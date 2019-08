Ste vedeli, da prespimo približno tretjino življenja? Podatek, s katerim sicer ni prav nič narobe, saj je zadostna količina spanja bistvena za krepko zdravje in dobro počutje, kar velja tudi za odrasle, še bolj pa za naše najmlajše. A količina spanja še zdaleč ni edini kriterij, ko govorimo o kakovostnem spancu, pač pa tudi kakovostno in primerno ležišče . Za svojega otroka zagotovo želite le najboljše. Pa veste, kako izbrati ustrezno ležišče?

Za zdravje in dobro počutje boste največ storili s kakovostnim nočnim spancem. Za tega je potrebno zdravo spalno okolje, ki temelji predvsem na dobrem, skrbno izbranem ležišču.

Ponovno se začenja novo šolsko leto, ki s sabo prinaša številne obveznosti za vaše najmlajše. Da lahko dnevno opravljajo šolske obveznosti in ostale interesne dejavnosti, sta še kako pomembna počitek in kakovosten spanec.

Zaradi potrebe po zgodnjem vstajanju zaradi zgodnjega pričetka šolskega pouka otroci in mladostniki pogosto spijo premalo, kar lahko dolgoročno povzroči posledice tako pri telesnem kot kognitivnem razvoju otroka.

Otroci se med spanjem psihično in fizično razvijajo, zato je pomembno, da jim zagotovimo čim boljše pogoje za dober spanec.

Prav toliko kot njegovo trajanje je pomembna kakovost spanca. Za dober začetek spanja in čim manj zbujanja potrebujemo mir, zatemnjen prostor, pravo temperaturo in zadostno količino kisika ter seveda kakovostno in prilagodljivo ležišče.

Spanje je življenje

Žal se tega, kako pomembna sta pravzaprav ustrezno ležišče in spanje za otroke, pogosto zavemo šele, ko začutimo posledice njegovega pomanjkanja.

Zdrava pamet pravi, temu pa seveda pritrjujejo tudi pristojne institucije, da je spanje nujno potreben proces za preživetje, tudi za dobro kakovost življenja, učno uspešnost in delovno učinkovitost. V spanju se obnavljajo celice telesa, kratkoročni spomin se spreminja v dolgoročnega, spanje vpliva na izločanje pomembnih hormonov. Z njim je povezano energijsko ravnotežje, v katerem ponoči energijo kopičimo, da jo lahko čez dan porabljamo. Kronično pomanjkanje spanja vodi do telesnih posledic, kot so večje tveganje za debelost in metabolno neravnovesje, ki lahko vodi v sladkorno bolezen, srčno-žilna, možgansko-žilna in rakava obolenja.

Pazite, da pri odraščajočih otrocih ne izberete pretrdega ležišča, saj slednje ne bo nudilo podpore po celotni dolžini hrbtenice in se otrok ne bo spočil. Zelo podobno je pri premehkem ležišču. Načeloma se za odraščajoče otroke priporoča srednja trdota ležišča.

Številne raziskave kažejo, da so zaspani najstniki in mladostniki bolj izpostavljeni tveganim oblikam vedenja. Pomanjkanje spanja vpliva na njihovo razpoloženje in vedenje ter posledično na učne sposobnosti in šolsko uspešnost.

10 priporočil za zdravo spanje pri otrocih od rojstva do 12. leta (Svetovna zveza za motnje spanja – WASM) 1. Poskrbite, da dobi vaš otrok dovolj spanja, s tem da določite njegovi starosti primerno uro, ob kateri bo hodil spat (zaželeno pred 21.00) in ob kateri bo zjutraj vstajal. 2. Vzdržujte stalni čas večernega uspavanja in jutranjega prebujanja tako ob delavnikih kot ob koncu tedna. 3. Otroka navadite na ritual pred spanjem. Spi naj v udobnih oblačilih in z vpojno nočno plenico. 4. Spodbujajte otroka k samostojnemu uspavanju, brez vaše pomoči. 5. Izogibati se je treba svetli luči pred spanjem in ponoči, zjutraj pa naj bo otrok čim več izpostavljen močni dnevni svetlobi. 6. Iz otrokove spalnice odstranite vse elektronske naprave, vključno s televizorjem, računalnikom in mobilnim telefonom, prav tako omejite čas njihove uporabe zvečer pred spanjem. 7. Vzdržujte redno uro ustaljenih dnevnih opravil in obrokov. 8. Otrokov dnevni počitek naj bo prilagojen njegovi starosti. 9. Otrok naj bo podnevi čim bolj telesno aktiven in naj dovolj časa preživi na prostem. 10. Iz otrokove prehrane izločite hrano in pijačo, ki vsebujeta kofein, kot so različni sokovi, gazirane pijače, kava in čaji.

Kako spijo naši najstniki?

Leta 2014 so v mednarodno raziskavo HBSC (Health Behaviour in School Aged Children), s katero spremljamo z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju, prvič zajeli tudi vprašanje o spanju kot pomembni javnozdravstveni tematiki.

Po podatkih za Slovenijo med šolskim tednom (od ponedeljka do petka) spi devet ur ali več na noč vsak tretji mladostnik (30,6 odstotkov), kar je skladno s priporočili stroke. Sicer pa mladostniki med šolskim tednom spanju namenijo povprečno okoli 8 ur na noč.

Čas spanja se s starostjo skrajšuje. Najvišji delež mladostnikov, ki spijo devet ur ali več, je v skupini 11-letnikov. V skupini 15-letnikov pa spijo v povprečju 7 ur na noč.

In kako bi pravzaprav moralo biti?

Dojenčki, stari do štiri mesece, morajo spati približno 15, 16 ur dnevno, osem, devet ur ponoči in približno sedem ur čez dan (ne naenkrat). Otroci, stari od štirih do 12 mesecev, imajo dovolj med 12 in 16 ur, medtem ko je otrokom od enega do drugega leta dovolj od 11 do 14 ur spanca. Otroci, stari od tri do pet let, morajo spati od 10 do 13 ur, tisti, ki so stari od šest do 12 let, pa od devet do 12 ur dnevno. Najstnikom od 13 do 18 let je dovolj od osem do deset ur spanja.

Novorojenčki (0–3 meseci) 14–17 ur na dan Dojenčki (4–11 mesecev) 12–15 ur na dan Otroci (1–2 leti) 11–14 ur na dan Predšolski otroci (3–5 let) 10–13 ur na dan Osnovnošolci (6–14 let) 9–11 ur na dan Mladostniki (14/15–17 let) 8–10 ur na dan Mladi odrasli (18–25 let) 7–9 ur na dan Odrasli (26–64 let) 7–9 ur na dan Starejši odrasli (65 let in naprej) 7–8 ur na dan

Izbira pravega ležišča za otroka je naložba v prihodnost in v zdravje, zato tu ne smemo iskati kompromisov. Ob izbiri ustreznega, bo z vašim otrokom raslo tudi ležišče.

Ležišče, ki raste skupaj z vašimi otroci

Kakovosten spanec ni nekaj samoumevnega. Veliko dejavnikov vpliva na proces spanja in na to, kako spočiti se bomo zbudili. Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na spanje, je vrsta ležišča, ki ga imamo.

Trg ponuja veliko različnih otroških ležišč, a precej je tudi takih, ki so povsem neprimerna za otroke. Zato morate biti pri izbiri ležišča za otroke še posebej pazljivi, če želite izbrati tako ležišče, ki bo zagotavljalo zdrav in miren otroški spanec.

Udobje in vzdržljivost

Ko izbirate ustrezno vzmetnico za svojega otroka, morate biti pozorni tako na udobje kot tudi na vzdržljivost. Otroška vzmetnica mora prenesti vsakodnevno uporabo, hkrati pa mora otroku zagotavljati optimalno oporo.

Upoštevajte, da so kakovostna ležišča v notranjosti jedra trda, da podprejo hrbtenico, na površini pa mehka, da se oblikujejo po telesu in ga podprejo v vseh točkah enakomerno, pri čemer je enakomerna tudi prekrvitev. Vse to zagotavlja manj obračanja in prebujanja, torej mirnejši spanec in sprostitev.