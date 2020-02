Grozljiv padec striptizete z droga: Kriva je sama #video

Iz ZDA prihaja pretresljiva novica, ki bi imela lahko nadvse tragičen epilog, a se je srečno končala. Ena od plesalk v striptiz klubu v Dallasu je padla z droga, in to s precejšnje višine. Nekdo od obiskovalcev je nesrečo posnel in video je kmalu preplavil splet. In medtem ko plesalka počasi okreva, lastniki kluba za dogodek ne prevzemajo nobene odgovornosti.

Genea Sky, ki nastopa v enem od striptiz klubov v Dallasu, je med nastopom doživela hudo nesrečo. Ko je izvajala točko precej visoko na drogu, ki v višino vse skupaj meri kar štiri metre in pol, ji je zdrsnilo in zgrmela je na tla. Grozljiv padec je s telefonom posnel eden od obiskovalcev, ga objavil na družbenem omrežju in video je kmalu postal viralen.

A kljub hudemu padcu je plesalka točko nadaljevala ter na koncu celo sama odkorakala z odra. Pozneje pa prek družbenih omrežij vsem zaskrbljenim prijateljem in sledilcem, ki so se odzvali na posnetek padca, ki je zaokrožil po spletu, sporočila, da je močno pretresena, a da je k sreči utrpela le lažje poškodbe. Zvila si je gleženj, na bradi so ji morali zašiti rano, okrušila si je sprednje zobe in si nalomila čeljust, zaradi česar je potrebovala tudi operacijo.

A glede na to, da bi se lahko zelo hudo poškodovala oziroma celo ubila, je v videu, ki ga je v solzah objavila na Instagramu, povedala, da je nadvse hvaležna, da je živa in da si ni polomila okončin ali hrbtenice. Zahvalila se je vsem, ki so ji poslali spodbudna sporočila in izkazali skrb zanjo.

In skoraj tako grozljivo kot sam posnetek padca je odgovor, ki so ga lastniki kluba za portal TMZ podali o nesreči. Namreč odgovornosti za pripetljaj ne prevzemajo, prav tako izredno visokih drogov za plesanje ne nameravajo nadomestiti z nižjimi.

Eric Langan, direktor podjetja RCI Hospitality Holdings Inc., ki ima striptiz klub v lasti, je izjavil, da bodo sicer plesalki, ki pri njih ni polno zaposlena, skušali finančno pomagati pri zdravljenju, če bo to potrebovala, a da je odgovornost ter krivda za pripetljaj na njej. Podjetje namreč zagovarja dejstvo, da plesalke svoje koreografije sestavljajo same, torej podjetje na njihov ples nima vpliva, in ker jim podjetje ne narekuje, kako visoko na drog naj se povzpnejo, so za svoj ples in za morebitne nesreče nastopajoče odgovorne same.