Išias – kako ga odpravimo za vedno in zakaj nastane?

Ste naveličani bolečin v hrbtenici, ki izžarevajo vse do prstov na nogi? Si želite odpraviti občutek omrtvičenosti, otopelosti in zbadanja? Imate občutek, da nihče ne razume vaše bolečine?

Če ste globoko vzdihnili in pritrdilno odgovorili na vprašanja, imamo za vas rešitev.

Zgoraj so opisani prvi znaki išiasa oziroma ukleščenega živca išiadicusa, ki je najdaljši in eden najpomembnejših živcev v telesu.

Živec išiadicus omogoča čutenje in gibanje v spodnjem udu, kar je izredno pomembno za vsakodnevno delovanje (hoja, tek, vožnja itd.).

Težave z išiasom se pojavijo takrat, ko se živec uklešči v svojem izvoru (ledvena hrbtenica) ali nekje na svoji dolgi poti do prstov na nogah (poteka čez zadnjico, kolčni sklep, čez koleno vse do prstov).

Kaj se zgodi, ko je živec ukleščen? Pojavijo se (hudi) simptomi išiasa , ki se čez čas stopnjujejo in postajajo vedno bolj omejujoči za vsakodnevno življenje.

Predstavljajte si, da se bolečine samo še povečajo po sedenju, ko zakašljate ali da vam začnejo krajšati nočni spanec.

Kaj narediti, da to preprečite in, če to že doživljate, kako se rešiti takšnih simptomov, boste izvedeli v nadaljevanju.

Kako prepoznamo išias?

Išias prepoznamo po njegovem najočitnejšem znaku – bolečini v hrbtenici, ki izžareva čez zadnjico vse do prstov na nogi.

Bolečino v križu spremljajo znaki omrtvičenosti, odrevenelosti in elektrike (občutek zbadanja z iglicami).

Bolečina se ponavadi poslabša med gibanjem in zmanjšuje se splošna mobilnost.

Postopoma se povečuje oslabljenost (zmanjšana mišična moč) zaradi neaktivnosti in nezmožnosti polnega gibanja.

Anatomija hrbtenice

Za lažje razumevanje nastanka simptomov išiasa je treba vedeti, kako je zgrajena hrbtenica.

Hrbtenica je sestavljena iz 33 vretenc, ki so opora za glavo, celoten trup, vse okončine in zaščita hrbtenjači.

Vretenca so med seboj povezana z ligamenti (omogočajo statično stabilnost) in obdana z mišičjem (omogočajo dinamično stabilnost). Med večino vretenc so medvretenčne ploščice.

Vsa vretenca imajo v svojem anatomskem telesu večjo odprtino, skozi katero prehaja hrbtenjača (osrednji živčni sistem, ki je povezan z možgani in nadzoruje celotno telo).

Iz hrbtenjače izvirajo živci, ki senzorično, motorično in avtonomno oživčujejo celotno telo (omogočajo čutenje na koži, hoteno gibanje, avtonomne procese dihanja, prebave itd.).

Zdaj, ko bolje razumete anatomijo hrbtenice, boste lažje razumeli, kako in zakaj nastanejo simptomi išiasa.

Zakaj nastane išias?

Simptomi išiasa nastanejo kot posledica ukleščenega živca išiadicusa nekje na njegovem poteku od ledvene hrbtenice, zadnjice do prstov na nogi.

Poznamo več razlogov, zakaj se pojavi vkleščenost, kot so hernija diska , degeneracija medvretenčne ploščice, spinalne stenoze, piriformis sindroma, travmatske poškodbe ali tumorja.

Vzrok za nastanek simptomov išiasa se odkrije skozi specialistični diagnostični pregled in vsako fizioterapevtsko zdravljenje se ustrezno prilagaja posebej.

Napačna obremenilna kapaciteta hrbtenice?

Sedeči način življenja v sodobni družbi (v službi, doma, na kolesu, med vožnjo itd.) je prinesel svoje posledice, dolgotrajno sedenje povzroča nastanek simptomov išiasa.

Vsaka hrbtenica ima svojo obremenilno kapaciteto (sposobnost prenašanja vsakodnevnih obremenitev, ki se odvijajo v vseh vzorcih gibanja).

Večina ljudi ima posledično neaktivne mišične stabilizatorje trupa in slabo okrepljeno muskulaturo v hrbtenici, kar še dodatno poruši sposobnost prenašanja obremenitev.

Pomembno je, da se ob sedečem delu primerno vzdržuje obremenilno kapaciteto s specialno terapevtsko vadbo.

Je razlog v herniji diskusa?

Hernija diskusa je bolezensko stanje medvretenčne ploščice (diskusa), kjer se sredica diska izboči in pritisne na živec, ki izvira iz hrbtenice.

Najpogostejše so v ledvenem delu in so zato tudi pogost vzrok za nastanek simptomov išiasa.

Hernija diska nastane zaradi ponavljajočih se obremenitev, starosti, degenerativnih sprememb, debelosti in travmatične poškodbe.

Je kriva spinalna stenoza?

Spinalna stenoza ali zoženje hrbteničnega kanala (v ledvenem delu) je bolezensko stanje, pri katerem se pojavi zožanje hrbteničnega kanala, kar povzroči pritisk v hrbtenjači in posledično pritisk v izvoru išiadnega živca.

Spinalna stenoza nastane kot posledica staranja, degenerativnih sprememb ali travmatske poškodbe.

Pogosto se spinalna stenoza pojavi zaradi osteofitov (kostni izrastki), ki zožijo spinalni kanal in utesnijo išiadni živec.

Kaj je piriformisni sindrom?

Piriformisni sindrom je obolenje, ki prizadane mišico piriformis, ki se nenadzorovano zakrči in utesni išiadni živec, ki poteka skozi.

Treba se je zavedati, da išiadni živec pri nekaterih ljudeh poteka skozi mišico, medtem ko pri drugih poteka ob mišici.

Piriformisni sindrom nastane kot posledica dolgotrajnega sedenja, nepravilnega treninga, neustrezne razporeditve obremenitev v telesu, padca ali travmatske poškodbe.

Drugi dejavniki tveganja

Drugi dejavniki tveganja za nastanek išias simptomov so:

Napačno mišično sorazmerje (mišične ne delujejo pravilno in usklajeno).

(mišične ne delujejo pravilno in usklajeno). Starost in degenerativne spremembe (telo se s starostjo težje samo obnavlja, zaradi česar se pojavlja obraba).

(telo se s starostjo težje samo obnavlja, zaradi česar se pojavlja obraba). Obremenjujoča gibanja (ponavljajoča se gibanja, ki povzročajo dodatno obremenitev na hrbtenico – delovno mesto, domače aktivnosti).

(ponavljajoča se gibanja, ki povzročajo dodatno obremenitev na hrbtenico – delovno mesto, domače aktivnosti). Sladkorna bolezen (poveča možnost nastanka bolezni živčevja).

(poveča možnost nastanka bolezni živčevja). Debelost (dodatna telesna teža, ki obremenjuje telesne strukture).

Kdaj je potreben obisk zdravnika?

Zaradi hudih simptomov išiasa je nujno obiskati zdravnika, če ste doživeli travmatsko poškodbo (padec, nesreča) in doživljate hudo bolečino.

Hudi simptomi išiasa povzročijo pekočo bolečino, ki izžareva v nogo in onemogoča izvajanje kakršnihkoli aktivnosti (sedenje, hoja) – pogosto prisotna simptoma sta mišična šibkost in občutek omrtvičenosti.

Kadar ne zmorete hoteno zadržati urina, ali imate vročino ali omotico, je nujno potreben obisk zdravnika!

Odpravite bolečine s sodobnim fizioterapevtskim zdravljenjem

Največja pomoč, ki jo ponudite sami sebi, je sprejeta odločitev, da obiščete fizioterapevtsko zdravljenje za svoje težave.

Sodobno fizioterapevtsko zdravljenje se začne z diagnostičnim pregledom, nadaljuje s fizioterapijo in kinezioterapijo ter zaključi s preventivnim kineziološkim programom.

Diagnostični pregled

Prvi korak na vaši poti fizioterapevtskega zdravljenja je diagnostični pregled, ki ga opravi fizioterapevt diagnostik.

Skozi fizični pregled se pridobi informacije o stanju vašega telesa – opravi se test senzorike, ocena artrokinematike, specifični testi, ki prikažejo odsotnost refleksov, meritve mišične moči, vzdržljivosti, prikaz mišičnega sorazmerja in funkcionalne vzorce drže.

Diagnostični pregled bo pokazal, ali se s težavo predklonite, ali s težavo hodite po prstih, ali je prisotna šibkost med krčenjem kolenskega sklepa in ali se pojavijo težave pri obračanju stopala (navznoter ali navzven).

Fizioterapevt diagnostik opravi meritve obremenilne kapacitete hrbtenice v vseh položajih (sposobnost hrbtenice prenašanja obremenitev).

Glavni pomen diagnostičnega pregleda je odkritje vzroka za nastanek išiasa in vse posledice (simtome), ki jih je povzročil.

Akutno fizioterapevtsko zdravljenje

V kliniki Medicofit se na podlagi diagnostičnega pregleda zastavi individualno zdravljenje, ki je namenjeno po meri omejitvam, sposobnostim in napredku vsakega posameznika.

Primarna faza zajema kontrolo simptomov, kar pomeni, da se zmanjšuje bolečino, zmanjšuje oteklino in vnetje, poveča se gibljivost v sklepu in mišično moč.

Pri zdravljenju uporabljamo manualno terapijo in različne tehnike, kot so mobilizacija mehkih tkiv (sproščamo mišično napetost in povečamo krvi pretok), sklepno mobilizacijo (vzpostavljamo pravilno gibanje v sklepu), terapijo prožilnih točk (zmanjšamo mišično napetost) in miofascialno mobilizacijo (sprošamo napetost v fasciji).

Za uspešno kontrolo simptomov in hitrejše celjenje tkiva se uporablja se najsodobnejšo tehnologijo:

terapijo TECAR , ki globinsko segreva tkivo, poveča prekrvavitev in pospeši celjenje,

, ki globinsko segreva tkivo, poveča prekrvavitev in pospeši celjenje, terapijo LASER , ki z laserskim žarkom prodira globoko v tkivo in povečuje lokalno temperature tkiva (zmanjša bolečino, poveča prekrvavitev),

, ki z laserskim žarkom prodira globoko v tkivo in povečuje lokalno temperature tkiva (zmanjša bolečino, poveča prekrvavitev), elektroterapijo HiTOP, ki prek stimulacije bolečinskih receptorjev zmanjšuje občutek bolečine.

Izvajanje terapevtske vadbe se začne z vzpostavitvijo obremenilne kapacitete hrbtenice v smereh gibanja (fleksija, antifleksija, ekstenzija, antiekstenzija, lateralna fleksija, antilateralna fleksija, rotacija in antirotacija).

Začne se izvajati izometrične vaje in nadaljuje s progresivno krepitveno vadbo. Prav tako se izvaja nevromišična vadba za pravilno drsenje išiadnega živca.

Kineziološka faza zdravljenja

Recept za uspešno fizioterapevtsko zdravljenje vsebuje aktivno sodelovanje fizioterapevtov in kineziologov.

Po akutnem fizioterapevtskem zdravljenju vas kineziologi vodijo do odlične telesne pripravljenosti.

Z usmerjeno in progresivno kineziološko vadbo nadaljujejo pravilno vzpostavitev obremenilne kapacitete hrbtenice.

Osredotočajo se na pravilno posturalno kontrolo in vzpostavitvijo gibalnih vzorcev (pravilna razporeditev sil in obremenitev čez telo – tako da se obremenjujejo strukture v telesu, ki so anatomsko temu namenjene).

Pred zaključkom zdravljenja se opravijo specialni testi, ki omogočajo vpogled v napredek rehabilitacije in vašo sposobnost v ponovno vrnitev izvajanja in prenašanja vsakodnevnih obremenitev.

Preventivni kineziološki program

Po uspešno zaključenem fizioterapevtskem zdravljenju, kjer so se odpravili vzroki in posledice išiasa, se vaša pot šele dobro začne.

Ali ste vedeli, da se simptomi išiasa v večini primerov ponovno pojavijo?

Z namenom preprečevanja ponovnih pojavov išiasa (ali celo nastanku kakšnih novih poškodb/bolezni) so v kliniki Medicofit ustvarili preventivni kineziološki program .

V program so vključeni posamezniki po fizioterapevtskem zdravljenju z namenom vzdrževanja optimalnega telesnega zdravja in okrepljenosti (tako se lažje soočate z vsakodnevnimi in nepredvidljivimi obremenitvami).

