Kako brez prehranskih dodatkov okrepiti odpornost?

Bliža se hladnejši del leta, ko poskušamo vsi okrepiti svoj imunski sistem. Kako to storiti? Začnite pri prebavi.

Z začetkom sezone prehladov, gripe in drugih virusnih obolenj nas začnejo z vseh strani nagovarjati tudi ponudniki "čudežnih" vitaminskih in drugih prehranskih dodatkov, ki obljubljajo, da bodo kar se da okrepili našo odpornost pred mikrobi.

Kristina Aralica Tušak Foto: osebni arhiv Ob tem pa pozabljamo na osnovo – eden temeljev naše odpornosti je zdrava prebava. "Imunski sistem ni ločena enota, temveč temelji na vrsti sistemov v našem telesu, ki tesno sodelujejo, da bi obdržali optimalno zdravje. Sistem, ki je še posebej odgovoren za naše zdravje, je prebavni trakt – močan, a občutljiv ekosistem, ki predstavlja skoraj 80 odstotkov našega imunskega sistema," je pojasnila nutricionistka Kristina Aralica Tušak.

"Hiter tempo življenja, slaba izbira živil, pomanjkanje telesne aktivnosti, stres in slab spanec so le nekateri od dejavnikov, ki poslabšujejo delovanje naše prebave, posledica pa je tudi slabše delovanje imunskega sistema," je poudarila nutricionistka, ki je zasnovala tudi program Donat Imuno, "vsak del našega telesa, tudi prebava in imunski sistem, deluje bolje, če ga podpiramo z zdravimi navadami."

Zdrave navade, s katerimi krepimo odpornost

Uravnotežena in raznolika prehrana: prednost naj imajo sadje in zelenjava, prehranske vlaknine, polnozrnate žitarice in veliko vode.

Poskrbite za redno prebavo: zadnja faza prebave je izjemno pomembna, ker se telo tako znebi škodljivih snovi in neprebavljenih ostankov hrane.

Ne kadite in alkohol uživajte kar se da zmerno.

Vsakodnevna zmerna telesna vadba: telesna aktivnost lahko spodbudi prebavo in s tem imunski sistem ter zmanjšuje vnetne procese v telesu. Priporočljivo je vsaj 150 minut na teden posvetiti zmerni telesni vadbi, kot so hitra hoja, zmerno kolesarjenje, plavanje in joga.

Nadzor nad stresom: poskusite najti strategije, s katerimi ublažite stres v svojem življenju, pa naj bodo to telovadba, dihalne vaje, meditacija ali priljubljeni hobiji.

Pazite na primerno telesno težo.

Poslušajte svoje telo in obiščite zdravnika, če opazite poslabšano delovanje prebavnega sistema.

Sezonsko in lokalno: kaj jesti pozimi?

Eden temeljev zdrave prebave je prehranjevanje s sezonskimi, kar se da lokalno pridelanimi živili. Čeprav zdaj prehajamo v del leta, ki je s svežim sadjem in zelenjavo občutno skromnejši, se lahko z razpoložljivimi živili še vedno prehranjujemo zelo raznoliko in okusno, je zagotovila Kristina Aralica Tušak.

Kot je svetovala, lahko v prihodnjih mesecih posežete na primer po kostanju, gobah, zelju, endiviji, brstičnem ohrovtu, artičokah, bučah, rdeči pesi in špinači, stročnicah ter po t. i. plavih ribah, kot so sardele in skuše.

