Kako biti svež "dan po tem" v veselem decembru?

Za preganjanje mačka ima vsak svoj recept, od kisle juhe, mastne hrane, veliko popite vode do hladne prhe. Po pomoč se veliko ljudi obrne na splet, za nasvet pa lahko povprašate tudi v lekarni. Na voljo so izdelki, ki lahko pomagajo, da ste naslednji dan sveži, z manj utrujenosti in več energije. To je koristno za vse, ki živijo aktivno življenje, od katerega si ne morejo oddahniti, kot so na primer mladi starši, delovno aktivno prebivalstvo.

Novost v letu 2022, formula AB001 in nova prehranska dopolnila

V letu 2022 so bili v Evropski uniji in v Veliki Britaniji predstavljeni izdelki, ki zmanjšujejo utrujenost in izčrpanost in pripomorejo k sproščanju energije pri presnovi, saj vsebujejo vitamin B12 z dokazano učinkovitostjo. Eden izmed njih vsebuje patentirano in klinično dokazano formulacijo AB001™ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35769391/

AB001™ je visoko učinkovita mešanica dobrih bakterij (Bacillus Subtilis in Bacillus Coagulans), obogatena z L-cisteinom in vitaminom B12. AB001™ je v neodvisni študiji pokazala obetavne rezultate in jo raziskujejo naprej. Vitamin B12 ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, pripomore k delovanju živčnega sistema, sproščanju energije pri presnovi ter k normalnemu psihološkemu delovanju. Vse sestavine izdelka so priznane kot varne glede na evropske predpise Evropske agencije za varnost hrane (EFSA).

Myrkl je edino prehransko dopolnilo, ki vsebuje formulo AB001™. Na voljo je v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Myrkl in AB001™ sta rezultat 30 let raziskav in razvoja švedskega farmacevtskega podjetja De Faire Medical (DFM), ki se osredotoča na razvoj revolucionarnih prehranskih dopolnil.



Več informacij najdete na povezavi myrkl.eu ali https://doclabor.si/myrkl/.





