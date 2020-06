Do zdravnika, ko ga potrebujete

Kot navaja NIJZ v zadnjem marčevskem mesečnem poročilu o čakalnih dobah, se na artroskopijo kolena v povprečju čaka kar devet mesecev, za operacijo krčnih žil več kot dve leti, za prvi pregled pri dermatologu več kot sedem mesecev in za obravnavo pri revmatologu kar eno leto.

Zadnji podatki o čakalnih dobah

Na 379 izbranih zdravstvenih storitev, ki jih spremlja NIJZ, je 1. marca čakalo 113.591 oseb, kar je 7,6 odstotka čakajočih več kot istega dne preteklega leta. Povsem jasno je, da če želimo za svoje zdravje narediti največ, moramo najti zanesljivega partnerja, ki nam bo omogočal, da do zdravstvenih storitev pridemo v najkrajšem času.

V primeru bolezni ali nezgode je treba ukrepati takoj, saj se lahko vaše zdravstveno stanje v tem času poslabša. Takojšen dostop do specialistov pa v javnem zdravstvu pogosto ni mogoč.

Vaše zdravje ne more čakati

Z Zdravstveno polico Varuha zdravja čakalnih vrst v zdravstvu ni. Do specialistične obravnave ali posega boste prišli v nekaj dneh.

Z zavarovanjem Zdravstvena polica v primeru bolezni ali poškodbe hitro dostopate do različnih zdravstvenih storitev – od specialistično-ambulantnih storitev, enostavnih in zahtevnih diagnostičnih preiskav, protibolečinskih terapij, fizioterapij ter operativnih posegov.

mrežo pogodbenih izvajalcev zdravstvenih storitev Vzajemna Net je trenutno vključenih več kot 50 domačih in okoli 30 tujih partnerjev.

Zdravstvena polica je namenjena vsem od 18. do vključno 64. leta starosti. Zdravstvena polica za otroke je namenjena otrokom od dopolnjenega 1. leta starosti do vključno 25. leta starosti. Čakalne dobe ni za primere, ki so posledica nezgode. V primeru bolezni pa v prvem letu trajanja zavarovanja velja 3-mesečna čakalna doba.

Bi čakali nekaj dni ali pol leta?

Povprečna čakalna doba za obisk pri specialistu je več kot pol leta.

Zavarovanje Zdravstvena polica za specialistične zdravstvene storitve vam omogoča hiter dostop in kritje stroškov specialističnih storitev izven javne zdravstvene mreže. V nekaj dneh imate na voljo specialistično-ambulantne storitve, enostavne in zahtevne diagnostične preiskave, protibolečinske terapije, fizioterapijo in zobozdravstvene storitve.

Izbirate lahko med štirimi paketi: Specialisti, Specialisti Nezgoda, Specialisti Nezgoda Plus in Specialisti Nadstandard.

Hiter preskok za hitro vrnitev v ustaljeno življenje

Prej, ko po poškodbi ali bolezni začnete zdravniško obravnavo, prej se boste vrnili v običajno življenje. Z zavarovanjem Zdravstvena polica za operativne posege si boste zagotovili hiter dostop do operativnega posega.

Za vas organizirajo operacijo doma ali v tujini ter krijejo stroške zdravljenja. Zavarovanje vključuje več kot 700 vrst operativnih posegov.

Izbirate lahko med dvema paketoma: Operativni posegi in Operativni posegi zaradi nezgode.

Obvarujte svoje najmlajše

Foto: Getty Images Otrokove zdravstvene težave so za starše huda preizkušnja, zato bi radi naredili največ, da bodo varnejši, vi pa mirnejši.

Veliko lahko naredite že s sklenitvijo zavarovanja Zdravstvena polica za otroke, ki omogoča hiter dostop in kritje stroškov specialističnih storitev izven javne zdravstvene mreže.

Zagotavlja vam tudi izplačilo zavarovalne vsote, če otrok zboli za sladkorno boleznijo tipa 1, in kritje zobozdravstvenih storitev zaradi posledic nezgode.

Zdravstvena polica za otroke je oblikovana v dveh paketih: Junior in Junior Plus.

Zakaj izbrati zavarovanje Zdravstvena polica? - Zavarovanje Zdravstvena polica vam omogoča hiter dostop in kritje stroškov zdravstvenih storitev. - Zavarovalnica vam pomaga pri organizaciji vaše poti do zdravja. - Sodelujejo s strokovnimi in zanesljivimi izvajalci. - Zdravstvene storitve so na voljo v Sloveniji in tujini. - Ne plačate svoje soudeležbe. - Zagotavljajo vašim potrebam prilagojena kritja. - K zavarovanju Zdravstvena polica lahko dodate tudi izbirna kritja, ki še obogatijo vaš paket. - S storitvijo Dr. Posvet, ki je vključena v zavarovanje, je zagotovljena stalna možnost pogovora z zdravnikom. Svoje vprašanje zdravniku lahko zastavite kadarkoli in kjerkoli prek ene izmed priljubljenih aplikacij za klepet: WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Skype, Telegram ... Na vaše vprašanje hitro odgovori eden izmed sodelujočih zdravnikov. Več o storitvi Dr. posvet: Trendi Aplikacije in zdravniki po novem tesni sodelavci

V štirih korakih do zdravja

Ko zbolite ali se poškodujete, preprosto pokličete asistenčni center 080 20 60 ali pišete na info@vzajemna.si. Skupaj z vami se dogovorijo o obravnavi pri izvajalcih zdravstvenih storitev iz mreže Varuh zdravja. Organizirajo obisk pri specialistu ali poseg, doma ali v tujini. Stroške diagnostike in zdravljenja krije Vzajemna.