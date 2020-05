Je boljši naravni magnezij ali raje izbrati citrat oziroma klorid?

Oglasno sporočilo

Morda bi mislili, da je tako razširjen element, kot je magnezij, povsem nezapleten in preprost, in da je čisto vseeno, kakšnega zaužijemo … Pa žal še zdaleč ni tako.

Med številnimi oblikami najdemo take, ki so za zdravje človeka celo škodljive in jih strokovnjaki odsvetujejo. Nekatere delujejo celo nevrotoksično. To pomeni, da delujejo kot živčni prenašalci in imajo zelo neugoden vpliv na zdravje živčevja in možganov. Previdnost pri izbiri primernega prehranskega dodatka torej ni odveč.

Kaj je pravzaprav magnezij in zakaj ga potrebujemo?

Gre za element, ki ga telo nujno potrebuje za pravilno in normalno delovanje mišic, kosti, zob in živčnega sistema.

Skrbi za ravnotežje elektrolitov, saj je tudi sam pomemben elektrolit. Pomembno vlogo ima še pri delitvi celic, preprečevanju izčrpanosti in utrujenost in normalnem psihološkem delovanju. To so pravzaprav le nekatere od mnogih funkcij, ki jih ima v telesu. Sodeluje namreč pri več kot 300 procesih v telesu, zato je potreba po njem res velika.

Njegovo delovanje povezujejo tudi z uravnavanjem krvnega sladkorja, s preprečevanjem migren in depresije, z boljšim spanjem in nižjim krvnim tlakom.

A kot kažejo študije, ga pogosto ne zaužijemo dovolj …

Telo ga ne more ustvariti samo, zato ga moramo zaužiti. Sodoben način življenja od nas zahteva, da zaužijemo še več tega minerala, saj ga telo zaradi stresa, premalo spanja in nepravilne prehrane običajno porabi več, kot ga zaužijemo.

Največ ga najdemo v zeleni zelenjavi, mandljih, indijskih oreščkih, bučnih semenih, stročnicah in polnozrnatih žitih. Organizem magnezij v hrani uporabi veliko lažje in bolj celostno kot nekatere umetne različice, a žal ga s hrano pogosto dobimo premalo, zaradi česar naj bi, po nekaterih študijah, za pomanjkanjem trpelo kar 80 % ljudi. Da se to ne bi zgodilo, je vseeno smiselno razmisliti o prehranskih dodatkih …

Toda, kateri magnezij kupiti?

Oblik prehranskih dodatkov je na trgu zares veliko. Najbolj poznane so kapsule in magnezijeve šumeče tablete. Velikokrat smo zato lahko kupci zmedeni, saj ne vemo, kateri magnezij kupiti, da bo do telesa prijazen, varen in hkrati učinkovit.

Prva stvar, na katero naletimo, je sama fizična oblika prehranskega dopolnila. Najdemo lahko magnezij tablete oziroma kapsule, granule, magnezijeve šumeče tablete in celo olja ter raztopine.

Druga stvar, o kateri moramo razmisliti, pa je kemična sestava prehranskega dopolnila. Vsekakor je dobro, da izberemo dopolnilo brez dodatkov, sladkorja, sladil in brez škodljivih snovi.

Dve izmed najbolj razširjenih dopolnil sta magnezijev citrat in magnezijev klorid …

Gre za dve precej različni obliki, ki se razlikujeta tudi po uporabi, saj se ena večinoma uporablja kot dopolnilo, ki ga zaužijemo, druga pa kot granule oziroma soli, iz katerih pripravijo raztopine za kopeli, mineralna olja ipd.

Magnezijev citrat

O tej obliki so kar nekaj časa govorili kot o eni boljših možnosti, ki telo dobro oskrbi s primerno količino minerala. To pomeni, da je absorpcija načeloma dobra in znaša približno 30 %. Vezan je na citronsko kislino, ki jo v naravi najdemo v agrumih. V prehranskih dodatkih največkrat najdemo umetno narejeno citronsko kislino, ki pogosto služi kot konzervans.

Najdemo tako kapsule kot tudi popularne magnezijeve šumeče tablete. Vendar ima ta oblika nekatere pomanjkljivosti. Citronska kislina nase veže vodo in jo potegne v črevo. To pomeni, da lahko po takem prehranskem dodatku dobimo drisko. Uporabno vrednost citrata so prepoznali v zdravstvu, kjer napitek s citratom prejmemo pri kolonoskopiji oziroma kakšnem drugem postopku, ki zahteva čisto črevesje.

Magnezijev citrat bo razveselil tiste, ki imajo težave z zaprtostjo, vendar tudi tu velja previdnost, saj lahko črevo na ta način precej polenimo. To na dolgi rok pomeni še več težav. Vsi tisti, ki so nagnjeni k hitri prebavi, pa bodo najbrž v vsakem primeru posegli po kakšni drugi obliki prehranskega dopolnila.

Magnezijev klorid

Ena od oblik, ki je ni treba zaužiti, je magnezijev klorid, saj ga lahko najdemo v obliki soli oziroma granul, ki jih raztopimo v kopeli ali pa v obliki olj in pršil za kožo, ki naj bi ugodno vplivala na mišice. Žal pa absorpcija skozi kožo ni popolna in le malo je študij, ki dokazujejo, v kolikšni meri magnezijevi ioni prehajajo skozi kožo. Koristen pa naj bi bil za zdravljenje nekaterih stanj, ki se pojavljajo na površini kože. Taka so dermatitis, ekcemi in akne.

To obliko najdemo tudi kot magnezijeve tablete oziroma kapsule, vendar lahko slednje delujejo še bolj odvajalno kot citrat. Če ga že jemljemo v taki obliki, ga moramo obvezno vzeti s hrano, ki nekoliko omili neželene učinke na prebavo.

Pogosto so kloridne magnezijeve tablete oziroma kapsule zaradi preprečevanja prebavnih težav filmsko obložene. A študije, kot je tista, ki so jo izvedli na oddelku za interno medicino v Dallasu, kažejo, da je absorpcija na ta način še slabša. Zaradi takih učinkov je bolj priporočljiva oblika, ki jo uporabimo na koži. To pa za marsikoga ni praktična in hitra rešitev, ki bi lahko izboljšala vrednosti magnezija v telesu.

Idealnega prehranskega dopolnila torej ni – ali pač?

Najboljša in najbolj varna oblika je še vedno magnezij v hrani. Ta ne povzroča prebavnih težav in tudi telo ga absorbira veliko lažje kot umetnega. Človeški organizem je namreč najbolje prilagojen temu, da minerale in vitamine dobi iz hrane.

Omenili smo že, da so potrebe po tem elektrolitskem mineralu res velike. Hrana, ki je pridelana v današnjem času, pa je zaradi izčrpanih tal in uporabe sredstev, ki omogočajo hitro rast rastlin, precej osiromašena.

Tako pridelana hrana nam torej ne daje tistega, kar potrebujemo. Prehranski dodatki pa imajo številne neprijetne stranske učinke … Pa vendarle obstaja še ena možnost, ki omogoča, da dobimo naravni magnezij v dovolj veliki količini.

Naravni magnezij iz Malince

V podjetju Malinca se zavedajo pomena zdravega načina življenja in čim bolj naravne prehrane, vedo pa tudi, da je kdaj vseeno treba poseči po kakšnem dodatku. Še posebej morajo na to paziti tisti, ki imajo zvišane potrebe po mineralih. Torej športniki, aktivni ljudje, starejši, nosečnice …

V podjetju Malinca so uspeli razviti prvo prehransko dopolnilo na slovenskem trgu, ki vsebuje naravni magnezij iz alge, ki je bila vzgojena v kontroliranem okolju in ima tudi ekološki certifikat.

Ker so jih stranke spraševale, kateri magnezij kupiti, so se v Malinci odločili za temeljito raziskavo, ki jih je vodila do različnih študij in strokovnjakov. Ugotovili so, da človek iz hrane absorbira kar 40 % magnezija, ki ga telo z lahkoto uporabi in je tudi učinkovitejši od številnih umetnih različic.

Ena od rastlin, ki vsebuje veliko tega minerala, je alga Ulva lactuca. Gre za zeleno algo, ki vsebuje visoke vrednosti klorofila in zato tudi veliko magnezija, ki je za klorofil pomemben tako zelo, kot je za človeško kri pomembno železo. In ravno iz te alge so razvili ekološko prehransko dopolnilo.

Analize so pokazale, da le z dvema kapsulama na dan zadostimo potrebam telesa po tem pomembnem mineralu, hkrati pa je taka oblika do telesa veliko bolj prijazna in ne povzroča nevšečnosti.

Če želite tudi vi poskrbeti za čim bolj naravno obliko tega pomembnega minerala, obiščite www.malinca.si/magenzij ali bližnjo prodajalno dm, kjer je na voljo Malinčin prvi ekološki magnezij v Sloveniji.

