Kaj je razlika med probiotiki, prebiotiki in postbiotiki?

Oglasno sporočilo

Si želite urediti prebavo, podpreti imunski sistem in dobro počutje ter se znebiti alergij in drugih težav, povezanih s črevesjem, pa ste se izgubili na poti do prave rešitve? Popolnoma vas razumemo …

Foto: Shutterstock

Znanost in medicina se aktivno razvijata in skoraj vsak dan se pojavljajo nove informacije o zdravljenju in preprečevanju bolezni. In v glavi se vam že vrti od razmišljanja o tem, kaj točno vaše telo potrebuje, da se počutite dobro. Predvsem naše črevesje, prebiotiki in probiotiki so vroča tema in informacij o tem je zelo veliko, zato se lahko hitro zmedemo. V zadnjem času pa se veliko govori še o postbiotikih!

Za vas smo analizirali najnovejše raziskave s tega področja – da boste lažje razumeli, kaj so in kako vam lahko pomagajo ostati zdravi in ​​aktivni več let.

Najprej – kaj je sploh razlika med probiotiki, prebiotiki in postbiotiki?

Že dolgo vemo, da črevesje naseljujejo bakterije, ki tvorijo t. i. črevesni mikrobiom. Spodbuda njihovi rasti in aktivnosti so prebiotiki in probiotiki, v zadnjem času pa se v raziskavah kot pomembni pojavljajo tudi – postbiotiki.

Kot vsa živa bitja tudi črevesne bakterije potrebujejo ugodno okolje za preživetje, rast in delovanje.

Prebiotiki in probiotiki so "dizajnerji" črevesja.

Prebiotiki so topne vlaknine, telo jih ne prebavi. Dobrodejnim bakterijam predstavljajo gorivo za rast.

Probiotiki pa so mikroorganizmi – dobrodejne oz. koristne bakterije. Najbolj znane in pomembne med njimi so različne lakto- in bifidobakterije.

Kot pomembne pa smo omenili še postbiotike, presnovke, ki ostanejo po tem, ko telo "uporabi" prebiotike in probiotike, nastanejo pa tudi ob naravni fermentaciji. Po navedbah Harvard Health Publishing "zdravi" postbiotiki vključujejo hranila, kot sta vitamina B in K, aminokisline in protimikrobne peptide, ki zavirajo rast škodljivih bakterij.

Foto: Shutterstock

Kaj privede do neravnovesja v črevesju in kakšni so simptomi?

Motnje mikrobioma se pojavijo pri vsakomur. Kažejo se kot prebavne težave (diareja ali zaprtje), napihnjenost in vetrovi, intolerance na živila, slabo razpoloženje (anksioznost, depresija), težave s kožo (ekcemi, izpuščaji, srbečica), neprijeten zadah in telesni vonj, pogosti glavoboli, utrujenost, pomanjkanje energije, raztresenost, poslabšanje spomina in koncentracije, padec imunskega sistema, upad libida ter celo kronične in avtoimunske bolezni.

Ravnovesje v črevesju je odvisno od številnih dejavnikov. To so prehrana, vplivi okolja, virusne in bakterijske bolezni, starost in celo stres. Obenem pa dlje časa trajajoče neravnovesje mikrobioma prispeva k razvoju drugih, na videz povsem nepovezanih bolezni: debelosti, sladkorne bolezni tipa II, ateroskleroze, demence, neplodnosti, vpliva pa celo na naše hormonsko stanje in s tem na razpoloženje in počutje.

Poleg tega mnogi opažajo alergijske reakcije, ki se pojavijo, kot se na prvi pogled zdi, pri uporabi popolnoma neškodljivih izdelkov ali po uživanju povsem običajne hrane.

Kot vidite, simptomi motenj mikrobioma niso specifični, zato zdravniki pogosto priporočajo jemanje probiotikov pri različnih boleznih, neuravnoteženi prehrani, stresu in zdravilih (npr. antibiotikih). Priporočajo jih otrokom in starejšim, da preprečijo neravnovesje v črevesju.

Foto: Thinkstock

Kje pa najdemo vse te "...biotike"? Naša hrana mora za zdrav mikrobiom nujno vsebovati vse tri – prebiotike, probiotike in postbiotike. Viri prebiotikov so zlasti živila z visoko vsebnostjo vlaknin, kot so polnozrnate žitarice in zelenjava, na primer: česen,

čebula,

šparglji,

oves,

lanena semena,

stročnice. Probiotiki so v fermentirani pijači in živilih, kot so: jogurti,

kefir,

kislo zelje,

kimči.

Kako pa do postbiotikov? Glede na to, da jih proizvajajo koristne bakterije (probiotiki) v črevesju s fermentacijo, lahko "proizvodnjo postbiotikov" naravno povečate z uživanjem živil, bogatih s probiotiki. Količino pre-, pro- in postbiotikov pa najhitreje povečate s posebnim naravno fermentiranim napitkom, bogatim s probiotiki, prebiotiki in postbiotiki.

Multi EM ferment® – unikatna družba pre-, pro- in postbiotikov!

Ker tega pomembnega "trojčka" običajno ne zaužijemo dovolj, smo hitro izpostavljeni neravnovesju mikrobioma in boleznim, ki jih lahko izzove na dolgi rok porušeno stanje v črevesju; npr. KVČB, kolitis, gastritis, prepustno črevesje in druge kronične bolezni. Dieta pogosto ni dovolj, mnogi pa se je tudi težko držijo natančno, zato je treba telesu zagotoviti kakovostna dopolnila, ki vključujejo pre-, pro- in postbiotike. Med tovrstnimi je Multi EM ferment®, znan po svoji edinstveni kombinaciji 31 ​​živih sevov koristnih bakterij in postbiotikih, ki izhajajo iz fermentacije 31 raznovrstnih rastlinskih virov. Proces večstopenjske fermentacije posnema naravni proces človeške prebave in tako se učinkovine iz rastlin razgradijo na metabolite, ki predstavljajo dragocena in predvsem biorazpoložljiva hranila, kot so: antioksidanti, encimi, minerali, vitamini, (L+) desnosučna mlečna kislina in bioflavonoidi.

Foto: Eubioma d.o.o.

Kako torej pravilno vzpostaviti harmonijo v črevesju?

Ker večina zdravstvenih težav izhaja iz neravnovesja v črevesju – znanstvene ocene kažejo, da se kar 80 odstotkov kroničnih bolezni začne v črevesju –, je ključnega pomena vedeti, kako vzpostaviti harmonijo med tamkajšnjimi prebivalci. Zato smo zbrali nekaj nasvetov za izboljšanje stanja mikrobioma.

1) Vsak dan uživajte probiotike in postbiotike: s pravilno izbranimi živili in dopolnili, ki vsebujejo širok nabor raznovrstnih sevov bakterij, kot je npr. Multi EM ferment®.

2) Zagotovite telesu dovolj prebiotikov z uživanjem raznovrstne zelenjave, da jih bodo dobrodejne bakterije lahko uporabile kot gorivo.

3) Več se gibajte, saj tudi telesna vadba pozitivno vpliva na število različnih vrst mikroorganizmov v črevesju in spodbudi rast koristnih bakterij.

4) Pijte veliko vode za boljši proces razstrupljanja in s tem posledično olajšajte rast koristnim bakterijam.

5) Meditirajte ali na kakšen drug način poskušajte zmanjšati količino stresa. Stres namreč osiromaši pestrost mikrobioma.

Ker je zdravo črevesje temelj zdravega telesa, lahko rečemo, da so pre-, pro- in postbiotiki ključ do dobrega počutja in vsesplošnega zdravja. Obenem nam odpirajo pot do optimalnega delovanja možganov, srca, imunskega sistema in črevesnih celic. Verjetno se strinjamo, da je vredno resno razmisliti o prilagoditvi prehranskih navad in izbiri kakovostnih dopolnil, da lahko življenje uživamo srečno, sproščeno, brez skrbi in brez bolezni, kajne?

Naročnik oglasnega sporočila je EUBIOMA, D. O. O.