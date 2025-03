Ministrstvo: Čakalne vrste v zdravstvu se dejansko krajšajo

Kaj vladi in ministrstvu za zdravje očitajo Mladi zdravniki Slovenije

Mladi zdravniki Slovenije so preteklo nedeljo na Facebooku objavili zapis, v katerem vladi in ministrstvu za zdravje očitajo statistično prevaro pri navajanju podatkov o zmanjšanju števila nedopustno dolgo čakajočih. Podatki o nižjem številu čakajočih naj bi bili namreč rezultat spremembe pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.

Pravilnik je med drugim dopustno čakalno dobo pri stopnji zelo hitro podaljšal s 14 na 30 dni. Uvedli pa so tudi drugačno beleženje nedopustno dolgih čakalnih dob. Po novem pacient nedopustno dolgo čakajoč postane šele, ko število dni od uvrstitve na čakalni seznam preseže najdaljšo dopustno čakalno dobo. Pri stopnji redno ta znaša 180 dni, pri stopnji hitro pa 90 dni.

Na ministrstvu za zdravje vztrajajo, da se je število nedopustno dolgo čakajočih na prvi pregled zmanjšalo, rast vseh čakajočih pa upočasnila. Foto: Shutterstock

Povedano drugače – če denimo pacienta zdravstvena ustanova na storitev s stopnjo redno naroči čez dve leti, ta prvih 180 dni čakanja še ni zaveden kot nedopustno dolgo čakajoči. Po prejšnjem pravilniku pa bi bil pacient kot nedopustno dolgo čakajoči zaveden že prvi dan od uvrstitve na čakalni seznam. Tako podatki pred spremembo pravilnika avgusta 2024 in po njej niso primerljivi.

Kaj pravijo na ministrstvu

To potrjujejo tudi na ministrstvu, zato so v današnjem sporočilu za javnost primerjali podatke po spremembi pravilnika, in sicer podatke z dne 31. avgusta lani in 28. februarja letos.

Ta primerjava kaže, da se je v navedenem obdobju število nedopustno dolgo čakajočih na prvi pregled zmanjšalo za 7.790 oz. za 22,4 odstotka. V enakem obdobju se je število nedopustno čakajočih na vse prve preglede zmanjšalo z 158.814 na 143.412, torej za 15.402 oziroma za 9,7 odstotka.

Opozorilna protestna akcija in novinarska konferenca civilne iniciative Glas ljudstva, na kateri so opozorili na nujne spremembe zdravstvenega sistema, september 2023. Foto: STA

Na ministrstvu so ob tem spomnili, da so uvedli finančne spodbude za izvajanje prvih pregledov. Z uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja so določili minimalno število prvih pregledov, ki jih mora opraviti posamezni izvajalec. In prav ta ukrep je po njihovih navedbah prinesel pozitivne rezultate.

Ob tem se je začela upočasnjevati rast števila vseh čakajočih, medtem ko je število vseh čakajočih od januarja 2022 do avgusta 2024 strmo raslo. Tudi to ministrstvo pripisuje svojim ukrepom – finančnim spodbudam, širitvi timov in programov, boljšemu vrednotenju programov in smernicam napotovanja.