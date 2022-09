Kaj vam gre najbolj na jetra? Simptomi težav z jetri.

Oglasno sporočilo

Zamaščenost jeter, neljubi spremljevalec škodljivega življenjskega sloga

Najpogosteje se težave začnejo kopičiti, ko nastopi zamaščenost jeter. Ta se ne zgodi čez noč, ampak je posledica nezdravih odločitev. Kdor prepogosto uživa slabe maščobe in obilico ogljikovih hidratov, tvega, da delež maščobe v jetrih preseže 5 % njihove teže. Ko se to zgodi, govorimo o zamaščenosti jeter, ki predstavlja vstopnico v svet jetrnih bolezni.

Napisano ne zveni ravno spodbudno, kajne? No, k sreči so jetra edinstven organ tudi zato, ker imajo možnost samoregeneracije. To pomeni, da lahko s spremembo življenjskega sloga pomembno vplivamo na izboljšanje.

A pojdimo od začetka in si najprej poglejmo, kakšni so opozorilni znaki, da je z jetri nekaj narobe.

Tihi simptomi jetrnih bolezni

Ko jetra nase opozorijo z zbadajočimi bolečinami pod rebri, je običajno že zelo pozno. Težave z jetri pa že veliko prej nakazujejo drugi, bolj subtilni simptomi, kot na primer:

utrujenost, občutek izžetosti,

rumenkasta koža,

otečene noge,

srbeča koža,

temen urin,

svetlo blato,

kronična utrujenost,

slab zadah,

visok holesterol,

slabost in bruhanje,

izguba apetita,

pogosto pojavljanje modric,

alergije,

hormonsko neravnovesje in

zvišani jetrni encimi.

Ali se sprašujete, zakaj pod simptome nismo napisali kar "vse"? Res je. Težave z jetri se pokažejo na najrazličnejše načine.

Bolezni jeter niso mačji kašelj

Bolezni jeter imajo zelo raznolike vzroke.

Virusi

Hepatitis A, hepatitis B in hepatitis C.

Avtoimunski hepatitis, akutni holangitis, sklerozni holangitis.

Hemokromatoza, Wilsonova bolezen, pomanjkanje serumskega alfa1-antitripsina.

Rak jeter, rak žolčnika, adenom jeter.

Kronični alkoholizem, zamaščenost jeter, zloraba drog in zdravil, določene zeliščne mešanice.

Tako kot so raznolike bolezni jeter, so raznoliki tudi njihovi vzroki. Jetra so človekova največja žleza in njihovo nepravilno delovanje močno načne kakovost zdravja, lahko pa je celo smrtno nevarno. A na določene pojave v telesu na srečo lahko vplivamo!

Zdaj je čas za preventivo

Za ukrepanje ni nikoli prepozno. Ne glede na to, ali so se že pojavili kakšni simptomi težav z jetri ali pa si zgolj želimo, da do njih sploh ne pride, je najbolj zanesljiv načrt uvedba določenih preventivnih ukrepov.

Zmerno z alkoholom

Najbolj razvpit sovražnik jeter je alkohol. V primeru, da vas mučijo zgoraj opisani simptomi, se mu je najbolje za nekaj časa odreči. Sicer pa ga zaužijte v skrbno odmerjenih količinah.

Nova tetovaža ali uhan? Vedno obiščite le preverjenega ponudnika storitve, ki upošteva najvišje higienske standarde.

Nezaščiteni spolni odnosi? Kondom lahko prepreči katastrofo!

Uporaba injekcijskih igel? Previdno in po pravilih!

Če predvidevate, da se boste znašli v okoliščinah, kjer bi lahko bili izpostavljeni okužbi s hepatitisom, je cepivo proti hepatitisu A in hepatitisu B odlična zaščita.

Upoštevajte napotke zdravnika, upoštevajte navodila za uporabo, za dodatna pojasnila vedno vprašajte zdravnika ali farmacevta. Zdravil nikoli ne mešajte z alkoholom.

Hepatitis se širi prek igel, krvi, stika z drugimi telesnimi tekočinami. V neznanem okolju zato ravnajte previdno.

Na potovanjih po državah, kjer imajo težave s pitno vodo, pijte ustekleničeno vodo, ki jo uporabljajte tudi za kuhanje in umivanje zob. Povsod po svetu pa velja eno temeljno pravilo: umivanje rok dela čudeže.

Pred uporabo strupenih kemikalij vedno skrbno proučite navodila proizvajalca.

Drugi največji sovražnik jeter (takoj za alkoholom) je neprimerno prehranjevanje. Stran z mastno, predelano in sladko hrano!

Preverjeno učinkovitost vam nudi zdravilna mešanica Golden Tree Liver Complex.

Okusni zavezniki jeter

Skrb za zdrava jetra je ključna za zdravo delovanje telesa. Dejstvo, da ima organ neverjetno moč samoobnovitve, pa lahko služi kot dodatna motivacija k spremembam življenjskega sloga.

Na srečo k preventivi ne spadajo samo prepovedi, ampak tudi prehranske usmeritve. Obstajajo živila, ki poskrbijo, da se jetra okrepijo in samoregenerirajo.

Kdor se zanima za zdravje lastnih jeter, prej ali slej naleti na omembo rastline pegasti badelj. Ta vsebuje silimarin, izjemno močan antioksidant, ki spodbuja obnavljanje jetrnih celic. Pegasti badelj je preprosto alfa in omega na področju zdravja jeter. Njegov izjemen pomen prepoznavata tako uradna kot tudi alternativna medicina.

Med rastlinami, ki so velike zaveznice zdravja naših jeter, najdemo tudi artičoke. Tudi tukaj naletimo na silimarin, obenem pa vsebujejo še en izjemno učinkovit antioksidant – cinarin.

Za jetra poskrbimo tudi z uživanjem regrata. Slastna specialiteta namreč vsebuje polisaharide, ki pomagajo iz telesa odstraniti strupe. Zdravilna je predvsem regratova korenina.

Izjemen učinek ima tudi kurkuma, ki poleg zaščite jeter pred strupi deluje tudi protivnetno.

Do zdravih jeter s pomočjo preizkušene formule Golden Tree Liver Complex

Priprava zdravih jedi je zelo pomemben del rutine človeka, ki mu je mar za lastno zdravje. A kaj, ko je tu še ena bistvena komponenta – čas. Časa še prepogosto zmanjka.

Ne glede na to, koliko se trudimo, da bi si vsak dan zagotovili jedilnik, ki neguje naše zdravje, si lahko pomagamo s prehranskimi dopolnili. Ta zagotavljajo ravno pravšnji vnos želenih snovi.

Naša jetra se bodo hvaležno obnavljala, če jim privoščimo Golden Tree Liver Complex. Gre za mešanico artičok, pegastega badlja, regrata in kurkume, ki je obogatena še z naslednjimi sestavinami: l-arginin, l-holin, alfa lipojska kislina, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D3 in izvleček črnega popra.

Zadovoljni uporabniki poročajo o številnih blagodejnih učinkih te na videz preproste, a zelo učinkovite mešanice superživil, ki poskrbi za okrepitev jeter in zdravja nasploh. Z dvema kapsulama na dan spodbudimo regeneracijo jeter in tako poskrbimo, da se izognemo hudim boleznim tega pomembnega organa.



Golden Tree Liver Complex se uspešno spopade s neprijetnostmi, ki nam lahko pošteno zagrenijo življenje. Z njegovo pomočjo lahko preženete občutek neprestane utrujenosti ali napihnjenosti in zaustavite nepojasnjeno nabiranje maščob okoli pasu. Poslovite se tudi od vseh preostalih nadležnih znakov zamaščenosti jeter. Vredno poskusiti, kajne?

