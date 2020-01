Padec na lepotnem izboru: misica se je spotaknila ob modrček #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred mesecem dni so v Londonu okronali novo mis sveta, v Belgiji pa so pretekli konec tedna že izbrali svojo predstavnico za letošnji izbor. Mis Belgije 2020 je postala 23-letna Celine Van Ouytsel, ki si bo ta večer zagotovo za vedno zapomnila. Seveda predvsem zaradi zmage, nedvomno pa tudi zato, ker se je med izhodom v večerni obleki nerodno spotaknila in padla.

Lepotica se je sicer po padcu pogumno pobrala in z nasmeškom nadaljevala hojo, kot da se ni nič zgodilo. Gledalci pa so opazili, da je na odru pustila - modrček.

🙈 Oups... une candidate chute et oublie quelque chose sur scène 😅 La grande soirée Miss Belgique 2020 continue sur RTLplay⏭ https://t.co/f0bF3J5RrI #MissBelgium #MB2020 pic.twitter.com/wi6lbvO0tR — RTLplay (@RTLplay) January 11, 2020

Mediji so bili nemudoma polni zapisov o tem, da je misica na odru izgubila modrček, nato pa se je oglasila Belgijka, ki je medtem že postala nova mis, in pojasnila, da modrček, ki je obležal na odru, ni bil njen, bil pa je kriv za to, da je padla.

"Moja obleka je imela zelo dolge rokave, in ko sem šla na oder, sem z njimi iz zaodrja očitno 'privlekla' neki modrček," je dejala, "ta se je zapletel v mojo vlečko in spotaknila sem se ob njega. Takrat sem pomislila - vstani in nadaljuj. V življenju je polno vzponov in padcev, k sreči smo se temu lahko vsi nasmejali."

