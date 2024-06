Električne zobne ščetke Philips Sonicare za osnovnošolce v Laškem

Zdravstveni dom Laško že 38 let tradicionalno organizira tekmovanje ZA ČISTE IN ZDRAVE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI, v katerem je letos sodelovalo več kot 700 učencev. Cilj akcije je mlade na nevsiljiv način spodbuditi k rednemu in pravilnemu čiščenju zob ter zdravemu prehranjevanju. Otroci tako pridejo do spoznanja, da se je za zdravje zob treba in vredno potruditi.

Foto: Philips Slovenija d.o.o., Ljubljana

Darila za zmagovalce

Na tekmovanju je sodelovalo približno 700 učencev osnovnih šol iz Občine Laško, akcija pa se je zaključila s prireditvijo Čisti zobki, na kateri so se zbrali učenci iz zmagovalnih razredov. Ti so za svoje zdrave in sijoče nasmehe prejeli posebna darila. Philips Slovenija je v vlogi glavnega donatorja izpolnil svojo obljubo in 155 učencem iz zmagovalnih razredov podaril nove električne zobne ščetke Philips Sonicare Kids.

"Zelo smo ponosni, da smo lahko del te izjemne iniciative," je povedal predstavnik podjetja Philips. "Videti nasmeh na obrazih teh otrok in vedeti, da prispevamo k njihovemu zdravju, je za nas neprecenljivo."

Foto: Philips Slovenija d.o.o., Ljubljana

O tekmovanju

Tekmovanje, ki poteka v okviru akcije Za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani, ki poteka na nacionalni ravni, je ena izmed priljubljenih iniciativ, ki spodbuja otroke in mladostnike k odgovornejšemu ravnanju z njihovim oralnim zdravjem. Akcija je Sloveniji pred leti prinesla nagrado za najboljšo javno zdravstveno akcijo na svetu. Šole in vrtci, ki se vsako leto vključujejo, preko učiteljev in vzgojiteljev izvajajo različne aktivnosti in delavnice na temo ustne higiene in pravilne prehrane. V sklopu tekmovanja se otroci učijo o pravilni ustni higieni, odstranjevanju oblog, rednih obiskih zobozdravnika in seveda tudi o zdravi prehrani ter vplivu prehrane na zdravje zob.

V okviru tekmovanja zobni strokovnjaki mesečno ocenjujejo čistočo zob sodelujočih otrok in jih ob tem spodbujajo, da spremljajo svoje napredke in beležijo svoje rutine skrbi za zobe, kar jih motivira k vzdrževanju dobrih navad skozi celo šolsko leto. Ob zaključku akcije na podlagi zbranih ocen objavijo zmagovalce in podelijo nagrade tistim z najboljšimi rezultati.

Foto: Philips Slovenija d.o.o., Ljubljana

Akcija v Občini Laško poteka že 38. leto zapored, izjema je bilo obdobje pandemije. "V času pandemije covid-19 akcije zaradi vseh ukrepov nismo izvajali. V tem času je higiena med mladimi zelo upadla in opazili smo velik porast kariesa med otroki. Opaziti je, da akcija na otroke dobro vpliva in jih zelo motivira, da skrbijo za boljšo ustno higieno. Trudimo se, da otroke usmerjamo v pravo smer – skrb za ustno zdravje, uživanje zdrave prehrane in pitje vode za žejo," je povedala organizatorka zaključne prireditve v ZD Laško, dipl. medicinska sestra Nika Ina Memon.

Pomembnost ustne higiene

Akcija ZA ČISTE IN ZDRAVE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI že desetletja opozarja na pomembnost ustrezne ustne higiene med mladimi po celi Sloveniji. Zdrav nasmeh nima le estetske vrednosti, ampak je ključnega pomena za splošno zdravje.

Redna in pravilna uporaba ustrezne zobne ščetke je ključnega pomena za odstranjevanje zobnih oblog in hrane, ki se nabira na zobeh in ob dlesnih. Obloge so polne bakterij, ki proizvajajo kisline, sposobne poškodovati zobno sklenino in povzročiti karies. S ščetkanjem zob dvakrat dnevno, idealno po obrokih, lahko učinkovito zmanjšamo količino bakterij in preprečimo njihovo škodljivo delovanje.

Strokovnjaki izpostavljajo pozitiven vpliv soničnih električnih zobnih ščetk na ustno higieno. "Sonična električna zobna ščetka uporablja hitro gibanje vlaken levo in desno ter visokofrekvenčne vibracije. Na tak način usmerja tekočino med zobe in ob dlesni, medtem ko sonični gibi ščetke nežno odstranjujejo zobne obloge in izboljšujejo zdravje dlesni. Posledica je boljše čiščenje zob kot s klasično zobno ščetko. Zobne ščetke Philips Sonicare Kids, ki so jih otroci prejeli za nagrado, so veliko učinkovitejše na težko dostopnih mestih kot navadne zobne ščetke," pove organizatorka zaključne prireditve v ZD Laško, dipl. medicinska sestra Nika Ina Memon.

Foto: Philips Slovenija d.o.o., Ljubljana

Philips za zdravje in dobrobit mladih generacij

Philips kot globalni vodja na področju tehnologije za osebno nego s sodelovanjem v tej akciji izkazuje svojo predanost skrbi za zdravje in dobro počutje najmlajših. "Zdrav nasmeh je (pomemben) del zdravega življenja. S podarjenimi električnimi zobnimi ščetkami želimo otroke spodbuditi k pravilni ustni higieni. Zobne ščetke, ki smo jih podarili, nudijo najboljšo možno nego za mlade uporabnike," pove predstavnik podjetja Philips.

Foto: Philips Slovenija d.o.o., Ljubljana

Pokaži zobe nečistočam

Dejstvo, da kar 51 odstotkov odraslih skriva svoje zobe pri nasmehu, je pretresljivo. Zato Philips letos Slovence ozavešča o pomembnosti ustrezne ustne higiene s širšo kampanjo POKAŽI ZOBE!. Kampanja spodbuja ljudi vseh starosti, da samozavestno pokažejo svoje zdrave nasmehe in se zoperstavijo negativnim dejavnikom ter pritiskom.

Philips se trudi ozaveščati tudi najmlajše in jih na različne načine spodbuja k redni skrbi za svoje zobe. Na primer z zabavnimi aktivacijami, kot je Philipsov Zobek, foto okvir v obliki zoba, ki je bil prisoten tudi na zaključni prireditvi in je poskrbel, da so otroci za vedno ovekovečili svoj nasmeh. S tem so "pokazali zobe" nečistočam in poudarili pomen čistega in zdravega nasmeha.

S kampanjo ZA ČISTE IN ZDRAVE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI in širšo iniciativo POKAŽI ZOBE! Philips nadaljuje svojo zavezanost promociji zdravih nasmehov in ustrezne ustne higiene. S svojo podporo mladim generacijam ne prispeva le k lepšim nasmehom, temveč tudi k boljšemu zdravju in samozavesti prihodnjih generacij. Philips in organizatorji se zahvaljujejo vsem udeležencem in podpornikom akcije ter vabijo k nadaljevanju podpore za prihodnje generacije.

Naročnik oglasnega sporočila je Philips Slovenija d.o.o., Ljubljana