Kako do poletne postave?

Tako dobro počutje oziroma notranje zadovoljstvo s samim seboj kot tudi teža vplivata na zdravje posameznika. Zato je pomembno, da se v svoji koži počutimo dobro. A vseeno lahko v nekaterih primerih tudi odvečna telesna teža negativno vpliva na zdravje. Ko vas torej zdravnik opozori, da morate shujšati, je to treba vzeti resno.

Z Zdravstveno polico do zdravnika, ko ga potrebujete.

Z zdravim življenjskim slogom do zdrave teže

Človeško telo potrebuje hrano, zato hujšanje ne sme vključevati odrekanja hrane. Če se borite z odvečno težo, raje razmislite o zmanjšanju velikosti svojih obrokov. Že res, da se hrane ne meče stran, torej na krožnik raje naložite oziroma, še bolje, pripravite nekaj grižljajev manj, kot jih ponavadi pojeste, tako lahko število obrokov ostane nespremenjeno, zmanjšala se bo le njihova velikost, hkrati pa ne boste ustvarili nič odpadkov.

Foto: Shutterstock

Za motivacijo si, glede na to, da bodo obroki manjši, postrezite najljubše jedi. Pri tem vsekakor pazite, da bo izbrana hrana zdrava. Če boste posegali po hrani, ki ima visoko vsebnost sladkorja in kalorij, vam tudi manjši obroki ne bodo kaj dosti pomagali. Raje izberite hranljivo in okusno hrano. Za malico si torej namesto nekaj vrstic čokolade raje privoščite lonček malin ali katerega drugega najljubšega sadja.

Zadostna hidracija je pomembna za dobro počutje, saj lahko pomanjkanje vode povzroča številne težave. Vseeno se izogibajte sladkim pijačam, še posebej gaziranim. Raje izberite vodo, ki jo pijte tudi med obroki. Na dolgi rok vam bo pomagala izgubiti še kakšen odvečni kilogram oziroma vzdrževati želeno telesno težo.

Ne pozabite na gibanje. Zdrav življenjski slog poleg zdravega načina prehranjevanja vključuje tudi redno gibanje. Izberite vadbo, ki vam je všeč. Priporočljive so vaje, ki vključujejo tako kardio trening kot tudi trening za moč. Pri hujšanju je namreč pomembno, da porabite več energije, kot je zaužijete, pri vzdrževanju telesne teže pa, da je vnos energije enak porabi. Prednosti dnevne vadbe pa presegajo le njen vpliv na težo, okrepili boste tako mišice kot tudi srce.

Foto: Shutterstock

Svojemu telesu privoščite dovolj počitka. Raziskave kažejo, da ljudje, ki ne spijo dovolj, pogosteje posegajo po hrani, saj s tem kompenzirajo pomanjkanje spanca. Če težko zaspite, poskusite poiskati način, da se boste pred odhodom v posteljo sprostili. Morda vam bo pomagala meditacija, joga ali pa dobra knjiga.

Prekomerna teža je lahko tudi razlog za obisk zdravnika

V nekaterih primerih tudi našteti nasveti ne morejo pomagati, da bi posameznik lahko shujšal, čeprav se zaveda resnosti položaja. Takrat je čas za posvet z zdravnikom. Žal je danes pogosto tako, da težko pridemo že do osebnega zdravnika, kaj šele do specialista. Čakalne dobe so pogosto daljše od predpisanih. Skoraj deset mesecev za operacijo kolena, dve leti za operacijo krčnih žil, osem mesecev za pregled pri dermatologu in še nekaj mesecev več za obravnavo pri revmatologu. To so le nekatere čakalne dobe v našem javnem zdravstvu. Kako si lahko pomagate sami?

Do specialistične obravnave ali posega v nekaj dneh

Z zavarovanjem Zdravstvena polica, ki ga ponujajo pri zavarovalnici Vzajemna, v primeru bolezni ali poškodbe hitro dostopajte do različnih zdravstvenih storitev – od specialistično-ambulantnih storitev, fizioterapij, zobozdravstvenih storitev, operativnih posegov, drugega mnenja, pomoči na domu ter zdravil.

Ključne prednosti Zdravstvene police:

hiter dostop do operativnega posega,

pomoč na domu,

hiter dostop do drugega mnenja specialista,

kritje stroškov zdravil,

24/7 posvet z zdravnikom,

brezplačna asistenca zavarovalnice,

obisk zdravnika na primarni ravni in

zavarovalna vsota do 30 tisoč evrov.

Sestavite svojo Zdravstveno polico

Zdravstveno polico lahko pri Vzajemni oblikujete po svojih potrebah in željah. Sklenete lahko zavarovanja za specialistične zdravstvene storitve, operativne posege in za otroke. Vsa zavarovanja je mogoče nadgraditi z izbirnimi kritji.

Zdravstvena polica za specialistične zdravstvene storitve vam omogoča hiter dostop do samoplačniških specialistično-ambulantnih posegov, protibolečinskih terapij, fizioterapij, zobozdravstvenih storitev, drugega mnenja, pomoči na domu ter zdravil.

Z Zdravstveno polico za operativne posege boste na operacijo naročeni že v nekaj dneh.

Družinam se priporoča tudi sklenitev Zdravstvene police za otroke. Z njo bodo imeli otroci hiter dostop do samoplačniških zdravstvenih storitev. Poleg tega polica omogoča tudi izplačilo zavarovalnine, če otrok zboli za sladkorno boleznijo tipa 1, kritje zobozdravstvenih storitev, ki so potrebne zaradi posledic nezgode, ter pridobitev drugega mnenja. Izbirate lahko med paketom Junior in Junior Plus.

Pri zavarovalnici Vzajemna pa niso pozabili niti na potrebe starejših. Zavedajo se, da so njihove potrebe po zdravstvenih storitvah pogosto večje kot pri mlajšem delu populacije, a jim vseeno omogočajo zavarovanje, katerega premija ni povezana s starostjo in se v času trajanja zavarovanja ne spreminja. Zavarovanje Specialisti Senior omogoča dostop do specialistov, diagnostičnih pregledov in protibolečinskih terapij v Sloveniji in tujini. Brez čakalnih vrst. Sklenete ga lahko, če ste stari 65 let ali več.

Posvet z zdravnikom kjerkoli in kadarkoli

Zavarovancem z Zdravstveno polico je na voljo tudi Dr. Posvet, varen in zaseben kanal za posvet z zdravnikom. Svoje vprašanje lahko zdravniku pošljete kadarkoli in kjerkoli prek ene izmed priljubljenih aplikacij za klepet: Viber, Facebook Messenger, WhatsApp in Telegram. Na vaše vprašanje vam bo še isti dan odgovoril eden od sodelujočih zdravnikov.