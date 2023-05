Eden najuspešnejših programov preoblikovanja telesa pri nas spet odpira prijave

Topli sončni žarki so že obsijali našo kožo, cvetlice so razprle svoje barvite cvetove in v zraku že vonjamo sveže pokošeno travo. Čeprav se morda ne zdi, je poletje tik pred vrati in počasi že odštevamo do skoka v kopalke. Ob tem pa se nekatere počutijo negotove glede svoje postave. A ne skrbite! Še je čas, da še pred poletjem svoje telo spravite v top formo, ob tem pa izboljšate svoje počutje in pridobite samozavest. Ne glede na to, ali želite zmanjšati obseg pasu, popolnoma preoblikovati svoje telo ali morda le iščete načine do boljšega počutja, boste v Fit Akadamiji 10 našli to, kar iščete.

Sprememba načina življenja je tista, ki prinaša spremembe na telesu in počutju. Foto: Shutterstock

Se sprašujete, koliko dejansko lahko spremenite svoje telo v teh nekaj tednih do poletja? Več, kot si mislite. Vendar le, če imate tri stvari: dober načrt vadbe, zdrava pravila prehranjevanja in pravo motivacijo na poti do cilja.

Program, ki vsebuje preverjene korake do rezultatov Predpoletna različica Fit Akademije velja za eno izmed najbolj priljubljenih. Foto: Fit Akademija Osebna fitnes trenerka Patricia Pangeršič v ponedeljek, 29. maja, že desetič zapored začenja izjemno uspešno Fit Akademijo, ki vsebuje preverjene vadbene programe, vsakodnevno motivacijo ter zdravo prehranjevanje z vključenimi recepti in nakupovalnimi seznami. To je program, ki z vloženim trudom zagotavlja rezultate. Ustvarite zdrave rutine in preoblikujte svoje telo s preverjenim programom, ki ga priporoča že več kot 50 tisoč dozdajšnjih udeleženk, ki so uspešno dosegle želeno preobrazbo, večjo samozavest in osebno srečo. S Fit Akdemijo 10 s kočite v najboljše poletje svojega življenja. Pomaga vam postaviti in nadgraditi trdne temelje zdravega življenja, urejene prehrane in treningov ter vsakodnevno rutino, katere rezultat bo, poleg čudovite postave, tudi odlično počutje. Skupna vrednost celotnega programa je 710,00 evra. Tokrat ga dobite za 27,90 evra in je vaš za vedno. Začnite s Fit Akademijo in se pridružite 50 tisoč zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom dosegle svoje cilje.

Fit Akademija je drugačna od preostalih spletnih programov

Program Fit Akademija ni klasičen enomesečni program, v katerem prejmeš zahtevno dieto in prenaporne treninge, ob katerih hitro obupaš. Cilj programa je, da vam pomaga spremeniti vsakodnevne navade in vas nauči, kako vzdrževati zdrav življenjski slog. Prilagojen je zaposlenim posameznicam, ki želijo profesionalno zasnovano rutino, ki daje rezultate, a ne prevzame njihovega življenja.

Vključuje preverjene in različne vrste treningov, ki jih je mogoče prilagoditi svojim zmožnostim in ciljem – od najbolj popularnih vadbenih programov v osnovni in napredni različici, vadbe, namenjeni okrepitvi jedra, plesne in joga-pilates vadbe do vadbe na stepu in z uporabo uteži. Vsaka bo našla nekaj zase, saj so treningi pripravljeni po težavnostnih stopnjah, da jim lahko sledi čisto vsaka, ki se prijavi, ne glede na starost, fizično pripravljenost ali predhodno znanje. Intenzivnost se iz tedna v teden stopnjuje, zato boste tudi na ta način lahko spremljali svoj napredek.

Treninge lahko po intenzivnosti in času prilagajate glede na počutje, energijo in čas, ki ga imate na voljo. Foto: Fit Akademija

Več kot 80 receptov za pripravo zdravih obrokov omogoča, da boste v vsakem trenutki vedeli, kaj skuhati. Pomembno je jesti pravo hrano, saj ima ta vlogo tako pri zdravju in moči kot počutju. Okusni in enostavno pripravljeni obroki vam bodo pomagali pri prehodu na zdrav način prehranjevanja, pri čemer ne boste pogrešali sladkih prigrizkov. Sestavljeni so iz sestavin, ki jih po večini najdete v domači shrambi; če ne, pa jih najdete praktično v vsaki trgovini. Zraven prejmete tudi nakupovalni seznam, ki vam bo olajšal izbiro sestavin, ki so cenovno ugodne.

Celostna podpora in motivacija na enem mestu

Za dosego ciljev sta potrebna osredotočenost in jasen načrt. Če vam pri tem manjka osredotočenosti, usmeritve in podpore, lahko precej hitro pozabite na svoj primarni cilj. S to mislijo je bila ustvarjena tudi Fit Akademija 10 – torej, ustvariti okolje, kjer je vsak udeleženec deležen celostne podpore in motivacije ter obdan s pozitivno energijo in osredotočen na cilj. Četudi je podpora družine in prijateljev pomembna pri zdravih odločitvah, je morda najbolj koristna oseba, ki jo lahko najdete pri sledenju omenjenega cilja, profesionalni trener. Dobili boste tudi dostop do Facebookove motivacijske skupine, ki vas bo podpirala in spodbujala pri premagovanju ovir in zasledovanju ciljev.

Vadbeni program Fit Akademija je pripravila uspešna osebna fitnes trenerka Patricia Pangeršič v sodelovanju s priznanimi in izkušenimi vaditelji. Foto: Fit Akademija

S prijavo v Fit Akademijo boste skozi preverjene načine osredotočeni na postopno vzpostavitev zdravega načina življenja, urejene prehrane in treningov. Rezultat rutine v vašem življenju bodo čudovita postava, samozavest in odlično počutje v svojem telesu.

Trajanje jubilejne Fit Akademije 10 je podaljšano na kar šest tednov in vsebuje najbolj izpopolnjene programe do sedaj. Če sledite dobro zastavljenemu načrtu, bodo prvi rezultati vidni že po enem mesecu, kar bo najboljša spodbuda za vztrajanje.

Preverite izkušnje udeleženk preteklih Fit Akademij na fit-akademija.si/zacetek/fa10/, Facebooku in Instagramu. Naj vas navdihnejo fotografije prej/potem, da tudi sami uporabite to zmagovalno strategijo.

Fit Akademija 10 vam na več načinov pomaga vnašati spremembe v življenje:

Foto: Fit Akademija z najbolj priljubljenimi vodenimi treningi v osnovni in napredni različici, ki si jih posamezniki prilagodijo glede na potrebe, čas in zmožnosti,

z vadbo core workout, ki je namenjena krepitvi trebušnih mišic, izboljšanju telesne drže in preprečuje bolečine v križu,

s plesno vadbo, treningi joge in pilatesa, ki pomagajo do popolne sprostitve,

z vadbo fit step, pri kateri se prepletajo kardiointervali in krepilne vaje,

z vadbo fit pump z utežmi, ki bo izzvala mišice in poskrbela za čim hitrejšo pot do čvrstega telesa,

s knjižico Fit meseca, ki služi spremljanju napredka,

z več kot 80 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo z vključenimi nakupovalnimi seznami,

z dostopom do motivacijske skupine, ki je dodatna spodbuda na vaši poti vnašanja zdravih navad. Pridružite se zadovoljnim uporabnicam in izkoristite akcijsko ceno prijave.