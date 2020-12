Kako do pravega medicinskega pripomočka, ki nam olajša življenje?

Skrb za starše in druge starejše zahteva dolgoročno načrtovanje oskrbe. Toda velikokrat se življenje obrne tako, da številni družinski člani dobesedno čez noč postanejo negovalci, ne da bi bili na to pripravljeni.

Vsakdo od nas se lahko v trenutku (na primer zaradi poškodbe ali bolezni) sreča z manjšimi ali večjimi ovirami pri samostojnem življenju. Največkrat pa se s takšnimi težavami srečamo v jeseni življenja, ko nam opešajo moči. Kot starajoča družba se bomo vedno pogosteje soočali s skrbjo za starejše sorodnike, ki jim bosta bolezen ali staranje odvzela neodvisnost.

En sam nepreviden korak ali padec ali nenadno poslabšanje bolezni v življenje posameznika in vso družino prinese toliko sprememb, da naenkrat spoznamo, kako dragocena je sposobnost samostojno skrbeti zase.

S pravimi medicinskimi pripomočki na zdravniško naročilnico je lažje skrbeti za bolnika doma

Naša prizadevanja, da bi družinskemu članu, ki ga je bolezen, poškodba ali drugo trajno zdravstveno stanje prikrajšalo za samostojno življenje, so lahko zelo utrujajoča, s pravimi medicinskimi pripomočki pa si jih lahko močno olajšamo. Medicinski pripomočki nam lahko zelo poenostavijo vsakodnevno rutino pri skrbi za osebno higieno, nam pomagajo izboljšati gibalne sposobnosti družinskega člana in omogočijo kakovostno nego najdražjih na domu.

Najprej na posvet k zdravniku ali drugemu strokovnjaku, ki vam bo nato predpisal ustrezen medicinski pripomoček

Ko se pokaže potreba po pomoči, je najbolje, da se posvetujemo z zdravnikom ali s strokovnim osebjem, ki neguje nas oziroma družinskega člana ali pomaga v času zdravljenja. Zdravnik lahko (glede na zdravstveno stanje) predpiše naročilnico za prevzem ali izposojo medicinskih pripomočkov.

Medicinsko-tehnične pripomočke lahko kupite v prosti prodaji ali na zdravniško naročilnico prejmete v trajno last. Nekatere izmed medicinskih pripomočkov si lahko za različno dolgo časovno obdobje tudi izposodite pri podjetju CRI MedTech – specializirana prodajalna in izposojevalnica medicinskih pripomočkov, ki je dolgoletni pogodbeni dobavitelj Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. CRI zagotavlja celovito ponudbo medicinsko-tehničnih pripomočkov za IZDAJO, IZPOSOJO in SERVIS.

Pripomočki, ki si jih lahko IZPOSODITE v okviru Standarda ZZZS:

- hodulje,

- invalidski vozički,

- negovalne bolniške postelje,

- posteljne ograje,

- posteljne mizice,

- trapezi,

- antidekubitusne blazine (proti preležaninam),

- sobna dvigala,

- aspiratorji,

- koncentratorji.

Na spletni strani ZZZS je objavljen seznam s šifrantom z medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovnimi standardi ter kakšna je trajnostna doba in kakšni so pogoji, da jih bolnik dobi. Vsak pripomoček ima trajnostno dobo oziroma čas uporabe za bolnika, ta začne teči na dan, ko smo prevzeli pripomoček.

Naročilnico zdravnik lahko podaljša in nam tako zagotoviti daljšo uporabo pripomočka. Pri naročanju medicinskih pripomočkov z naročilnice moramo biti zelo pozorni pri datumih, saj je veljavnost naročilnice samo 30 dni. Če zamudimo rok, nismo več upravičeni do pripomočka.

Na voljo so pripomočki za lažje gibanje (bergle, hodulje, invalidski vozički), negovalne postelje in vložki proti preležaninam, pripomočki za inkontinenco, pripomočki za osebno higieno ter preostali sanitarni program, kot so toaletni in kopalni sedeži ter različni nastavki.

Za izposojo medicinskega pripomočka potrebujemo naročilnico, ki jo izda zdravnik

Čeprav je postopek, da dobimo prave medicinske pripomočke, ki nam po zakonu pripadajo, sicer zelo preprost, se veliko ljudi sploh ne zaveda, da so upravičeni do določene opreme. Za opremo, ki si jo je mogoče izposoditi, potrebujemo naročilnico, ki jo izda zdravnik, stroške izposoje pa krije zavarovanje.

Težava je tudi v tem, da nam zdravniki včasih ne povedo vsega, tako da smo prisiljeni iskati informacije po spletu, kar gre mlajšim generacijam dobro od rok, starejši pa se na spletu ne znajdejo in tako pristanejo ujeti doma brez ustreznih pripomočkov. Starejši ljudje, ki skrbijo za bolnike na domu, so velikokrat slabše seznanjeni z možnostmi za pridobitev opreme. Morda so brez interneta, ne vedo, kam se obrniti, nimajo zadostnih informacij zdravnika ali pa jih ta pošilja od specialista do specialista. Ena od možnosti, da si olajšamo skrb za bolnika, je sicer nakup medicinske opreme, a je ta tako draga, da si tega marsikdo sploh ne more privoščiti. Druga rešitev je tudi komercialna izposoja opreme, ki jo plačamo sami.

Najugodneje pa je, da pridobimo naročilnico oziroma napotnico, oprema, ki jo potrebujemo, pa je lahko že naslednji dan pri nas doma. Brez naročilnice pripomočka ni mogoče dobiti prek ZZZS, ampak zgolj z lastnim plačilom.

Tudi negovalna postelja je medicinski pripomoček

Med bolniki je največ povpraševanja po negovalnih posteljah, invalidskih vozičkih, hoduljah, pripomočkih, ki lajšajo bolečine in rane, ter plenicah.

Ko se svojec vrne domov po operaciji ali bolezni, je zanj veliko lažje skrbeti, če imamo ustrezno negovalno posteljo, ki nam omogoča, da bolnika lažje preoblačimo, umivamo, hranimo in dvigujemo. Vse to omogoča dobra bolniška postelja, ki pa je ni treba kupovati, saj si jo lahko izposodimo prek zdravniške naročilnice. Tako bo skrb za nepokretnega svojca manj naporna, bolnik pa bo lažje okreval, predvsem pa mu bo bolj udobno.

Nadstandardna negovalna postelja na dosegu roke

Na voljo so tudi nadstandardne električne postelje, s katero bo oskrbovanje nepokretnega bolnika še malce lažje, vendar moramo zanje doplačati, saj ZZZS krije le navadno postelje. Električno dobimo že za doplačilo 29 evrov na mesec.