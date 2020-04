Aplikacije in zdravniki po novem tesni sodelavci

Čeprav posvet po telefonu ali aplikaciji ne more nadomestiti osebnega stika med pacientom in zdravnikom, pa je v obdobju epidemije včasih samo en posvet dovolj, da razjasnimo dvome in dobimo napotke, kako ukrepati ob določenih zdravstvenih težavah.

Vsak od nas se drugače odzove na spremembe v zdravstvenem stanju.

Marsikdo je tudi po nekaj dneh povišane temperature povsem miren, medtem ko se nekateri že ob najmanjšem sumu na bolezen dobesedno utapljajo v skrbeh in bi se že takoj odpravili k zdravniku. V resnici pa bi nam zelo koristil že hiter zdravniški posvet, kako naprej in kaj lahko sami storimo za izboljšanje. Včasih je dovolj nekaj dni ležanja, čaj z limono in dobra piščančja juhica, včasih pa je bolje, da nas čim prej pregleda zdravnik.

Ne odlašajmo s posvetom

Te dni se nihče noče dodatno izpostavljati, zato z obiskom zdravnika veliko ljudi odlaša, kar je lahko tudi nevarno. Osebni zdravniški pregled je namreč nenadomestljiv. Vseeno pa veliko ljudi v primeru suma na bolezen ali poškodbo pogosto nima časa ali možnosti takojšnjega obiska osebnega zdravnika, zato jim lahko v prvem koraku pomaga posvet na daljavo.

To vsekakor ne pomeni, da različne aplikacije in pametni telefoni prevzemajo službo zdravnika. Le tesni sodelavci postajajo v dneh, ko se vsi poskušamo čim bolj prilagoditi razmeram.

Takojšen stik z zdravnikom vedno na voljo

Bodimo odgovorni do svojega zdravja, zato svoje skrbi in simptome čim prej zaupajmo zdravniku. Najprej lahko kar prek komunikacijskih aplikacij pridobimo prve informacije in nadaljnje usmeritve.

Prvo vprašanje številnih ljudi, ko se pojavijo zdravstvene težave, je pogosto: "Ali bi moral obiskati zdravnika?" Na to vprašanje zna najbolje odgovoriti prav zdravnik. Prave odločitve o tem, kaj moramo storiti, je najbolje prepustiti zdravnikom. Če imamo na voljo hitre in preproste strokovne medicinske informacije, lahko prihranimo veliko časa in se lažje odločimo o nadaljnjih korakih.

Varen in zaseben kanal za posvet z zdravnikom

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica ponuja novo storitev Dr. Posvet, ki omogoča zaseben posvet z zdravnikom – na daljavo prek priljubljenih aplikacij za klepet.

Storitev Dr. Posvet je na voljo brezplačno, in sicer eno leto od aktivacije. Uporabljajo jo lahko vsi, ne glede na to, ali so zavarovanci Vzajemne ali ne. Na voljo je kjerkoli in kadarkoli – 24 ur na dan, sedem dni v tednu, 365 dni na leto.

Storitev Dr. Posvet je namenjena podajanju splošnih zdravstvenih informacij in ne nadomešča zdravstvene diagnoze oziroma zdravljenja ter ni namenjen reševanju nujnih zdravstvenih primerov in nujnih zdravstvenih stanj, ki ogrožajo življenje.

Na naša vprašanja odgovarjajo slovenski zdravniki, ki se nam ob pogovoru predstavijo z imenom in priimkom, tako da smo vedno lahko prepričani o verodostojnosti informacij, ki jih pridobimo.

Preprosto in hitro do posveta z zdravnikom

Korak #1: Izpolnite spletni obrazec. Ko storitev uspešno aktivirate, jo boste lahko začeli takoj uporabljati. Storitev je mogoče uporabljati prek prek kateregakoli kanala sporočanja (Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram in Abi app).

Korak #2: Zastavite vprašanje. Svojemu vprašanju lahko priložite sliko.

Korak #3: Preberite odgovor. Na večino vprašanj zdravniki običajno odgovorijo v petih do desetih minutah, za bolj kompleksna vprašanja pa bodo potrebovali nekoliko več časa. Vsako vaše vprašanje bodo skrbno prebrali in nanj premišljeno odgovorili.