdobja kot tudi prehrano ob bolezni. Strokovno prehransko svetovanje nam pomaga doseči optimalno prehrano, ki podpira naše cilje glede telesne preobrazbe in fizične pripravljenosti ter zagotavlja potrebna hranila, pravilno hidracijo in ustrezno regeneracijo po vadbi.

Okrevanje po vadbi

Okrevanje po vadbi je ključnega pomena za doseganje napredka in ohranjanje telesne pripravljenosti. Pomembno je, da telesu omogočimo čas za okrevanje, saj se med vadbo mišice utrudijo in "poškodujejo". Med okrevanjem se mišična tkiva popravljajo in krepijo, s počitkom po vadbi zmanjšamo tudi tveganje za poškodbe.

Foto: Središče Vitalis

Klasične in krio savne, kot jih ponujajo v Središču Vitalis, so lahko koristne pri procesu okrevanja po vadbi. Pomagajo sprostiti mišice, zmanjšati vnetja, izboljšati pretok krvi in pospešiti regeneracijo telesa.