Kako do hitrejše zdravniške obravnave kljub dolgim čakalnim dobam?

Čakalne dobe za preglede pri specialistih so se po pandemiji še podaljšale. Po zadnjih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje NIJZ* z dne 1. 10. 2022 največ čakajočih nad dopustno čakalno dobo najdemo pri stopnji "Hitro", in sicer 30.566 čakajočih, kar predstavlja 58,56 odstotka vseh, ki čakajo na izbranem naboru pregledov pri tej stopnji nujnosti. Pri stopnji nujnosti "Redno" nad dopustno dobo čaka 16.107 čakajočih, kar predstavlja 37,49 odstotka vseh, ki pri tej stopnji nujnosti na izbranem naboru storitev čakajo na prvi pregled. Pri stopnji nujnosti "Zelo hitro" nad dopustno čakalno dobo čaka 10.423 čakajočih, kar predstavlja 72,72 odstotka vseh, ki čakajo na izbranem naboru pregledov pri tej stopnji nujnosti.

Foto: Getty Images

Zadnji podatki kažejo,* da je najdaljša čakalna doba za pregled z napotnico s statusom "Redno" za revmatološki pregled 810 dni, za nevrološki 316 dni, kardiološki 308 dni, dermatološki 206 dni. Čakalne dobe so dolge tako pri odraslih kot pri otrocih.

Glede na prikazane podatke ne preseneča dejstvo, da se vedno več ljudi odloči za samoplačniški pregled pri zasebnih zdravnikih specialistih, ki nudijo hitro obravnavo, strokovno diagnostiko in potrebno zdravljenje. Mnogi pa poiščejo strokovno zdravstveno obravnavo tudi v sosednji Hrvaški.

Največja zasebna bolnišnica na Hrvaškem, ki ji zaupajo vrhunski športniki

Specialistična bolnišnica Sv. Katarina je največja zasebna bolnišnica na Hrvaškem, ki z multidisciplinarnim pristopom in z uporabo najsodobnejše opreme pacientom zagotavlja popolno specialistično diagnostiko v 19 centrih odličnost:

Medicinsko-biokemijski laboratorij

Radiologija in diagnostika

Ortopedija in medicina špora

Bolezni hrbtenice

Fizikalna medicina in rehabilitacija

Dentalna medicina

Bolezni ušes, grla in nosu

Psihiatrična podpora

Nevrologija

Hematologija

Gastroenterologija

Kardiologija

Pulmologija

Zdravje žensk

Oftalmologija

Osebna in preventivna medicina

Minimalno invazivna kirurgija

Anesteziologija in zdravljenje bolečine

Endokrinologija, diabetes in presnovne bolezni

Pacientom je na voljo tudi najnovejša diagnostična tehnologija, kot so magnetna resonanca, rentgen, denzitometer in 3D-mamograf. Sodobna in posebej oblikovana zunanjost in notranjost ter prijazno medicinsko osebje pacientom zagotavljajo prijetno okolje med bivanjem v bolnišnici.



Prepričajte se sami o njihovi strokovnosti in profesionalnem odnosu do vsakega pacienta in jih kontaktirajte za posvet in obravnavo. V videu si lahko pogledate njihov sodoben center odličnosti, ki slovi po najsodobnejši opremi in pristopih.